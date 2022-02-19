Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США рассмотрят вопрос выделения Украине более $300 млн 23:33
На Украине задумались о призыве в армию пенсионеров 23:16
МЧС будет вести эвакуацию беженцев из ДНР и ЛНР круглосуточно 23:10
Ягудин послал президента МОК после его слов про тренеров Валиевой 23:10
Опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки... 23:03
Российская фигуристка ответила на вопрос о церемонии... 22:57
В ОДКБ рассказали, при каких условиях организация направит... 22:46
Четырехкратный олимпийский чемпион Зимятов: я короную Большунова 22:34
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться... 22:23
В США пригрозили России совместными с ФРГ мерами против... 22:18
Стиль

Что приготовить из курицы, если все надоело

Советы и рецепты для тех, кто уже не знает, что еще приготовить из курицы

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Куриное мясо стоит на первом месте по популярности у россиян: курица стоит дешевле всего, быстро и легко готовится, и так же быстро и приедается. Что приготовить из курицы, если все надоело, какую выбрать для супов, какая хороша для жарки и запекания и в чем секрет хрустящей корочки, – в материале «Газеты.Ru».

Курица — продукт, который едят все, кто в принципе допускает употребление мяса. Eдят, естественно, в разных видах: целиком и частями, тушеную, жареную и запеченую, а многие и вовсе — на пару.

Способов приготовления — великое множество, но не все из них знакомы хозяйкам. На помощь приходят специально обученные люди — шеф-повара, которым известны те секреты приготовления курицы и внесения в рацион приятного разнообразия.

Курица для супа и курица для жарки – две большие разницы, с этого начинает объяснение тонкостей приготовления курицы бренд-шеф ресторана «Русский Паб» Алексей Семенов. Самый наваристый бульон выходит из так называемой «суповой» курицы. «Она тощая, маленькая, но именно из нее получается самый вкусный бульон», — говорит он. Для его приготовления, по словам шефа, подойдет и петух – варить придется 6-8 часов, но бульон получится очень ароматным и прозрачным. «Добавьте к нему кореньев и специй, особенно хороши сушеные овощи – корень сельдерея, петрушки, лук и морковь – они имеют очень сильный, интенсивный вкус», — советует он.

Для жарки, запекания, тушения и копчения предназначены бройлеры. «Кости у таких кур не насыщенные, зато мякоть упругая, пухлая и плотная», — поясняет Семенов.

Когда одни и те же блюда из курицы надоедают, шеф советует обратиться к кухням народов мира, в частности, к национальным специям. «Сейчас в магазинах представлены соусы и пряности любой региональной кухни от Индии и Юго-Восточной Азии до арабских стран и Латинской Америки», — напоминает Семенов. Самыми понятными для российского потребителя шеф считает карри, терияки, соевый соус.

«А еще можно варьировать приготовление классики – фаршировать целую курицу или котлеты из нее разными ингредиентами. Или сделать легкие котлеты, добавив к куриному фаршу тертый кабачок – они получаются сочными и очень полезными», — предлагает он.

При выборе курицы в магазине Семенов советует всегда обращать внимание на цвет кожи – он должен быть розовый, без пятен. Сама курица, по его словам, должна быть упругой и однородного оттенка, не бледной и без подтеков.

Многие запекают целиковую курицу в духовке, но часто сталкиваются с тем, что кожа птицы пригорает и становится несъедобной. Перед тем, как запекать, шеф-повар сочинского ресторанного комплекса D.O.M. Иван Строителев советует натереть вымытую и обсушенную бумажными полотенцами тушку, солью и специями, и ничем не закрывая, оставить на ночь в холодильнике. «Хорошо, если у холодильника есть функция обдува – это поможет подсушить корочку у курицы», — говорит он.

На следующий день шеф предлагает нафаршировать курицу яблоками или грушами и сначала отправить запекаться на полчаса при температуре 170 градусов, затем еще на 10-12 минут при 180 градусах, и в конце — 5-7 минут при 200. «Перед тем, как увеличивать температуру до 200 градусов, можно сделать простую глазировку. Возьмите горчицу, мед и оливковое масло, перемешайте в густую пасту и кисточкой нанесите на курицу. Тогда кожа станет не только румяной, но и интересной по вкусу», — советует шеф.

