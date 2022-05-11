11 мая 2022, 19:30 Спорт Битва за финал Кубка России: «Спартак» принимает «Енисей». LIVE Кубок России. Полуфинал. «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Игрок «Спартака» Александр Соболев РИА Новости

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» на своем поле принимает красноярский «Енисей». Победитель противостояния встретится в финале со столичным «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1/2 финала Матч не начался 11 мая 19:30 Спартак М Москва 0:0 Енисей Красноярск Стадион «Открытие Банк Арена», Москва Главный судья: