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«Меня передергивает, когда меня называют первой леди»: что писали о Наине Ельциной западные СМИ

Как воспринимали на Западе Наину Ельцину

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Наина Ельцина во время визита в США, 1992 год

Наина Ельцина во время визита в США, 1992 год

Cynthia Johnson/Getty Images
Вдове первого президента России Наине Иосифовне Ельциной сегодня, 14 марта, исполняется 90 лет. В годы правления Бориса Ельцина она, в отличие от Раисы Горбачевой, крайне редко оказывалась в центре внимания западных журналистов. Не потому, что была им неинтересна — просто избегала публичности. «Газета.Ru» — о том, как воспринимали Наину Ельцину на Западе.

Наина Ельцина никогда не любила публичности. В этом она признавалась сама. В вышедшей в 2017 году автобиографической книге «Личная жизнь» вдова первого президента России Бориса Ельцина так и писала: «Я не люблю публичности. Стараюсь избегать интервью. Начала соглашаться на них только после ухода Бориса. Теперь это мой долг перед мужем».

То, что супруга российского президента предпочитает держаться в тени, западные журналисты заметили уже в самом начале правления Ельцина. Наину Иосифовну неизбежно сравнивали с Раисой Максимовной Горбачевой — СМИ замечали, насколько скромнее она держится на международных мероприятиях. Если вообще замечали: с приходом Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС за рубежом уделяли много внимания его супруге. Когда Борис Ельцин был избран президентом Российской Федерации, о его жене писали куда меньше, чем о Раисе Горбачевой.

«Трудно представить, что Раиса Горбачева назвала бы себя babushka, как это недавно сделала Наина Ельцина, — писала газета LA Times в 1992 году в преддверии первого визита Ельцина в США после избрания на пост президента. – Возможно, мадам Горбачева описала бы себя как интеллектуалку, образец марксисткой идеологии или прогрессивного мышления, икону стиля. Но можно сказать определенно, что ее бы привело в оцепенение предположение о том, что она – бесформенная бабушка в удобных туфлях».

Издание объясняло, что образ Раисы Горбачевой был нарушением советской традиции. В то время как стеснительная Наина Ельцина, напоминавшая журналистам домохозяйку, демонстрировала западному наблюдателю шаг назад. Что, правда, позволяло поставить ее в один ряд с Барбарой Буш.

Образ элегантной Горбачевой соответствовал имиджу ее американской коллеги Нэнси Рейган. У Наины Ельциной было больше общего с Барбарой Буш, первой леди США в период с 1989 по 1993 год, которую называли «Первой американской бабушкой».

Предполагалось, что россиянам и нужна такая «бабушка» в качестве первой леди. «Вытерпев четыре десятилетия одержимости своего мужа Бориса работой и политикой, 60-летняя Наина Ельцина теперь вынуждена выполнять роль первой леди при русском президенте так, как это нравится их народу: она традиционна, она анонимна, она бесцветна».

В преддверии визита Ельцина в Вашингтон в 1992-м журналистов даже предупредили, что жена российского президента не начнет, спустившись с трапа самолета, тут же перекидываться шутками с Джорджем и Барбарой Буш, как это сделала бы Горбачева, а предпочтет, скорее, стоять немного позади от супруга. Представитель администрации Ельцина анонимно рассказывал LA Times, что жена президента не будет отвечать на вопросы журналистов. «Госпожа Ельцина делает то, что необходимо, и не больше, — говорил источник. – Она не такая, как госпожа Горбачева. Она скромная».

Западного читателя при этом не пытались убедить, что Наина Иосифовна – пугливая домохозяйка, поневоле оказавшаяся первой леди России. LA Times рассказали, что в течение 29 лет она работала проектировщиком очистных сооружений в Свердловске, дослужилась до должности главного инженера, но за два года до пенсии, в 1985 году, вместе с семье отправилась за мужем в Москву – ему нужна была поддержка. «Это было для нее очень тяжело, потому что она привыкла быть независимой, — рассказывала в одном из интервью Елена Клепикова, соавтор первой биографии Ельцина «Борис Ельцин. Политические метаморфозы». – Она не узколобая женщина, но человек не публичный. Она очень закрытая женщина».

Будучи непубличным человеком, Наина Ельцина крайне редко становилась героиней статей западных газет. Поводом вспомнить о ней становились визиты лидеров США и Российской Федерации друг к другу.

В 1992-м о ней рассказала газета LA Times. В 1994-м, в преддверии поездки Билла и Хиллари Клинтон в Москву, уже Washington Post написали: «Когда президент и госпожа Клинтон посетят Москву на следующей неделе, у мира появится редкий шанс бросить взгляд на Наину Ельцину». Тогда издание объясняло, что супруга российского президента ведет закрытый образ жизни, отказывается от общения с журналистами и неукоснительно избегает «церемониальных функций, которые выполняют американские первые леди». «Я только жена президента. Меня передергивает, когда меня называют первой леди», — приводило издание слова Наины Ельциной. К тому же, она волновалась, что любые ее слова могут быть превратно истолкованы.

Интервью Washington Post в январе 1994-го было одним из немногих, что дала тогда Наина Ельцина. На корреспондента издания Хелен Болдырефф Семлер четырехкомнатная квартира семьи Ельцина «в немодном районе города» произвела впечатление очень простой – «ничего особенного», как она писала. Такой же простой в общении ей показалась и Наина Ельцина – с минимумом украшений, в одежде, сшитой в местном ателье. «Теплая и скромная, она говорит, что очень боится создать кому-нибудь проблемы», — рассказывала журналистка. И продолжала: «Но она всегда остается инженером-аналитиком, который хочет понять, как что работает».

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