Если не хочется возиться с целой курицей, Строителев рекомендует выбрать для запекания в духовке голени.

Мариновать ножки он предлагает по тому же принципу, что и тушку – оставив на ночь в холодильнике, ничем не накрывая, чтобы мясо заветрилось. Запекать нужно в течение 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. В конце увеличьте температуру до 200 градусов и дайте ножкам еще 5-7 минут, чтобы получилась хрустящая корочка.

В приготовлении курицы для салатов есть свои нюансы, считает Строителев. Он советует всегда закидывать куриное филе в уже кипящую воду. «Если вы кладете мясо в холодную воду, то в процессе нагревания воды оно начинает подвариваться, и в итоге получится сухим», — объясняет он. Готовую курицу следует сразу вытащить из кипятка, в противном случае она «доготовится» и будет разваливаться на волокна, что, по словам шефа, хорошо для супа, но не для салата.

Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, поделилась рецептом тажина с курицей и миндалем. Для приготовления потребуются 1 кг куриных бедер, 1 цуккини, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 20 г кинзы, 20 г петрушки, 300 мл воды, 30 г меда, соус с перцем чипотле, палочка корицы, 100 г кураги, 60 г миндаля, соль, перец, имбирь, куркума – по вкусу.

close
100%
Пресс-служба Williams Et Oliver

Все специи смешайте с одной столовой ложкой соуса чипотле, натрите получившейся смесью курицу и оставьте мариноваться на час. Разогрейте тажин, добавьте ложку растительного масла, обжарьте курицу с двух сторон и отложите на тарелку. Нарезанный кольцами лук и измельченный чеснок обжарьте в тажине, добавьте цукини, курицу, кинзу и петрушку и тушите 30 минут. Воду с медом и порезанной пополам курагой в небольшой кастрюле проварите 15 минут. Бланшируйте и очистите от кожицы миндаль. Вытащите из тажина кинзу и петрушку и добавьте курагу. Протушите еще 10 минут и посыпьте сверху миндалем.

Шеф-повар ресторана didi Сергей Кондратьев предлагает пойти дальше и приготовить блюдо в восточном стиле на современный лад – кебаб с хумусом и сыром страчателла. Приготовить достаточно только кебаб — хумус можно купить в готовом виде, а 30 г страчателлы и 5 г вяленых томатов понадобятся для украшения.

close
100%
Пресс-служба ресторана didi

Для кебаба нужно взять 200 г филе куриного бедра, 20 г репчатого лука, соль, перец. Филе бедра и лук пропустите через мясорубку, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на два часа. После этого сформируйте кебаб на шампуре или шпажке, обжарьте на мангале или в духовке на режиме гриль, постоянно вращая шампур. Для подачи выложите хумус по центру тарелки, сделайте небольшое углубление, куда добавьте страчателлу и вяленые томаты. Рядом положите кебаб, и не забудьте про любимый хлеб или лаваш.

Бренд-шеф «Кофемании» Виталий Карсаев предложил свою версию мексиканской кесадильи с курицей. Для приготовления потребуются 120 г куриного фарша, 2 лепешки-тортильи, 100 г соуса сальса, 75 г моцареллы, 10 мл растительного масла, 60 г куриного филе, 40 г белого лука, 50 г свежих шампиньонов, 45 г красного болгарского перца, 6 г перца халапеньо, 1 г соуса табаско, 2 г кинзы, 25 г томатов в собственном соку.

close
100%
Пресс-служба «Кофемании»

Обжарьте куриный фарш с перцем халапеньо, приправьте солью и перцем. Грибы, лук и болгарский перец нарежьте соломкой, обжарьте до полуготовности, соедините с фаршем и доведите до готовности. Приготовьте соус сальса. Томаты порубите ножом (соотношение целых томатов и жидкости должно быть 1/1), добавьте 10 г лука, 1 г табаско, 10 г красного перца, 2 г кинзы и 4 г оливкового масла. Соберите кесадилью: на гриль выложите одну лепешку, уложите начинку, накройте второй лепешкой и обжарьте на сливочном масле с двух сторон. Готовую кесадилью подавайте с сальсой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+