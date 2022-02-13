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«Шедеврально!»: Татьяне Тарасовой – 75

Легендарный тренер советских и российских фигуристов Татьяна Тарасова отмечает 75-летие. Ее ученики завоевали более 40 золотых медалей чемпионатов мира и восемь высших олимпийских наград. Среди ее воспитанников в разные годы были Алексей Ягудин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Илья Кулик, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Марина Климова и Сергей Пономаренко. Тарасова была наставником и иностранных фигуристов — Саши Коэн, Сидзуки Аракавы, Мао Асады и других.

Дочь советского хоккеиста и тренера Анатолия Тарасова впервые встала на коньки, когда ей было четыре года. В 1966 году в паре с Георгием Проскуриным она участвовала во Всемирной Универсиаде. Но в 19 лет была вынуждена оставить многообещающую карьеру фигуристки из-за травмы плеча и перешла на тренерскую работу, причем начала работать не с новичками, а уже опытными фигуристами. Через три года ее подопечные одержали победу на чемпионате СССР, а в 1975 году Ирина Моисеева и Андрей Миненков, которых тренировала Тарасова, стали чемпионами мира.

В середине 1980-х Татьяна Тарасова вместе с Еленой Чайковской основали ледовый театр «Все звезды». С 2005 года Татьяна Анатольевна – тренер-консультант Федерации фигурного катания России и консультант спортивной команды ЦСКА по фигурному катанию. Председательствует в ряде телевизионных шоу Первого канала («Ледниковый период», «Ледниковый период. Дети»).

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