«Пощечина для Меган Маркл»: кому достанутся драгоценности Елизаветы II

Королева Елизавета II владела одной из самых крупных и дорогих коллекций драгоценностей в мире. Кому достанутся знаменитые королевские брошки, колье и тиары после ее смерти — в материале «Газеты.Ru».

По данным Vanity Fair, коллекция украшений Елизаветы II берет свое начало со времен правления королевы Виктории в 1800-х годах — именно она начала собирать драгоценности по мере расширения Британской империи. После Виктории королева Мария продолжила дополнять коллекцию, собирая экстравагантные вещи в своих путешествиях по миру, а также пользуясь связями с ювелирами и мировыми лидерами. Многие драгоценности Марии перешли к ее внучке — будущей королеве Великобритании Елизавете II.

Украшения, которые носила королева Елизавета II, делятся на две категории — коронные и частная коллекция монарха. Первые — находились в доверительном управлении Елизаветы, вторые королева либо купила сама, либо получила в наследство или в подарок.

Как сообщает Business Insider, после смерти Елизаветы II обширная часть коллекции досталась вместе с титулом ее старшему сыну Чарльзу. Некоторые из украшений, в том числе церемониальные драгоценности, будут выставлены на всеобщее обозрение в лондонском Тауэре. Частная коллекция Елизаветы, как ожидается, будет передана членам семьи Виндзоров.

«Вполне вероятно, что она захотела передать предметы из своей частной коллекции своим близким. Основная часть перейдет к Чарльзу с Камиллой, а затем к Кейт и Уильяму», — предположил королевский эксперт Джош Ром в интервью газете New York Post .

По его словам, часть украшений Елизавета II могла завещать тем членам семьи, которые их уже носили. Например, бриллиантовая диадема Cartier Halo, которая является собственностью британской короны, и которую Кейт Миддлтон надевала на свадьбу с принцем Уильямом, может перейти к принцессе Уэльской.

close 100% Paul Rogers/AP

«Однако стоит отметить одну вещь. Если члены королевской семьи получат драгоценности по завещанию, им придется платить налог на наследство, который составляет 40% от стоимости. Учитывая ценность некоторых из них, в интересах семьи было бы оставить эти предметы частью коллекции короны и брать «взаймы» для особых случаев», — объяснил Джош Ром.

Главный редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард считает, что у Елизаветы II были планы относительно того, кому достанутся драгоценности после ее смерти.

«Я уверена, что все было организовано и отсортировано королевой некоторое время назад. Полагаю, что личные украшения ее величества будут переданы разным членам семьи, но львиная доля достанется принцессе Уэльской, как будущей королеве», — поделилась Ингрид Сьюард.

Некоторые предметы, по мнению Сьюард, останутся в распоряжении жены правящего монарха — в данном случае, Камиллы Паркер-Боулз.

«Ей понадобится большая коллекция, чтобы поддержать свою новую конституционную роль», — уточнила она.

Королевский биограф Кэти Николл добавляет, что все драгоценности Елизаветы II будут распределяться между членами семьи согласно иерархии.

«Королева-консорт, действительно, получает право первой выбирать драгоценности королевы. После нее — принцесса Уэльская Кэтрин. Герцогиня Сассекская, я уверена, в какой-то момент получит несколько украшений, но она находится гораздо ниже по рангу», — высказалась Кэти Николл.

В то же время, источник OK Magazine утверждает, что летом 2022 года Елизавета II внесла в свое завещание некоторые изменения, которые могут стать «шокирующим сюрпризом» для ее наследников.

«Она сосредоточилась на своих любимых вещах и на том, кто из наследников чего заслуживает. Вероятным получателем коллекции из трехсот украшений станет Кейт Миддлтон, так как она явно была любимицей королевы. А вот Камилле, несмотря на титул, может не достаться ничего из личной коллекции Елизаветы. Конечно, королева никогда так не говорила, но это одна из причин, по которой Камилла обижалась на Кейт», — сообщил инсайдер.

close 100% Камилла, герцогиня Корнуольская (в центре), и британская королева Елизавета II, 2005 год Matt Dunham/AP

Отмечается, что Меган Маркл и ее дочь Лилибет, вероятнее всего, не получат ничего ценного, поскольку не являются действующими членами королевской семьи.

«Это будет настоящей пощечиной для Меган. Но есть мнение, что таким будет последнее послание Елизаветы Меган и Гарри — вы пожинаете то, что посеяли», — добавил он.

Королевский редактор, автор Telegram-канала Everybody loves Diana, Яна Демченко полагает, что в частной коллекции Елизаветы II насчитывается около трехсот украшений. Речь о тех драгоценностях, которыми монарх может распоряжаться по своему усмотрению, без обязательства передачи следующему королю и королеве.

«В этой связи в таблоидах развернулась настоящая война, и авторы объявляют «королевской любимицей» то Кэтрин, то Камиллу, то других представительниц династии Виндзор, утверждая, что все остальные родственницы монарха, конечно, будут обижены. Здесь можно сказать только о том, что это чистые домыслы, а подробности личного завещания Ее Величества нам вряд ли удастся узнать на своем веку — как правило, их тщательно засекречивают», — рассуждает Яна Демченко.

close 100% Королева Елизавета II и Меган Маркл, 2018 год Matt Dunham/AP

Она также говорит о возможных личных предпочтениях Елизаветы. По мнению редактора, королева вряд ли оставила бы без изящного подарка свою единственную дочь, принцессу Анну.

«Хотя королевская принцесса, которая большую часть жизни посвятила конному спорту, достаточно сдержанна и практична, она всегда умело носила драгоценности любого толка», — подчеркнула Демченко. «Все в конце концов будет хорошо»: какую жизнь прожила Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в окружении детей и внуков... 09 сентября 08:17

По ее словам, у Елизаветы была и еще одна любимица — младшая невестка Софи. Не исключено, что графине Уэссекской королева могла оставить одно из украшений, подаренных супругом — в конце концов, в будущем она может стать герцогиней Эдинбургской, а именно этот титул Елизавета делила с мужем до восшествия на престол.

«Вряд ли монарх обидела бы своих внучек — принцесс Беатрис и Евгению и леди Луизу. Им вполне могли бы достаться сентиментальные драгоценности, имеющие символическое значение для семьи. Кстати, не исключено, что в завещании суверена могли бы быть указаны не только ее родные, но и друзья», — подытожила Демченко.