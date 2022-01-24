Болеют так же, как взрослые: как изменился коронавирус у детей

Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжается — в том числе, и среди детей. И хотя данных о том, что в школах и детских садах распространяется именно «омикрон», пока нет, педиатры уже отмечают изменения в характере протекания болезни своих пациентов, делая вывод, что речь идет о новом штамме. Детские врачи рассказали «Газете.Ru» о своей практике лечения болезни и дали советы родителям, которые уже заметили у детей слабость, температуру и головную боль.

Эпидемиологи призывают насторожиться

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на 23 января России зафиксировали 63 205 новых заболевших. При этом в разных регионах нашей страны отмечают: увеличивается количество заболевших детей. И хотя нет подтверждения тому, что в школах и детских садах массово распространяется именно штамм «омикрон», специалисты уже обсуждают его опасность для детей.

Так, академик Вадим Покровский в беседе с «Газетой.Ru» предположил на прошлой неделе, что рост рост заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрону» особенно подвержены дети из-за генетических характеристик штамма.

«Этот набор антигенов, который существует, оказался таковым, что он пробивает иммунную защиту части детей», — заявил Покровский. Он отметил, впрочем, что говорить об опасности штамма для детей можно будет, только располагая статистикой.

Тем временем, профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснял рост случаев заражения «омикроном» среди детей тем, что в новом штамме произошла мутация в спайк-белке, которая позволила вирусу лучше «цепляться» за рецепторы и проникать в клетки, а заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что «омикрон» представляет особую опасность для детей в возрасте от двух до пяти лет, поскольку новый штамм может поражать верхние дыхательные пути и бронхи, а также может вызывать бронхиолит, который требует немедленной госпитализации. «Омикрон» или простуда? Как определить, чем заболел «Омикрон»-штамм практически вытеснил все основные разновидности COVID-19 в мире. При этом симптомы... 24 января 12:32

К числу симптомов «омикрона» Александр Горелов относил также диарею — с чем соглашался аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подтверждал, что диарея – частый симптом «омикрона» у детей. Он также предупреждал, что болезнь может протекать по типу энтеровирусной инфекции с кожной сыпью, а также подобно ротовирусу или кишечной инфекции, но в более сильной форме, и советовал немедленно обращаться к врачу, если у ребенка понос, рвота и температура.

Еще одним признаком заражения ребенка «омикроном» называли отказ от привычных предпочтений – иммунолог Николай Крючков призывал насторожиться, если ребенок становится вялым, не хочет играть и теряет аппетит.

Классы «закрывают на ковид»

Если раньше было распространено мнение, будто дети либо вовсе не болеют COVID-19, либо переносят вирус бессимптомно, то сегодня целые классы «высаживают на карантин по короне». Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-педиатр Роман Плахов, дети болели коронавирусной инфекцией всегда.

«Я постоянно, когда ходил по вызовам, сталкивался с удивлением родителей – а, что, разве дети болеют? Да, болеют, просто их симптомы были настолько минимальны, что практически не были заметны», — говорит он.

По его словам, сейчас ситуация изменилась, и мутация, благодаря которой возник новый штамм, позволила вирусу более эффективно заражать людей, в том числе и детей. Врач отмечает, что дети стали болеть более активно, примерно так же, как болеют взрослые в острый период. «Но это не должно никого пугать, потому что сам по себе «омикрон» не так часто приводит к серьезным легочным последствиям, в том числе и у детей», — успокаивает педиатр. «Омикрон» не поможет выйти из пандемии. Нужно ускорить вакцинацию» Директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург не верит в скорый конец... 23 января 14:26

Надежда Сурмилова, врач-педиатр сети клиник «Атлас» отмечает, что до «омикрона» большинство детей действительно переносили заболевание в очень легкой форме — случаи тяжелого течения встречались редко, и в основном, у подростков. При этом дополнительными факторами риска тяжелого течения, по ее словам, являлись ослабленное здоровье, ожирение и диабет.

В последние пару недель многие родители столкнулись с ситуацией, когда класс «закрывают на ковид», а детей переводят на дистанционное обучение.

По мнению Романа Плахова, эти действия абсолютно оправданны. «Омикрон» в разы более заразен, чем прошлые штаммы, и если в классе заболел один ребенок, то весь класс нужно отправлять на карантин», — говорит он. Дело в том, что дети всегда общаются более тесно, чем взрослые, а значит, вероятность заболеть у них выше. «К тому же, в большинстве школ нет кондиционеров, учителя максимум проветривают классы. Зимой проветривают меньше, чтобы дети не простыли, поэтому концентрация вирусов очень высокая, и передаются они гораздо быстрее», — объясняет он.

Новый симптом — отказ от любимой еды

По опыту Плахова, чаще всего первыми симптомами «омикрона» у детей являются температура 37-38,5 градусов, сухой кашель, слабость и головная боль. По его словам, в большинстве случаев, у детей болезнь проходит именно так, никакие другие симптомы не присоединяются. «Среди новых симптомов я отметил жалобы на извращение вкуса – когда ребенок резко отказывается от своей любимой еды. Иногда дети жалуются, что у них болит кожа», — рассказывает педиатр.

Что касается нарушения работы ЖКТ, Роман Плахов подтверждает, что при повышенной температуре у детей могут возникать понос и рвота. «COVID-19 иногда может вызывать легкую диарею, и не стоит путать это с кишечной или ротовирусной инфекцией», — добавляет он.

А вот потерю обоняния главным признаком коронавируса считать уже не стоит, полагает Надежда Сурмилова. «Во-первых, не все дети на это обращают внимание, и могут соглашаться с этим просто потому что об этом спросили родители. А во-вторых, потеря обоняния как таковая не всегда сопровождает течение болезни», — поясняет она. По ее словам, насторожить должны повышение температуры, учащенное дыхание, нарушения стула, вялость и желание спать больше обычного. Разработчик «Спутника V»: Ревакцинация может защитить от «омикрона» на 100% Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина «Спутник... 18 января 15:44

Среди распространенных осложнений «омикрона» у детей Роман Плахов называет ларингит. Он также говорит о том, что новым осложнением «омикрона» у детей стали бронхиты, когда вирус изначально поражает бронхи. «Но это не имеет ничего общего с ковидной пневмонией, паниковать не стоит. Если бронхит проходит в легкой форме, то можно лечить дома ингаляциями. Госпитализация требуется только в случае, если возникает дыхательная недостаточность», — объясняет он.

«Важно досидеть этот карантин»

Никакого специфического лечения «омикрона» у детей не существует. «Мы только сбиваем температуру и привлекаем другие лекарства в случае осложнений. Промываем нос, используем сосудосуживающие капли при заложенности. Если болит горло – леденцы и спреи в соответствии с возрастными нормами», — рассказывает Роман Плахов. Не менее важно, по его словам, обильное питье – компоты и морсы с витамином С. Педиатр отмечает, что у многих его пациентов, заболевших COVID-19, был снижен уровень витамина D. «Я советую всем родителям давать детям витамин D. А если его нет в рационе ребенка, то болезнь – тот самый сигнал добавить его», — говорит врач.

Отсутствие специфического лечения – не повод не диагностировать заболевание, потому что, от этого зависит, какие меры принимать дальше. «Ребенка нужно изолировать как от детского коллектива, где вирус распространяется очень быстро, так и от пожилых родственников, которые находятся в группе особого риска», — предупреждает Надежда Сурмилова.

Если ребенок заболел «омикроном», вероятнее всего, родители тоже заболеют. По словам Плахова, новый штамм умудряется обойти иммунную систему, несмотря на сделанную прививку. «Привитые болеют активно, но легче, чем те, кто не прививался», — уточняет он.

Острые симптомы проходят, по словам Плахова, на четвертый день болезни — но педиатр советует не спешить с выходом в люди.

По СанПиНу на одиннадцатый день болезни берут контрольный мазок, и только в случае, если он отрицательный, ребенок может возвращаться к привычной жизни. «Важно досидеть этот карантин. По моему опыту, дети быстро приходят в норму, но все еще выделяют вирус и могут заразить окружающих», — объясняет врач. ПЦР-тест не определит. Как распознать «омикрон» Существующие на сегодняшний день в России экспресс- и ПЦР-тесты показывают только сам факт наличия... 17 января 23:14

Сурмилова также подчеркивает важность соблюдения карантина: изоляция не только защитит от заражения других людей, но и позволит создать ребенку оптимальные условия для выздоровления и полного восстановления. «Пока недостаточно данных об осложнениях «омикрона», но по опыту прошлых штаммов, и у детей COVID-19 может вызывать разные последствия – от когнитивных нарушений до мультисистемного воспаления. Поэтому так важно полностью вылечить болезнь», — говорит она.

Единственным способом защитить ребенка от «омикрона» Роман Плахов называет сокращение «контактов с цивилизацией» до минимума и обязательную вакцинацию родственников. Однако изолировать ребенка просто на всякий случай — значит нанести вред его психике. «Можно, конечно, перевести на дистант и не выпускать из дома, таким образом, уберечь физическое здоровье, но пожертвовать ментальным», — иронизирует педиатр.

Адекватным способом защиты от коронавируса, врач называет вакцинацию. Но уточняет, что сегодня «мы еще далеки от вакцинации детей в России». Также, хорошим, по его мнению, методом защиты могли бы стать маски. «Но, во-первых, маски должны быть типа респираторов, а во-вторых, дети не готовы к масочному режиму – дисциплины не хватит», — дополняет он.