Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Российский фигурист снялся с чемпионата Европы по фигурному... 19:28
Вирусолог рассказал о необычной способности «омикрона» 19:26
Толпа избила водителя автобуса в Люберцах 19:24
Депутат Фаррахов перечислил три аргумента против идеи поднять налоги... 19:22
Резцова объяснила неудачную стрельбу в гонке преследования... 19:15
В МИД РФ посоветовали НАТО «собрать манатки» и вернуться... 18:58
Овечкин является главным претендентом на «Харт Трофи» 18:54
В Госдуме заявили, что каждый россиянин теряет миллион в год... 18:53
Отец погибшей при обстреле четырехлетней девочки в Алма-Ате... 18:52
Анфиса Резцова резко отреагировала на стрельбу дочери... 18:44
Стиль

Королева простых британцев: за что любят Кейт Миддлтон

Как простолюдинка Кейт Миддлтон стала женой будущего короля

Слушать
Остановить
Британский принц Уильям занимает второе место в линии наследования престола, но его будущие подданные уже называют его жену Кейт Миддлтон королевой. За почти 11 лет, прошедшие с их свадьбы, она стала матерью троих детей, иконой стиля и достойной представительницей королевской семьи. Когда-то к ней относились с легким сомнением из-за того, что Кейт Миддлтон — не аристократка. Сегодня это называют преимуществом. «Газета.Ru» — о семье герцогини Кембриджской и о том, как она встретила принца Уильяма.

Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. Жену наследника британского престола принца Уильяма, занимающего второе место в линии наследования, британцы сегодня уже называют идеальной королевой — элегантная, обаятельная мать троих детей за последние 11 лет сумела по-настоящему очаровать будущих подданных своего мужа. Британцев не смущает даже отсутствие у Кейт Миддлтон аристократических корней — когда в 2010 году было объявлено о ее помолвке с принцем Уильямом, ее называли первой простолюдинкой с XVII века, которая войдет в королевскую семью.

В конце прошлого года простое происхождение Кейт Миддлтон — дочь самостоятельно сделавших миллионное состояние Кэрол и Майкла Миддлтонов считается представительницей среднего класса британского общества — назвали преимуществом королевской семьи Великобритании. Как заявлял тогда биограф Виндзоров Нил Шейн, благодаря своему происхождению Кейт Миддлтон выглядит близкой жителям страны и вызывает у них симпатию.

«Думаю, поскольку она росла в нормальной, некоролевской среде, она понимает людей и некоторые из их проблем. Она что-то в жизни видела», — цитировала биографа британская пресса.

Нил Шейн признавал, что Кейт Миддлтон все равно принадлежит к привилегированному классу, но выражал уверенность, что она знакома с проблемами граждан. В качестве доказательства любви британцев к герцогине Кейт биограф напоминал, с каким восторгом ее приветствовали на премьере нового «Джеймса Бонда» в сентябре 2021 года.

Кейт Миддлтон действительно не аристократка. Ее родители Кэрол и Майкл Миддлтоны познакомились в юности, когда оба работали на British Airways: она была стюардессой, он — авиадиспетчером. Состояние они сделали уже будучи семейной парой — Миддлтоны основали компанию по онлайн-продаже вещей и оборудования для вечеринок, в том числе детских, под названием Party Pieces. Моделями для каталогов были и их дочери — Кейт и Пиппа.

close
100%
Кейт Миддлтон, 1987 год

Кейт Миддлтон, 1987 год

Global Look Press

Деньги позволили им дать детям образование в элитных учебных заведениях — именно поэтому, как считают в Великобритании, Кейт Миддлтон говорит с великолепным аристократически произношением, не выдающим в ней девушку из простой, в прошлом рабочей семьи (один из ее предков по материнской линии в начале XIX века работал шахтером в Дареме на северо-востоке Англии). Кейт, как и ее сестра Пиппа и брат Джеймс, окончили школу Мальборо — одну из лучших в стране, где обучение, согласно газете Express, стоит 39 930 фунтов стерлингов в году и обеспечивает поступление в элитные университеты Великобритании.

«Мы могли часами сидеть и обсуждать всех мальчиков в школе, которые нам нравились, — рассказывала в 2010 году в интервью Mail on Sunday школьная подруга Кейт Миддлтон Джессика Хэй. — Но Кэтрин всегда говорила: «Мне никто не нравится. Они все немного грубые». А потом она шутила: «Нет никого, кто был бы таким, как Уильям… Наверняка он добрый. По нему видно».

Принц Уильям учился тогда в Итонской школе.

close
100%
Кейт Миддлтон в конце 1990-х

Кейт Миддлтон в конце 1990-х

Global Look Press

Они встретились в Шотландии, в Сент-Эндрюсском университете, куда оба поступили в 2001 году на факультет истории искусств (принц Уильям позже перевелся на географический). Считается, что они начали общаться уже в первом семестре — как рассказывал Vogue, принц и Кэтрин Миддлтон вместе обедали в столовой, а если Уильям пропускал лекции, то его сокурсница делилась с ним конспектами. Отношения были приятельскими. Однако когда на втором курсе Кейт Миддлтон приняла участие у любительском показе мод, Уильям заметил, что его подруга весьма привлекательна.

Романтические отношения сложатся, впрочем, позже — уже после того, как Уильям, Кейт и двое их друзей снимут жилье за пределами кампуса. Впервые о том, что у принца Уильяма есть девушка, пресса официально написала в 2004 году, когда они публично появились вместе на швейцарском курорте.

В 2007 году принц Уильям и Кейт Миддлтон расстались — ходили слухи, что их отношения не одобряли аристократические друзья наследника престола. Таблоид Mirror писал, что над Кейт Миддлтон просто смеялись из-за ее происхождения. «Она напористая, довольно слащавая и безумная мещанка», — говорил один из источников в королевской семье изданию. Он жаловался, что подруга принца использует слова, которые употребляют люди простого происхождения. При этом, как утверждало издание, самому Уильяму было комфортно не только с самой Кейт, но и с ее семьей. «Уильям поладил с Кэрол. Ему нравилось валяться на диване у них дома в Беркшире и наслаждаться нормальной жизнью», — рассказывал другой собеседник Mirror.

close
100%
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2005 год

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2005 год

Global Look Press

Расставание растянулось на год. А в конце 2010-го принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили о помолвке — наследник престола сделал предложение невесте во время отпуска в Кении, вручив ей кольцо с сапфиром, принадлежавшее его матери. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. По примерным оценкам, ее посмотрели больше 36 млн человек.

После этого пресса некоторое время публиковала фотографии Кэрол Миддлтон жующей жвачку или — уже после свадьбы — распускала слухи о том, что принцесса Анна, тетя Уильяма, отказывается приседать перед Кейт Миддлтон в реверансе.

Держась подальше от прессы в первые годы брака, Кейт сумела доказать публике и журналистам, что стала достойной партнершей будущего короля. Сейчас среди старших членов королевской семьи Кейт и Уильям показывают себя как настоящие труженики, появляясь на важных мероприятиях и поддерживая людей во время пандемии. Пресса же уже давно не решается публиковать пикантные истории о том, как Кейт с детства была влюблена в Уильяма и сделала все, чтобы стать его женой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+