Презентация Apple: сколько будут стоить AirTags, iMac и iPhone в новом цвете

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Глава Apple Тим Кук во время весенней презентации компании, 20 апреля 2021 года Глава Apple Тим Кук во время весенней презентации компании, 20 апреля 2021 года
iPhone 12 в новом фиолетовом цвете во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года iPhone 12 в новом фиолетовом цвете во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики нового iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики нового iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Цена на новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Цена на новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Цены на новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Цены на новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый пульт для Apple TV во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый пульт для Apple TV во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новое поколение Apple TV 4K во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новое поколение Apple TV 4K во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новая клавиатура для iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новая клавиатура для iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Кредитная карта Apple Card во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Кредитная карта Apple Card во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики дисплея нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики дисплея нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новые цвета для Magic Trackpad во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новые цвета для Magic Trackpad во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года

Презентация Apple: сколько будут стоить AirTags, iMac и iPhone в новом цвете

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Apple представила iPad Pro на процессоре M1

20 апреля прошла весенняя онлайн-презентация Apple — первая в 2021 году. Компания из Купертино анонсировала множество продуктов, о которых уже давно ходили слухи — среди них маячки AirTags, обновленные iMac и iPad Pro и смартфон в фиолетовом цвете.

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Одним из первых анонсов на весенней презентации Apple стало начало предзаказа на iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, который, по словам главы компании Тима Кука, «будет отлично смотреться в весенний сезон». Смартфон будет доступен для предзаказа с 23 апреля по той же цене, продажи начнутся 30 апреля.

Также были анонсированы трекинговые маячки Apple AirTags, которые стали одним из самых долгожданных продуктов компании — их разработка велась на протяжении нескольких лет.

Как и предполагалось, их основное предназначение — помогать находить потерянные вещи, издавая звук и показывая местоположения объекта в приложении «Локатор».

К AirTags компания выпустит дополнительную линейку аксессуаров — брелоки, кошельки и прочее. Кроме того, маячки можно кастомизировать — при заказе нанести на корпус эмодзи или надпись.

Ранее многие эксперты высказывали опасения по поводу несанкционированного отслеживания людей с помощью данных маячков, однако Apple об этом позаботилась и внедрила в гаджет защиту от слежки за людьми.

AirTags можно будет приобрести в двух вариантах: один маячок за $29 или сразу четыре за $99.

Также компания из Купертино представила публике новые iMac. Компьютеры оснащены чипом M1. