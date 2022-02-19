Куриное мясо стоит на первом месте по популярности у россиян: курица стоит дешевле всего, быстро и легко готовится, и так же быстро и приедается. Что приготовить из курицы, если все надоело, какую выбрать для супов, какая хороша для жарки и запекания и в чем секрет хрустящей корочки, – в материале «Газеты.Ru».

Курица — продукт, который едят все, кто в принципе допускает употребление мяса. Eдят, естественно, в разных видах: целиком и частями, тушеную, жареную и запеченую, а многие и вовсе — на пару.

Способов приготовления — великое множество, но не все из них знакомы хозяйкам. На помощь приходят специально обученные люди — шеф-повара, которым известны те секреты приготовления курицы и внесения в рацион приятного разнообразия. «Было холодно, нужно было согреться»: почему беляши — идеальный советский стрит-фуд Беляши – одно из классических блюд советского общепита. Круглые пирожки с мясом и луком... 05 февраля 10:39

Курица для супа и курица для жарки – две большие разницы, с этого начинает объяснение тонкостей приготовления курицы бренд-шеф ресторана «Русский Паб» Алексей Семенов. Самый наваристый бульон выходит из так называемой «суповой» курицы. «Она тощая, маленькая, но именно из нее получается самый вкусный бульон», — говорит он. Для его приготовления, по словам шефа, подойдет и петух – варить придется 6-8 часов, но бульон получится очень ароматным и прозрачным. «Добавьте к нему кореньев и специй, особенно хороши сушеные овощи – корень сельдерея, петрушки, лук и морковь – они имеют очень сильный, интенсивный вкус», — советует он.

Для жарки, запекания, тушения и копчения предназначены бройлеры. «Кости у таких кур не насыщенные, зато мякоть упругая, пухлая и плотная», — поясняет Семенов.

Когда одни и те же блюда из курицы надоедают, шеф советует обратиться к кухням народов мира, в частности, к национальным специям. «Сейчас в магазинах представлены соусы и пряности любой региональной кухни от Индии и Юго-Восточной Азии до арабских стран и Латинской Америки», — напоминает Семенов. Самыми понятными для российского потребителя шеф считает карри, терияки, соевый соус.

«А еще можно варьировать приготовление классики – фаршировать целую курицу или котлеты из нее разными ингредиентами. Или сделать легкие котлеты, добавив к куриному фаршу тертый кабачок – они получаются сочными и очень полезными», — предлагает он.

При выборе курицы в магазине Семенов советует всегда обращать внимание на цвет кожи – он должен быть розовый, без пятен. Сама курица, по его словам, должна быть упругой и однородного оттенка, не бледной и без подтеков. «Фарш трижды хорошенько выбейте»: как готовят котлеты в ресторанах и школах Рецепт идеальных котлет есть у каждой хозяйки. Одни добавляют в фарш майонез, другие —... 12 февраля 18:51

Многие запекают целиковую курицу в духовке, но часто сталкиваются с тем, что кожа птицы пригорает и становится несъедобной. Перед тем, как запекать, шеф-повар сочинского ресторанного комплекса D.O.M. Иван Строителев советует натереть вымытую и обсушенную бумажными полотенцами тушку, солью и специями, и ничем не закрывая, оставить на ночь в холодильнике. «Хорошо, если у холодильника есть функция обдува – это поможет подсушить корочку у курицы», — говорит он.

На следующий день шеф предлагает нафаршировать курицу яблоками или грушами и сначала отправить запекаться на полчаса при температуре 170 градусов, затем еще на 10-12 минут при 180 градусах, и в конце — 5-7 минут при 200. «Перед тем, как увеличивать температуру до 200 градусов, можно сделать простую глазировку. Возьмите горчицу, мед и оливковое масло, перемешайте в густую пасту и кисточкой нанесите на курицу. Тогда кожа станет не только румяной, но и интересной по вкусу», — советует шеф.

Если не хочется возиться с целой курицей, Строителев рекомендует выбрать для запекания в духовке голени.

Мариновать ножки он предлагает по тому же принципу, что и тушку – оставив на ночь в холодильнике, ничем не накрывая, чтобы мясо заветрилось. Запекать нужно в течение 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. В конце увеличьте температуру до 200 градусов и дайте ножкам еще 5-7 минут, чтобы получилась хрустящая корочка.

В приготовлении курицы для салатов есть свои нюансы, считает Строителев. Он советует всегда закидывать куриное филе в уже кипящую воду. «Если вы кладете мясо в холодную воду, то в процессе нагревания воды оно начинает подвариваться, и в итоге получится сухим», — объясняет он. Готовую курицу следует сразу вытащить из кипятка, в противном случае она «доготовится» и будет разваливаться на волокна, что, по словам шефа, хорошо для супа, но не для салата.

Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, поделилась рецептом тажина с курицей и миндалем. Для приготовления потребуются 1 кг куриных бедер, 1 цуккини, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 20 г кинзы, 20 г петрушки, 300 мл воды, 30 г меда, соус с перцем чипотле, палочка корицы, 100 г кураги, 60 г миндаля, соль, перец, имбирь, куркума – по вкусу.

close 100% Пресс-служба Williams Et Oliver

Все специи смешайте с одной столовой ложкой соуса чипотле, натрите получившейся смесью курицу и оставьте мариноваться на час. Разогрейте тажин, добавьте ложку растительного масла, обжарьте курицу с двух сторон и отложите на тарелку. Нарезанный кольцами лук и измельченный чеснок обжарьте в тажине, добавьте цукини, курицу, кинзу и петрушку и тушите 30 минут. Воду с медом и порезанной пополам курагой в небольшой кастрюле проварите 15 минут. Бланшируйте и очистите от кожицы миндаль. Вытащите из тажина кинзу и петрушку и добавьте курагу. Протушите еще 10 минут и посыпьте сверху миндалем.

Шеф-повар ресторана didi Сергей Кондратьев предлагает пойти дальше и приготовить блюдо в восточном стиле на современный лад – кебаб с хумусом и сыром страчателла. Приготовить достаточно только кебаб — хумус можно купить в готовом виде, а 30 г страчателлы и 5 г вяленых томатов понадобятся для украшения.

close 100% Пресс-служба ресторана didi

Для кебаба нужно взять 200 г филе куриного бедра, 20 г репчатого лука, соль, перец. Филе бедра и лук пропустите через мясорубку, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на два часа. После этого сформируйте кебаб на шампуре или шпажке, обжарьте на мангале или в духовке на режиме гриль, постоянно вращая шампур. Для подачи выложите хумус по центру тарелки, сделайте небольшое углубление, куда добавьте страчателлу и вяленые томаты. Рядом положите кебаб, и не забудьте про любимый хлеб или лаваш.

Бренд-шеф «Кофемании» Виталий Карсаев предложил свою версию мексиканской кесадильи с курицей. Для приготовления потребуются 120 г куриного фарша, 2 лепешки-тортильи, 100 г соуса сальса, 75 г моцареллы, 10 мл растительного масла, 60 г куриного филе, 40 г белого лука, 50 г свежих шампиньонов, 45 г красного болгарского перца, 6 г перца халапеньо, 1 г соуса табаско, 2 г кинзы, 25 г томатов в собственном соку.

close 100% Пресс-служба «Кофемании»

Обжарьте куриный фарш с перцем халапеньо, приправьте солью и перцем. Грибы, лук и болгарский перец нарежьте соломкой, обжарьте до полуготовности, соедините с фаршем и доведите до готовности. Приготовьте соус сальса. Томаты порубите ножом (соотношение целых томатов и жидкости должно быть 1/1), добавьте 10 г лука, 1 г табаско, 10 г красного перца, 2 г кинзы и 4 г оливкового масла. Соберите кесадилью: на гриль выложите одну лепешку, уложите начинку, накройте второй лепешкой и обжарьте на сливочном масле с двух сторон. Готовую кесадилью подавайте с сальсой.