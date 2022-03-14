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«Я не люблю публичности»: 90 лет Наине Ельциной

Вдове первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Наине Иосифовне Ельциной исполнилось 90 лет. Российская первая леди всегда предпочитала держаться в тени мужа: в своей книге «Личная жизнь», вышедшей в 2017 году, она признавалась, что никогда не любила публичности и избегала интервью, и только после кончины мужа поняла, что рассказывать о нем – это «долг перед мужем».

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в селе Титовка Оренбургской области. В 1955 году она окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова в Свердловске, получив специальность «инженер-строитель». Там она познакомилась с будущим мужем. Вплоть до 1985 года – то есть до переезда в Москву – Наина Иосифовна занималась проектировкой очистных сооружений в Свердловской области.

Наина Гирина вышла за Бориса Ельцина в 1956 году. В браке появились на свет две дочери – Екатерина и Татьяна. Сейчас у Наины Ельциной – шесть внуков и внучек и трое правнуков. Фотографии из жизни Наины Ельциной — в галерее «Газеты.Ru».

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