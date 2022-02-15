«Не надо врать, что больно не будет». Как отвести ребенка в больницу, если он боится

Плановый осмотр в поликлинике, анализы и прививки – стресс не только для детей, но и для их родителей. Что делать, если ребенок устраивает истерику при виде врача, как подготовить к лечению зубов и как отличить хорошего педиатра от плохого – в материале «Газеты.Ru».

Как выбрать хорошего детского врача

Педиатр ведет ребенка с первых его дней до совершеннолетия, и в его задачи входит не только борьба с болезнями, но и контроль всех этапов развития ребенка в разные периоды его жизни. Каким должен быть хороший детский доктор? Он всегда доброжелателен к ребенку и терпелив к вопросам родителей, ответит большинство молодых мам. Но этого недостаточно, уверен врач-педиатр Роман Плахов.

Грамотный педиатр всегда способен обосновать любое свое действие — например, четко объяснить, зачем он назначает ребенку тот или иной анализ, объясняет Роман Плахов. «Если врач назначает много анализов без определенной цели, значит, это плохой врач. Важно, чтобы он мог четко объяснить, зачем он смотрит те или иные показатели», — говорит он. Но одним из самых главных критериев Плахов считает назначения врача.

«Хороший врач никогда не будет назначать ребенку лишние лекарства. Лучше он еще раз придет к больному и в случае, если терапия не сработала, назначит дополнительные препараты», — объясняет свою позицию педиатр.

Еще одним важным критерием хорошего детского врача, по мнению Плахова, является его умение читать зарубежную медицинскую литературу. «Спросите у врача, что последнего из медицинских работ вы прочитали на английском языке?» — предлагает он.

Педиатр также отмечает, что многие родители предвзято относятся к полу врачей, считая, что лучшие доктора – мужчины. Однако сам он считает, что лучшим педиатром для здорового ребенка будет женщина. «Мужчина не совсем понимает, что такое материнство. И он не будет с таким трепетом относиться к вашему ребенку, как женщина», — полагает врач.

Как подготовить ребенка к походу к врачу

Чаще всего страх перед походом к врачу возникает у ребенка, если в его памяти уже есть негативные воспоминания, связанные с поликлиникой, где ранее проводились болезненные процедуры. Или же, если ребенок очень чувствительный и боится прикосновений чужих людей.

По мнению Татьяны Котович, медицинского психолога, семейного психотерапевта и эксперта телеканала «Доктор», в обоих случаях родителям необходимо все тщательно продумать и заранее спланировать визит к врачу так, чтобы он прошел наименее травматично для психики ребенка. Болеют так же, как взрослые: как изменился коронавирус у детей Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжается — в том числе и среди детей. И хотя данных... 24 января 23:52

Для начала она советует познакомиться с врачом, выбрав для этого момент, когда ребенок здоров и требуется только плановый осмотр.

«Нарисуйте для доктора рисунок вместе с ребенком, подарите его, и тогда, возможно, он в дальнейшем будет воспринимать врача менее настороженно», — предлагает психолог.

Не менее важно, по мнению Татьяны Котович, объяснить ребенку, к какому именно врачу вы его ведете и по какой причине: рассказать, что есть такой человек, который помогает лечить больное горло или уши, какие инструменты у него есть и для чего они нужны. Положительный эффект как до посещения клиники, так и после неприятных процедур, может дать банальная игра в доктора, считает Котович.

«Сделайте белый халат из старой наволочки, купите игрушечный «Набор доктора», бинты, шприцы без иголок и разрешите ребенку полечить вас. Пусть он намажет вас йодом, осмотрит горло или уши. Главное, договоритесь, что играете в доктора по очереди», — предлагает психолог.

Не стоит врать, что будет не больно

Если ребенок уже знаком с неприятными процедурами и боится людей в белых халатах, необходима более тщательная подготовка. «Ребенка надо обязательно предупреждать о предстоящих болезненных манипуляциях и ни в коем случае не обманывать, что будет не больно. Дети чаще всего боятся неожиданной боли и неизвестности, поэтому не стоит говорить, что забор крови похож на «укус комарика», — советует Котович.

По словам психолога, дети никогда не врут о своем самочувствии, поэтому родителям необходимо чутко реагировать на все жалобы и обязательно насторожиться, если врач ведет себя грубо и не верит, что ребенку больно.

«И определенно стоит бежать подальше от врача, который повышает голос или говорит плачущему ребенку, что он притворяется», — добавляет психолог.

Как считает Елена Жидкова, руководитель сети клиник «РЖД – Медицина», психологический комфорт – одна из главных составляющих детского лечения, и задача врачей сделать все возможное, чтобы снизить тревожность ребенка и положительно настроить его на предстоящие процедуры. Некоторые процедуры, в частности МРТ-обследования, даются детям особенно тяжело, поэтому некоторые клиники подходят к оформлению кабинетов с фантазией.

«Для оформления интерьера кабинета КТ, мы, например, привлекли не только дизайнеров, но и художников, которые за две недели превратили стены и потолок в яркий подводный мир. Сказочное оформление дает ребенку возможность почувствовать себя персонажем любимого мультфильма или вымышленной истории. Как говорят дети, сам аппарат напоминает им батискаф, а значит задержать дыхание, как при нырянии в море, уже не так страшно», — рассказывает она.

Как уговорить ребенка на лечение зубов

Еще одна большая проблема для родителей — уговорить ребенка на поход к стоматологу. По мнению Андрея Опарина, главного врача стоматологической клиники Full Cycle Dentistry, порой страх перед лечением зубов зарождают в детях сами родители. Чаще всего это происходит случайно, когда взрослые обсуждают между собой неудачный опыт лечения или удаления зубов. «Ребенок слышит слова «укол», «сверлить», «вырывать» и начинает бояться», — объясняет стоматолог.

Врач дополняет, что не стоит настраивать ребенка, что лечить зубы – это не страшно и не больно. «Ребенок не слышит частицу «не», а слышит только «больно» и «страшно», — предупреждает он. «Не ставьте двойку, меня мама убьет». Почему дети боятся плохих оценок Современные школьники оказались в незавидном положении – им все сложнее утаить плохую оценку от... 02 декабря 18:16

Если ребенок впервые приходит к стоматологу, бор-машина кажется ему незнакомой, но не страшной, отмечает врач-стоматолог Дина Погорельцева. В случае, если в анамнезе был негативный опыт лечения зубов и ситуация не критическая, она советует взять паузу, чтобы ребенок отдохнул и подзабыл о болезненных ощущениях.

«Если ситуация серьезная, то лечение проводится в условиях общего обезболивания, а уже потом ребенка заново адаптируют к стоматологическому лечению», — объясняет врач.

Стоматологи также убеждены, что лучшим временем для посещения врача является первая половина дня. А вот от вечернего приема лучше отказаться, как бы это ни было удобно родителям. «Вечером нервная система ребенка уже «устала» и прием может пройти не лучшим образом», — предупреждает Андрей Опарин.

Дина Погорельцева добавляет, что, в идеале, первый визит у стоматолога должен проходить без лечения – это поможет ребенку привыкнуть к новой обстановке и научиться доверять врачу. Она отмечает, что дети младшего возраста очень точно считывают настроение родителей. «Если мама волнуется, ребенок это почувствует и будет бояться. Поэтому очень важно, чтобы родитель был спокойным и уверенным», — подытоживает стоматолог.