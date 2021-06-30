Стал чемпионом мира, откусил сопернику ухо, сидел в тюрьме: Майку Тайсону — 55

30 июня свой юбилей отмечает легендарный боксер Майк Тайсон, которому исполняется 55 лет. Его успех в спорте был молниеносным: Тайсону едва исполнилось 20, когда он стал чемпионом мира в супертяжелом весе — самым молодым в истории бокса. Вскоре он играючи забрал титулы по трем престижным версиям — WBC, WBA и IBF – и стал абсолютным чемпионом планеты.



19 своих первых официальных боев Тайсон выиграл нокаутом, причем в 12 случаях — уже в первом раунде. После этого его прозвали Железный Майк — за то, что он наносил свои удары будто железными кулаками. «Король нокаутов» — еще одно прозвище знаменитого боксера. Следующие 3,5 года Тайсон выносил всех соперников на ринге и удерживал титулы.



Однако в начале 1990-х годов спортсмена затянули вечеринки, алкоголь и наркотики, что привело к спаду результатов. В итоге он сенсационно проиграл бой Джеймсу Дугласу, ставки на которого принимали из расчета 42 к 1. Этот результат до сих пор считается одним из самых сенсационных в истории спорта. После этого Тайсон столкнулся еще с некоторыми проблемами с законом, из-за которых провел в тюрьме три года. Освободившись, Железный Майк вернулся на ринг и, хотя не поражал результатами, как раньше, но по-прежнему эпатировал публику. Чего стоят только два его боя с Эвандером Холифилдом: первый Тайсон проиграл нокаутом, а во втором откусил сопернику ухо, за что Майка лишили боксерской лицензии на год и обязали выплатить штраф $3 млн.



Постепенно бои сошли на нет, а Железный Майк начал вести более спокойную жизнь и, в частности, снимался в кино: самой знаменитой его ролью является камео в комедии «Мальчишник в Вегасе». Однако в 2020-м Тайсон вернулся на ринг, чтобы провести выставочный бой против Роя Джонса — экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях. Легенды провели на ринге все восемь раундов, предусмотренных регламентом, однако победителя не выявили — судьи объявили ничью. Оба боксера остались недовольны этим решением, поскольку отдали все силы, и каждый считал себя победителем.