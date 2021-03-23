Между Сциллой и Харибдой: Европа задумалась о цифровом суверенитете

Цифровые амбиции

«Речь идет о защите наших компаний от грабительских и иногда политически мотивированных иностранных поглощений», – заявил комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он также отметил, что укрепление цифрового суверенитета является ключевым компонентом европейской цифровой стратегии.

Еврокомиссия настаивает на том, что усилия по развитию технологического суверенитета не связаны с «изоляцией» Европы, а их основной задачей является отстаивание регионом своих стратегических интересов и ценностей.

При этом, по мнению Бретона, Брюссель может играть ведущую роль в мировой ИТ-индустрии.

«Цифровой суверенитет Европы зиждется на трех столпах: вычислительной мощности, контроле европейцев над своими данными и безопасности онлайн-подключения, – подчеркнул он, – с этой целью необходимо расширить возможности Европы по разработке и производству самых мощных процессоров в мире, создать инновационные европейские «облака», гарантирующие безопасность данных, а правительствам, компаниям и гражданам необходимо иметь доступ к высокоскоростным и безопасным широкополосным сетям».

Между ястребом и драконом

Сегодня Евросоюз значительно отстает от других стран в разработке технологической инфраструктуры и создании собственных онлайн-площадок. Так, выход в Глобальную сеть 700 миллионам европейцев обеспечивает оборудование, произведенное Cisco (США) и Huawei (КНР), а аудитория американских и китайских интернет-платформ – Google, Facebook, Instagram и TikTok – насчитывает сотни миллионов европейских пользователей, которые «делятся своими личными данными с компаниями в феноменальном масштабе».

При этом за последнее десятилетие Брюссель уже «сдал» иностранным ИТ-корпорациям некоторые из своих крупнейших технологических компаний. Лондонская лаборатория искусственного интеллекта DeepMind была продана Google в 2014 году примерно за $600 млн, разработчик микросхем Arm – японскому SoftBank в 2016 году, который сейчас пытается продать его американскому гиганту Nvidia за $40 млрд. В свою очередь, Apple за те же $600 млн приобрела долю в немецком предприятия по производству микросхем Dialog Semiconductor, а финтех-гигант PayPal за $2,2 млрд купил шведский стартап iZettle, занимавшийся цифровыми платежами. платежный за 2,2 миллиарда долларов.

Евросоюз не может не волновать и продолжающийся геополитический кризис в отношениях Китая и США.

Лоббирование Соединенными Штатами бойкота Huawei, внесение в черный список сотен других китайских технологических компаний во время президентского срока Трампа и многолетняя блокировка в Китае таких американских платформ, как Google, Facebook и Twitter, вызывают у Еврокомиссии резонные опасения, что ареной этого противостояния может стать и сама Европа. И ЕС явно не хочет нести потери в чужой войне.

«Перед лицом очевидной напряженности между Соединенными Штатами и Китаем Европа не будет стоять в стороне и наблюдать, – заявил Бретон в своем выступлении в июле прошлого года, – пора взять нашу судьбу в свои руки. Это означает, что пришло время инвестировать в цифровые технологии, которые будут лежать в основе нашего суверенитета и нашего промышленного будущего».

Жизнь заставила

Западные аналитики уверены, что укрепление технологического суверенитета является глобальным трендом. С этим утверждением согласился и председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, отметивший недавно, что все страны мира так или иначе вынуждены задумываться о своей цифровой независимости и обеспечении прав своих граждан.

При этом, если Европа начинает задумываться о цифровом суверенитете только сейчас, то в России уже не первый год продолжается работа по его обеспечению, процесс, связанный с защитой критической инфраструктуры, локализацией хранения личных данных и защитой отечественного сегмента Интернета от возможных внешних угроз.

Так, российское законодательство с 2015 года предписывает иностранным ИТ-компаниям хранить персональную информацию россиян на территории РФ, а с 1 ноября 2019 года вступил в силу закон, в соответствии с которым в России была создана национальная система маршрутизации интернет-трафика.