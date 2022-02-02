Как работает косметика с «эффектом ботокса»

Кремы с «эффектом ботокса» обещают разглаживать морщины не хуже, чем инъекции ботулотоксина. Но косметологи предупреждают: рассчитывать на то, что они разгладят глубокие заломы или дадут продолжительный результат, не стоит. Специалисты объяснили «Газете.Ru», как работают средства против морщин с ботулоподобными веществами и в каких случаях их можно применять.

Инъекции ботулотоксина считаются одним из самых эффективных методов омоложения. Результат от процедуры сохраняется от трех до шести месяцев, затем морщины снова возвращаются на свои места. Тем, кто не готов регулярно колоться, производители косметики предлагают альтернативный вариант – кремы и сыворотки с ботоксоподобным действием. Но насколько они эффективны?

Как работает ботокс, знают сегодня практически все: препарат парализует мимические мышцы, в результате чего морщины разглаживаются и исчезают. Производители кремов с таким же эффектом утверждают: в их косметике содержатся так называемые «ботулиноподобные вещества», которые тоже способны расслаблять мимические мышцы и разглаживать морщины. Однако самого ботулотоксина в составе таких средств нет – вещество быстро распадается и попросту не способно проникнуть сквозь верхний слой кожи. Что же тогда присутствует в составе средств с «эффектом ботокса»?

По словам Алтаны Базылевой, косметолога-дерматолога, медицинского эксперта марки Vichy,

сегодня одними из самых эффективных anti-age ингредиентов в косметике считаются ботулоподобные пептиды, которые, как правило, и входят в состав ботоксоподобных продуктов.

«Пептиды — это фрагменты белка, которые действуют как сигнальные молекулы в организме. Цельную молекулу белка в косметике использовать нецелесообразно, потому что в обычных условиях он является прочной структурой с большим молекулярным весом и не способен проникать через кожный барьер. Для того чтобы сделать возможной его проницаемость до более глубоких структур, белок подвергают процессу гидролиза. В результате этого процесса крупная молекула белка распадается на отдельные гидролизаты – пептиды, которые, благодаря своей небольшой молекулярной массе, могут свободно преодолевать эпидермальный барьер и работать в глубоких слоях кожи», — объясняет врач.

close 100% 1. Крем с эффектом мезотерапии Intensive Spiruline Institut Esthederm

2. Восстанавливающая маска Advanced Night Repair Estee Lauder

3. Антивозрастная сыворотка в ампулах Liftactiv Peptide-C Vichy

4. Филер для заполнения морщин мгновенного действия Age Protect Uriage

5. Восстанавливающий концентрат Ideal Resource Youth Retinol Oil Concentrate Darphin

6. Корректор мимических морщин Platinum Expression Gel Martiderm Пресс-службы брендов

Одна из разновидностей этих молекул — именно ботулоподобные пептиды. К ним относятся аргилерин, инилин, syn-ake – синтезированный пептид змеиного яда, — миоксинол и другие.

«Косметические средства с этими ингредиентами способны работать по типу ботулотоксина – ограничивать мимическую активность в области применения», — объясняет Базылева. По ее словам,

ботулоподобные пептиды снижают подвижность мимических мышц за счет блокирования выделения такого вещества, как ацетилхолин, с помощью которого и осуществляется процесс передачи нервно-мышечного импульса.

Благодаря новым технологиям и формам, молекулы действующих веществ настолько малы, что позволяют активным ингредиентам средств легко проникать в верхний слой дермы и качественно улучшать показатели кожи, поясняет врач, косметолог бренда L&L SKIN Наталья Мосиенко.

«Разработки космецевтических препаратов достигли фантастических результатов и сегодня возможно то, что еще три года назад было нереальным», — считает она.

Мосиенко предлагает рассмотреть продукты с «эффектом ботокса» тем, у кого есть противопоказания к инъекционным методикам. «Все препараты наносятся на кожу, в их составе нет прямого токсина, и, соответственно, противопоказаний существенно меньше», — уверена эксперт. Могут ли таблетки с коллагеном разгладить морщины Сегодня на рынке представлен огромный выбор так называемых «таблеток красоты», которые, если верить... 26 января 19:07

Еще одним плюсом средств врач считает отсутствие такого эффекта, как «замороженное лицо»: «Вызвать гиперкоррекцию препаратами для наружного применения невозможно, а это существенно повышает интерес к данной продукции».

По ее словам, при регулярном применении эффект от них обязательно будет.

«Входящие в состав аминокислоты и синтетические пептиды будут встраиваются в поврежденные клетки кожи, с каждым днем улучшая ее состояние и уменьшая выраженность морщин», — говорит полагает Наталья Мосиенко.

Но Алтана Базылева с ней не совсем согласна: по ее мнению, косметику с ботулоподобными пептидами все же нельзя назвать равноценной альтернативой инъекциям препарата. Тем не менее, врач считает, что такие средства хороши для профилактики появления морщин и заломов у людей с активной мимикой. Помогут они и продлить эффект от действия инъекций ботулотоксина.

close 100% 1. Крем моделирующий контуры лица Exclusive Snake Eveline Cosmetics

2. Восстанавливающий ночной крем против морщин Time-Filler Night Filorga

3. Ночной крем-уход RETINOL 0.3% SkinCeuticals

4. Интенсивный антивозрастной уход Redermic Retinol La Roche Posay

5. Сыворотка для заполнения морщин Fillderma Sesderma

6. Биомаска с эффектом лифтинга RX PETIT RA Пресс-службы брендов

«Препарат вводится однократно прямо в мышцу-мишень, например, лобную мышцу, и обеспечивает ограничение ее активности приблизительно на 3-6 месяцев. Крем с пептидами воздействует более мягко, для достижения результата его необходимо использовать каждый день в течение длительного времени», — объясняет Базылева.

Ждать накопительного эффекта от такой косметики не стоит: пептиды блокируют выделение ацетилхолина и тормозят нервно-мышечную связь лишь на непродолжительное время.

«Однако если средство наносить ежедневно, к примеру, на область век, орбитальная мышца постоянно будет находиться в слегка расслабленном состоянии. Это благотворно повлияет на мелкую сеточку морщин, которые мы называем «гусиными лапками» и будет препятствовать тому, что с годами они превратятся в более глубокие заломы», — полагает Базылева.

По мнению Людмилы Добрыниной, косметолога-эстетиста бьюти-пространства Faceology, средства с пептидами ботулина не разглядят глубокие морщины, но могут повлиять на мимические.

«Например, гусиные лапки у глаз, межбровные морщинки и мышцы лба», — перечисляет она. Косметолог считает, что кремы и сыворотки с «эффектом ботокса» покажут результат только при ежедневном использовании и добавляет, что не менее важно подобрать под эти средства правильное очищение.

«Это необходимо для более глубокого проникновения действующих веществ», — объясняет Добрынина.