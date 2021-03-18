«Серый и еще более серый»: Intel высмеяла MacBook в новой рекламе

Голливудский актер Джастин Лонг, который в 2000-х годах исполнил роль компьютера Mac от Apple в серии из нескольких десятков рекламных роликов, перешел в другой лагерь, передает The Verge. Теперь он снимается в рекламе Intel, высмеивая ноутбуки от бывшего работодателя.

Ролики Apple с Джастином Лонгом и его коллегой Джоном Ходжманом, который изображал ПК, были нацелены на продвижение «яблочных» компьютеров. В этих видео молодой и стильный «Mac» всегда одерживал превосходство над «Персональным компьютером» в старомодных костюмах и с нелепой прической. Всего было записано 66 роликов, прежде чем Apple свернула рекламную кампанию «Get a Mac».

Теперь же Лонг стал лицом рекламы от конкурента Apple в лице Intel.

В новых роликах он представляется как «Джастин, реальный человек» и демонстрирует зрителям различия между Mac и ноутбуками с процессорами от Intel.

Так, в одном из видео он высмеивает однообразие «макбуков». Сначала он демонстрирует широкий ассортимент ноутбуков с чипами Intel, а затем показывает Mac, который представлен в «сером цвете» и «еще более сером».

В другом ролике показаны сенсорные экраны на некоторых моделях ноутбуков с процессорами Intel и Mac, в котором такой функции не предусмотрено. Также Лонг троллит «маки» за необходимость иметь дополнительный планшет, клавиатуру, стилус и переходник, чтобы соответствовать широкому функционалу ПК. В одном из видео актер показывает, как к ноутбуку на Intel можно подключить сразу 3 внешних монитора, в то время как «Mac поддерживает всего один».

Наконец, еще один ролик демонстрирует геймера, играющего за ноутбуком, в то время как за Mac никто не сидит. «Никто на самом деле не играет на Mac», — отмечает геймер, ссылаясь на не очень мощные графические процессоры внутри «яблочных» ноутбуков, а также отсутствие достаточного количества оптимизированных под Apple игр.

Причина такой активной кампании против Apple очевидна — в прошлом году купертиновцы приняли решение отказаться от чипов Intel в своих компьютерах и перешли на собственное производство.

Таким образом, Apple и Intel из деловых партнеров, сотрудничавших около 15 лет, превратились в конкурентов.

Теперь производителю чипов придется прикладывать больше усилий, чтобы составить «яблоку» достойную конкуренцию, ведь компании, выпускающие ноутбуки, могут в конце концов также отказаться от продукции Intel и заказывать процессоры от Apple.

Пользователи YouTube, оставляющие комментарии под новой рекламой, разделились на два лагеря. Одни приветствуют переход Джастина Лонга к конкуренту Apple, считая, что теперь он стал «ближе к народу», а другие считают, что Intel совсем отчаялась, раз переманивает актера из культовой рекламы, чтобы он высмеивал компанию, с которой раньше плотно ассоциировался.

Кстати, Джон Ходжман, партнер Лонга по серии «Get a Mac», вернулся к своей роли ПК в ноябре 2020 года — тогда Apple представила компьютеры на базе собственных чипов. Во время презентации компании Ходжман снова изобразил компьютер, который по всем параметрам проигрывает устройствам Apple. «Это все, что нам было нужно от 2020 года — возвращения ПК-парня», — отметил один из пользователей Twitter.