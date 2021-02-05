«Бить по кошельку»: как турецкий опыт поможет в борьбе с IT-гигантами

Проблема регулирования IT-гигантов стоит сегодня перед большинством стран мира – над соответствующими законопроектами в частности работают в Великобритании, Евросоюзе, США и Турции. Законодатели последней обязали иностранные онлайн-платформы оперативно удалять незаконный контент, а также завести в стране официальные представительства и хранить данные пользователей на территории Турции. Кроме того, турецкие власти разработали различные меры воздействия на нарушителей, которые уже доказали свою эффективность.

Одной из санкций стали крупные штрафы. В ноябре 2020 года власти Турции оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok — на $1,18 млн каждую — за то, что компании так и не назначили представителей в республике согласно принятому в октябре турецкому закону. Однако штрафы не смогли оказать на IT-компании должного влияния.

Одним из наиболее успешных шагов, который обеспечил выполнение законов, стало решение запретить турецким компаниям покупать рекламу у сервисов за несоблюдение законов и игнорирование штрафов.

Кроме того, закон предполагает снижение трафика на 50% после 3 месяцев запрета рекламы и на 90%, если не соблюдено обязательство в течение 30 дней после уменьшения пропускной способности на 50%. Возможный запрет турецким компаниям размещать рекламу на площадках Facebook и Instagram и вынудил компании заявить об открытии в Турции своих официальных представительств.

Опыт Турции является наглядным примером того, как в кратчайшие сроки были реализованы значимые для IT-сектора инициативы, рассказал «Газете.Ru» депутат Государственный Думы РФ Антон Горелкин.

«Турция довольно неожиданно сумела заставить крупные иностранные IT-компании соблюдать свои законы, открыть полноценные представительства и модерировать контент. Пока у нас рассуждали, что нельзя трогать зарубежных игроков, а то они уйдут из России — турки действовали. И никто от них не ушел. Наоборот, Facebook и Instagram уже заявили, что на все согласны и откроют представительства. Остальные на подходе.

А весь секрет в том, что Турция приняла нужный закон и не постеснялась добиться его соблюдения — штрафами, ограничениями рекламы и угрозой замедления трафика», — поделился он.

Турецкий опыт может быть применен российскими законодателями при совершенствовании мер регулирования цифровой сферы, одной из которых является требование по созданию в нашей стране официальных представительств глобальных ИТ-платформ, сообщил Горелкин.

«России нужны полноценные представительства зарубежных IT-гигантов. Не просто коммерческие отделы, торгующие рекламой, какие некоторые у нас открыли. Нужно, чтобы здесь, у нас, находился менеджмент этих компаний, который может нормально и оперативно взаимодействовать с государством. Чтобы здесь были локальные службы поддержки пользователей на русском языке и команды модераторов. Я уж не говорю про сервера с данными российских граждан, которые должны быть размещены в России давным-давно.

Если проще: эти представительства должны представлять всю компанию и иметь полномочия на действия на местном рынке от ее имени», — пояснил депутат.

Он также призвал ограничить рекламу для тех платформ, которые не соблюдают закон. «Увеличить штрафы на несколько порядков и обязать открывать представительства с перечнем обязательных подразделений: модерирование, GR, техподдержка, серверные мощности», — сообщил Горелкин.

Главная задача — не давать постоянные предупреждения, а требовать исполнения закона в четкие сроки, без отговорок и откладывания на потом, подчеркнул Горелкин.

«Не соблюдают — вводить санкции, в первую очередь финансовые и рекламные. Интернет-миллиардеров надо бить по кошельку. Этот универсальный язык они сходу понимают. Согласно результатам исследований, российские госорганы и госкомпании тратят на информационную работу на иностранных онлайн-площадках больше 4 млрд рублей в год. Эта сумма — весомый аргумент. На мой взгляд, госкомпании и ведомства должны первыми включиться в принуждение недобросовестных IT-гигантов к законности и просто перестать отдавать иностранному бигтеху деньги российских налогоплательщиков», — заключил он.

Отметим, что поскольку турецкие санкции показали свою эффективность, президент РФ Владимир Путин поручил ответственным лицам провести аналогичную реформу в России.

Так, в феврале комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи приступил к разработке законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов, наделенных необходимыми полномочиями, на территории РФ. Известно, что в законопроекте будут представлены меры по ужесточению ответственности за неисполнение законодательства по хранению персональных данных и неуплате налогов с деятельности на территории страны.

Подобные изменения необходимы для создания здоровой атмосферы на IT-рынке, сообщил «Газете.Ru» председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«На сегодняшний день, мы столкнулись с проблемой: есть две категории компаний. Первая исправно платит налоги и работает исключительно в российском правовом поле. А вторая не открывает представительства, не платит налоги и не исполняет предписания суда. Соответственно, вторая группа получает необоснованное конкретное преимущество. А для нормального функционирования рынка того быть не должно», — заключил он.