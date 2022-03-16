«Это неизбежно»: почему одежда российских брендов вырастет в цене

Российские бренды поднимают цены на свою одежду. Им приходится это делать: стоимость тканей, которые они закупают за границей, неуклонно повышается. По словам производителей, из-за нестабильного курса валют и сложностей в логистике себестоимость товара уже возросла в два раза. «Газета.Ru» — о том, где отечественные марки одежды закупают ткани, почему их нет в России и насколько подорожают вещи.

Уход зарубежных марок одежды с российского рынка спровоцировал рост интереса к отечественным брендам. Однако цены на их вещи часто оказываются довольно высокими. Товары с маркировкой «Сделано в России» и раньше постепенно переходили из сегмента масс-маркета в мидл, а некоторые добрались и до уровня премиум. В конце прошлого года эксперты модной индустрии прогнозировали «Газете.Ru», что цены в премиальном сегменте возрастут на 30-40%, стоимость изделий среднего уровня поднимется на 20-25%, а масс-маркет подорожает на 10-20%. При этом ожидалось, что в 2022 году такие тенденции будут наблюдаться не только в России, но и по всему миру.

В нынешних обстоятельствах темпы роста цен на российскую одежду возрастут. В первую очередь, на это повлияет увеличение стоимости ткани, которую отечественные бренды закупают в Китае, Турции и Италии. Сырье из Европы считается более качественным, поэтому многие марки ориентируются на него. В России же, по словам экспертов, достойных тканей в нужных объемах не производят.

Например, бренд женской одежды Ololol всегда закупал ткани для коллекций именно в Италии. «В России, к сожалению, аналогов тканей такого качества и в таком объеме нет, но есть аналоги в Турции и Китае, где мы давно нашли фабрики с хорошим качеством, — подтверждают в пресс-службе бренда. — Там же, на самом деле, делают закупку и итальянские фабрики, просто дорабатывая вещи на своем производстве в Италии». «Если у тебя есть джинсы, ты нормальный человек. Если фирменные — уважаемый» Западные бренды, в частности Levi's, один за другим заявляют о временном уходе из России... 13 марта 12:29

Женскому бренду одежды Emka поставки, в основном, приходят из Турции и Китая. По словам генерального директора Александра Арутюнова, они вынуждены закупать сырье за рубежом из-за того, что в России не производят такое многообразие тканей, которое необходимо для создания широкой линейки.

«Россия традиционно сильна в хлопчатобумажных тканях, но для модных коллекций эта ткань малопригодна. Также в нашей стране можно произвести принты для полиэстера, но это опять-таки не очень большой объем. Именно поэтому нам приходится покупать сырье за границей», — объясняет он.

Светлана Ничушкина, основатель бренда бесшовных боди, купальников и базовой одежды Lavarice, уточняет, что в России не выращивается хлопок и другое сырье, а также нет производств полного цикла — от покраски до готового изделия. По ее мнению, причина в отсутствии нового оборудования, технологий и массового спроса.

«Локальные склады тканей в России есть, но они слишком маленькие и не смогут покрыть весь рынок, а также предоставить метраж, с которым мы обычно работаем», — говорит Ничушкина.

В связи с этим Китай можно назвать крупнейшим поставщиком сырья для российского fashion-рынка. Тем не менее, бренды не хотят полностью переходить на китайские ткани, хотя таким образом они могли бы не так сильно повысить цены, но при этом сильно потерять в качестве.

Впрочем, бренд Studio 29 придерживается другой политики. Как рассказала «Газете.Ru» его основательница Татьяна Фомичева, они без опаски закупают ткань в Китае, перестроив все процессы под себя еще во время пандемии. Теперь в стране находятся сотрудники марки, и именно они выбирают качественную ткань, которая, по их словам, не уступает западной.

«На нас значительно повлиял курс доллара, так как ткани, материалы и логистика возросли в цене в два раза, естественно это отразится на стоимости следующих коллекций», — жалуется Фомичева. От европейских тканей бренду пришлось и вовсе отказаться, а из Турции теперь ткань везут не 1,5-2 месяца, а целых три.

О том, что за последние два года ткань подорожала на 20-25%, Александр Арутюнов говорил «Газете.Ru» еще в 2021-м. Сейчас ситуация другая: «В последние три недели стоимость тканей резко выросла, в среднем на 80%».

По словам Светланы Ничушкиной, себестоимость изделия уже выросла на 100%. «Из-за того, что ткань составляет более 50%-60% себестоимости конечного изделия, нам придется пересматривать стоимость белья. Это неизбежно», — говорит она.

В команде российского бренда To Be Blossom также отмечают, что ткань подорожала почти вдвое, но марка закупает не только ее, но и пряжу. Цена последней зависит от красителей, в основном американских, а также от животноводств, закупающих иностранные корма и ветеринарные препараты. Российской пряжи на рынке очень мало, поэтому цены на нее напрямую зависят от курса валюты. «Приходится смотреть в сторону Европы»: почему российская одежда стоит так дорого Покупать одежду российских брендов сейчас модно, но дорого в сравнении с продукцией масс-маркета... 30 ноября 17:01

Неминуемый сильный рост цен прогнозируют все бренды. В Ololol сообщают, что стоимость изделий увеличится примерно на 30%; в Emka на уже изготовленные модели — 30%, а на новую коллекцию — 35-40%; в Lavarice — ориентировочно на 20%; в Ro.ko.ko не будут повышать цены на готовые изделия и на те, ткань, для которых, уже была закуплена, но вещи из новой коллекции будут дороже на 20-30%.

Многих также волнует вопрос регулярных поставок сырья. По словам представителей бренда Emka, они уже начали испытывать сложности. Поставщики, которые работали на условиях небольшого процента предоплаты или же давали рассрочку, изменили условия не в лучшую для заказчика сторону. Если поставки прекратятся вовсе, многие бренды и вовсе не смогут отшивать коллекции.

«Возможно, будем вынуждены закрываться, — говорит генеральный директор Александр Арутюнов. — Заменить зарубежные ткани на российские аналоги полностью в короткие сроки невозможно. Это не вопрос нескольких недель или месяцев. Нужно время на строительство фабрик и наработку опыта в стране».

В команде бренда Ro.ko.ko рассказали, что очень ждали поставку любимой турецкой ткани, но она не пришла. Дело в том, что «все поставки компания делала через Украину, что сейчас невозможно».

«На цены и правда страшно смотреть, но еще страшней оплачивать счета по новым ценам! Поставки прекратиться не должны, так как все же есть компании, которые несмотря на все сложности, готовы работать. А если вдруг европейский рынок для нас все же закроется, есть Корея и Китай», --подытоживают представители марки.