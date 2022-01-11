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«Хватит, Борис!»: как британский премьер устраивал запрещенные вечеринки в пандемию

В Великобритании осудили премьера Бориса Джонсона за поведение в локдаун

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Frank Augstein/AP
В Великобритании идет череда скандалов из-за вечеринок, которые устраивались на Даунинг-Стрит, 10, во время жестких санитарных ограничений из-за пандемии. Об одной из них стало известно на днях: оказалось, что в мае 2020 года в саду резиденции Бориса Джонсона развлекались около 40 человек, когда жителям страны было разрешено встречаться только по двое. «Газета.Ru» — о том, как разоблачают премьер-министра Великобритании.

В Консервативной партии Великобритании и британских СМИ и соцсетях кипит возмущение по поводу поведения премьер-министра Бориса Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции. На днях в сеть попало электронное письмо одного из высокопоставленных чиновников Великобритании, в котором он приглашал около 100 сотрудников Даунинг-Стрит, 10, на закрытую вечеринку «со своими напитками». В числе присутствовавших на мероприятии 20 мая 2020 года были премьер-министр страны Борис Джонсон с тогда еще будущей супругой Кэрри Джонсон.

«Привет всем, после невероятно напряженного периода мы подумали, что было бы неплохо воспользоваться прекрасной погодой и провести несколько светских вечеринок в саду No 10 сегодня вечером. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 6 вечера и приносите свою выпивку!» — говорится в электронном письме, которое попало в распоряжение ITV News.

В тот же день министр культуры Оливер Доуден на пресс-конференции напомнил жителям Великобритании: «Вы можете встретиться с одним человеком, не являющимся членом вашей семьи, в общественном месте на открытом воздухе при условии, что вы будете находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга».

По предоставленным данным, на мероприятии в центре Лондона присутствовали от 30 до 40 человек. Они общались на свежем воздухе, а на столах в саду были расставлены еда и вино.

Некоторые приглашенные все же отказались от участия в противозаконном собрании, выразив обеспокоенность. «Почему Мартин (главный личный секретарь Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс) поощряет массовые сборища в саду?» — приводит слова одного из сознательных чиновников «Би-би-си».

Теперь, пока столичная полиция занимается расследованием этого нашумевшего правонарушения, британские газеты выходят с громкими заголовками, осуждающими Джонсона. «Хватит, Борис! Ты должен прекратить устраивать зрелищные вечеринки сейчас же», — пишет на первой полосе издание Express. Газета The Mail придерживается аналогичной позиции: «Борис потрясающ в новых откровениях по поводу вечеринок».

Twitter полон мемов с предположениями о том, как прошла тусовка на Даунинг-Стрит: огромное количество алкоголя, хостес на входе и поляна, заваленная мусором, после.

Теперь премьер-министру придется объяснять свою роль в этом сборище и рассказать, почему его офис не прислушался к предупреждениям его бывшего старшего советника Доминика Каммингса о том, что это противоречит правилам. Каммингс в своем блоге рассказал о подготовке к вечеринке от 20 мая несколькими днями ранее.

Члены Консервативной партии Великобритании, к которой принадлежит Джонсон, были в ярости из-за утечки электронного письма. Так, один из соратников премьер-министра в парламенте сказал: «Я думаю, это худший пример, когда премьер-министра коснулись подобные утечки. Нет никаких возможных объяснений и способа дистанцироваться. Его единственное спасение — если общественность перестанет об этом беспокоиться», — цитируют его британские СМИ.

Министр здравоохранения Великобритании Эд Аргар заявил, что общественность будет «расстроена и разгневана» новостями о мероприятии на Даунинг-Стрит. В то же время чиновник отметил, что лично он не посещал никаких вечеринок и знал о существующих правилах, которые сам помогал разрабатывать.

О вечеринках в саду с участием премьер-министра и его подчиненных сообщалось и ранее — в конце 2021 года. Тогда стало известно, что около 20 человек, включая Джонсона, устроили праздник 25 мая 2020 года после пресс-конференции по поводу ситуации с коронавирусом.

Источники сообщили изданиям Guardian и Independent, что присутствовавшие пили вино и ели пиццу — некоторые в кабинетах, а некоторые в саду — до позднего вечера.

Однако после того как стало известно об этом мероприятии, скандал не разразился. Официальные представители Даунинг-стрит поспешили разъяснить, что это была не светская вечеринка, а рабочее совещание после тяжелого дня. Сам премьер-министр якобы был в окружении сотрудников всего 15 минут. Однако в интернете есть фотография, на которой он сидит за столом в окружении людей и выпивает.

А вот рождественская вечеринка, которая состоялась в 2020 году в резиденции премьер-министра, вызвала бурю возмущения общественности. О ней также стало известно в декабре 2021-го, и британского премьер-министра несколько недель мучили вопросами о мероприятии. Позднее в сеть попало видео, на котором чиновники шутят о рождественских вечеринках во время репетиции телевизионных брифингов для прессы.

Позиция Даунинг-Стрит как до, так и после утечки видео была следующей: «Никакой рождественской вечеринки не было, и правила борьбы с коронавирусом соблюдались все время». Джонсон объявил о проведении внутреннего расследования, а затем Аллегра Стрэттон (одна из появившихся на видео сотрудниц) подала в отставку с поста пресс-секретаря Даунинг-Стрит.

Поговорив с несколькими чиновниками, издание CNN выяснило, что общественные собрания действительно проводились в те два дня, о которых идет речь — 27 ноября и 18 декабря. Также журналисты подтвердили сообщение Daily Mirror о том, что Джонсон сам произнес импровизированную речь на первом из них. Источники также подтвердили информацию об обмене подарками 18 декабря между сотрудниками в рамках игры «Тайный Санта».

Эти обвинения в сумме нанесли весомый ущерб правительству, которое регулярно вводит жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Из-за обвинения в лицемерии в адрес правительства за последние полтора года в отставку пришлось уйти советнику Бориса Джонсона и министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.

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