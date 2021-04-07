«Впереди планеты всей»: как Европа становится главным борцом с ИТ-гигантами

Равнение на Европу

В конце 2020 года ЕС представил два значимых законопроекта, призванных обеспечить справедливую конкуренцию и ужесточить ответственность онлайн-платформ за публикуемый пользователями контент. «Закон о цифровых рынках» и «Закон о цифровых услугах» могут вступить в силу уже в следующем году, что потребует от технологических гигантов значительного пересмотра своих бизнес-процессов в Европе.

Кроме того, CNBC сообщает, что такие компании, как Apple, могут лишиться контроля над своими рекомендательными сервисами, навязывающими аудитории их собственные разработки.

Как отмечают эксперты, потенциальное международное влияние европейских законодательных процессов может быть огромным.

Подтверждением этому может служить Общий европейский регламент по защите данных (GDPR), вступивший в силу в 2018 году и послуживший образцом для законодателей в различных юрисдикциях, в том числе Бразилии и Австралии.

Принятие Евросоюзом нового регламента также стало причиной возобновления дискуссий о защите данных в США.

Так, в 2020 году Калифорния стала первым штатом, который ввел правила в отношении персональных данных, аналогичные европейскому GDPR.

Дрессированный бигтех

По мнению Джереми Геза, доцента экономики одной из самых престижных бизнес-школ Европы HEC Paris, появление в ЕС новых требований к цифровым гигантам будет воздействовать на них и за его пределами.

«ИТ-компании, соблюдающие европейские нормы, обычно по операционным соображениям соблюдают их во всем мире. … В каком-то смысле европейское право может становиться законом повсюду. Эти правила должны будут соблюдать и китайские технологические гиганты, стремящиеся проникнуть на европейский рынок.

Это объясняет, почему ЕС становится ведущим мировым технологическим регулятором», – заявил он.

С мнением экономиста согласились и другие эксперты, отметившие, что у «ЕС существует реальная готовность и широкая политическая поддержка для установления самых высоких мировых стандартов в регулировании ИТ-сферы. Это также обеспечивает ЕС преимущество «первопроходца», позволяя устанавливать собственные правила, а не играть в догонялки с другими юрисдикциями».

С Брюсселем нужно считаться

Ужесточение законодательства в ИТ-сфере также может стать олицетворением геополитической мощи Европы на международной арене, где она хочет сохранить свое влияние.

Согласно заявлению Джереми Геза, ЕС не обладает ни военными возможностями США, ни финансовой мощью Китая. При этом, Евросоюз имеет огромный внутренний рынок, охватывающий 450 млн человек, и необходимость защищать цифровые права собственных граждан, которые обращают все больше внимания на вопросы, связанные с конфиденциальностью данных.

Как сообщает CNBC, европейцы традиционно выражают солидарность с официальной позицией властей, когда дело касается регулирования технологических гигантов.

По данным аналитиков, 74% европейцев отметили, что хотят знать, как социальные сети используют их данные. А опрошенные в возрасте от 15 до 54 лет выразили стремление иметь более полный контроль за использованием своих персональных данных онлайн-площадками. Опасения общественности особенно усилились в последние годы на волне скандала с лондонской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, использовавшей данные пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на ход более чем 200 выборов в разных странах мира.

Как это по-русски?

Проблема регулирования транснациональных ИТ-компаний в последние годы становится действительно универсальной для большинства стран, заинтересованных в развитии собственных цифровых отраслей. Европейская регуляторная практика ожидаемо вызывает интерес и в России. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, может быть учтен при актуализации российского законодательства.

При этом, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова подчеркнула, что «создаваемая в России законодательная база не должна слепо копировать зарубежное законодательство».

«Для принятия действенных законодательных мер необходимо проанализировать всю известную зарубежную практику, учитывать общемировые тренды, и опираться на уже имеющийся российский опыт правового регулирования данной сферы», – заявила она в беседе с журналистами.

Наиболее острыми вопросами для российских законодателей на сегодняшний день являются введение цифрового налога и требования об открытии официальных представительств иностранных ИТ-компаний на территории нашей страны. Данные меры также разрабатываются в юрисдикции ЕС.