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Стиль

Как пережить Новый год и не отравиться

Какие продукты за новогодним столом могут быть опасны

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Новогодний стол традиционно изобилует продуктами, которые диетологи не считают полезными. Икра — слишком соленая. Майонез — слишком жирный. Шпроты — канцерогенны, а в домашних соленьях и грибах могут скрываться возбудители ботулизма. Врачи рассказали «Газете.Ru», кому стоит избегать опасных продуктов и чем их заменить.

Новогоднее застолье — испытание на прочность для пищеварительной системы, уверены диетологи.

«Даже те, кто придерживается здорового питания, готовят к Новому году оливье, селедку под шубой, варят холодец, открывают соленья, маринованные грибы, застилают тарелки ломтиками сырокопченой колбасы, достают баночку красной икры — и все это под бокал игристого вина или более крепкий алкоголь», — перечисляет Полина Королева, врач-диетолог и эндокринолог сети клиник «Атлас». Она предупреждает: майонез, сырокопченая колбаса, алкоголь, консервы из рыбы и грибов могут не просто перегружать поджелудочную железу, но и быть опасными.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует придерживаться универсальных правил. А именно — выбирать продукты, в качестве которых вы уверены, есть небольшими порциями и почаще выходить из-за стола. Людям с заболеваниями печени, желчного пузыря, поджелудочной железы диетолог рекомендует придерживаться привычного рациона и дополнительно принимать препараты ферментов.

Некоторые продукты, которые традиционно оказываются на новогоднем столе у россиян, особенно опасны.

Шпроты содержат канцероген

Шпроты консервируются в большом количестве рафинированного масла из копченой рыбы: они считаются одним из самых популярных продуктов за новогодним столом, однако Ольга Александрова, врач-терапевт сети клиник «Атлас», советует найти им замену. Дело в том, что шпроты содержат большое количество бензапирена — канцерогена, который с трудом выводится из организма.

Помимо него в шпротах сомнительного качества могут быть токсичные вещества — свинец, олово, мышьяк, ртуть, добавляет Маргарита Макуха, диетолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

«Отравиться можно, если употреблять шпроты с истекшим сроком годности или после хранения более двух часов в открытой жестяной банке, — предупреждает Макуха. — Если шпроты изначально законсервированы с болезнетворными бактериями, есть опасность развития пищевого ботулизма – тяжелого заболевания, которое возникает после употребления продуктов, содержащих накопившийся ботулотоксин».

Из-за высокого содержания соли врачи не рекомендуют есть шпроты и людям, склонным к отекам, гипертонии, заболеваниями почек.

Красная икра может спровоцировать онкологические заболевания

Красная икра также входит перечень продуктов с высоким содержанием соли. Ее употребление может навредить людям с нарушением функции почек, сердечно-сосудистым заболеваниями, объясняет диетолог Маргарита Макуха. «Нежелательно давать красную икру детям до трех лет», — добавляет она.

«В 100 г икры содержится около 2,3 г натрия, что в пересчете на хлорид натрия, то есть на поваренную соль, составляет около 5,7 г. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит ограничить потребление соли до 5 г в сутки», — подтверждает Александра Щинова, врач-кардиолог сети клиник «Атлас».

Помимо этого необходимо соблюдать условия хранения продукта, а после нарушения герметичности тары икру желательно употребить в течение двух суток.

Отдельное внимание на состав продуктов советует обратить врач-терапевт Ольга Александрова. По ее словам, лучше отдавать предпочтение икре, расфасованной в месте отлова и сделанной по ГОСТ, а не ТУ (технические условия).

«Среди опасных консервантов есть Е239 (уротропин), — говорит доктор. — Он был запрещен на территории России, потому что обладает канцерогенными свойствами, то есть провоцирует развитие раковых заболеваний. Опасность для здоровья представляет просроченная или некачественная икра. Такой продукт может содержать бактерии, а также возбудителя ботулизма».

Соленья противопоказаны при язве желудка

Избегать употребления солений и соленых грибов врачи советуют тем же же людям, которым запрещены икра и шпроты. Это — маленькие дети и те, кто страдает от заболеваний почек и печени, сердечно-сосудистыми патологиями, склонностью к отекам, проблемами с желудком.

«Любые соленья повышают кислотность желудка, поэтому противопоказаны при повышенной кислотности или язве желудка, — говорит врач-терапевт Ольга Александрова. — А вот натуральные соленья, например, квашеная капуста, бочковые огурцы и помидоры, напротив, очень полезны, так как поддерживают баланс и разнообразие микробиоты кишечника».

Как отмечает диетолог Маргарита Макуха, отравление может грозить при «неправильном приготовлении грибов или при употреблении в пищу несъедобных грибов, при нарушении хранения, а также при появлении плесени». В таком случае даже есть опасность заболеть пищевым ботулизмом.

Майонез может вызывать боль в желудке

Майонез – продукт с высоким содержанием жиров, а также консервантов, соли, сахара и пищевых добавок. Его употребление диетолог Маргарита Макуха настоятельно рекомендует ограничить детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

Приготовление майонеза дома не спасет ситуацию. «Он тоже не так легко переносится организмом и содержит большое количество жира, может вызывать боль в желудке», — говорит врач-терапевт Ольга Александрова.

По словам специалиста, на новогодний стол стоит готовить не только салаты с майонезом («Оливье», крабовый, «Сельдь под шубой»), которые тяжело усваиваются и могут стать причиной повышенного утомления, но и свежие овощи, а для заправки блюд использовать оливковое масло, лимонный сок, домашние соусы на основе легкого йогурта.

Сырокопченая колбаса

Заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, патология почек, панкреатит, холецистит и нефрит — те болезни, при которых употреблять сырокопченые продукты не рекомендуется из-за жирности, калорийности и большого количества вкусовых добавок.

Если иметь на новогоднем столе мясную нарезку все-таки хочется, то врач-терапевт Ольга Александрова призывает отдать предпочтение сыровяленым колбасам и мясу. «Они приготовлены полезным способом ферментации и так же, как и натуральные соленья, несут пользу для организма, — говорит специалист. — Однако учитывайте, что и в них много соли, поэтому за новогодним столом оптимально съесть не более 1-2 кусочков».

К числу полезных новогодних блюд врач-диетолог Полина Королева относит винегрет с квашенной капустой, холодец, соленые ферментированные огурцы и помидоры, рассыпчатый вареный картофель и слабосоленую сельдь.

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