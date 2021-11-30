Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Назарбаев рассказал, почему Казахстан в 2014 году не признал... 16:51
Норвежская лыжница обвинила россиянку в нарушении правил гонки... 16:49
Жулин о поднятии возрастного ценза: может, они еще запретят имена... 16:35
В московском ТЦ «Европолис» произошла драка... 16:32
В МИД призвали Польшу и Литву прекратить «издеваться... 16:28
Захарова призвала Запад к диалогу с Белоруссией 16:27
Устюгов о неудачных результатах россиян в лыжах: у всех... 16:19
Российский олимпийский чемпион назвал комфортную для жизни... 16:05
В отеле Хабаровска нашли тело сына экс-губернатора Виктора Ишаева 16:05
Движение поездов начали восстанавливать после падения человека... 16:02
Фото

Эйфелева башня начала мерцать. Как Месси получил седьмой «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем приза «Золотой мяч», который журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года.

Месси впервые получил эту награду в качестве игрока ПСЖ. Приз аргентинцу вручил его бывший одноклубник по испанской «Барселоне» Луис Суарес. После получения «Золотого мяча» Месси нажал специальную кнопку, и Эйфелева башня начала мерцать в честь победы игрока. В это же время на фасад Дворца Шайо вывели изображение аргентинца.

Сама церемония началась с вручения приза лучшему футболисту до 21 года («Трофей Копа»). Обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Педри. Лучшим нападающим года признали форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Женский «Золотой мяч» получила Алексия Путельяс из «Барселоны». Лучшим вратарем года (приз имени Льва Яшина) стал 22-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Впервые состоялось награждение лучшего клуба года — эту номинацию выиграл «Челси».

Кадры с церемонии — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Ветер и водород: зачем датчанам понадобился один из курильских островов
На Сахалине пояснили слова губернатора про аренду Данией острова на Курилах
0:0
Вспомнить про чемпионат: «Спартак» принимает «Ахмат». LIVE
РПЛ. 17-й тур. «Спартак» — «Ахмат». ОНЛАЙН
Борис Титов: «Крайним практически всегда оказывается предприниматель»
Бизнес-омбудсмен рассказал о судьбе «лондонского списка», стратегии ЦБ и проблемах бизнеса
В московском ТЦ «Европолис» произошла драка с участием посетителей и охраны
В отеле Хабаровска нашли тело сына экс-губернатора Виктора Ишаева
Митрополит Иларион назвал охоту пережитком прошлого
Рейс Тель-Авив — Москва изменил курс из-за самолета-разведчика США
Новости
Жулин о поднятии возрастного ценза: может, они еще запретят имена Камила, Лиза, Аня и Саша
В МИД призвали Польшу и Литву прекратить «издеваться над мигрантами»
Захарова призвала Запад к диалогу с Белоруссией
Устюгов о неудачных результатах россиян в лыжах: у всех случился залет
Российский олимпийский чемпион назвал комфортную для жизни ежемесячную сумму
Движение поездов начали восстанавливать после падения человека на пути в московском метро
В Госдуме назвали высокими штрафы за публикации о продаже поддельных справок о вакцинации
Все новости
В Центре Гамалеи предположили, что «омикрон» поможет закончить пандемию
Вирусолог рассказал о возможной пользе «омикрон»-штамма коронавируса
«Выдержала жесткую и конкурентную борьбу». Что Путин сказал единороссам
Путин выступил на ХХ съезде «Единой России»
Расчленил и закопал: ДНК помогла поймать убийцу ветерана Первой мировой
В США с помощью анализа ДНК раскрыли убийство 45-летней давности
Почему не застывает холодец
Шеф-повара поделились секретами приготовления холодца на Новый год
Минтранс объяснился за «безальтернативные» ограничения для автомобилистов
Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили
Байден ожидает «долгую дискуссию» с Путиным по Украине
Президент США отказался признать «красные линии» России по Украине
Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками
Культовый шутер Call of Duty в опале
Игроки массово отказываются покупать новую игру Call of Duty: Vanguard
Лукашенко прилетит в Крым, а МАЗы уедут из Украины
Признание Крыма затруднит Лукашенко поставки ВСУ военных грузовиков
Россию может ждать «пивной коллапс»: дефицит грозит разливному пиву
Пивовары предупредили о риске дефицита разливного пива и сидра в России
Хоть валенки с галошами, лишь бы не кирзачи. Как выбрать мужскую обувь на зиму
Стилист разрешила российским мужчинам носить дутики
Лучшее — детям: Huawei представила детские смарт-часы
Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro
«Переломное воздействие на выборы»: как Зеленский проталкивает свое переизбрание
Что поможет Зеленскому пойти на второй президентский срок в 2024 году

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+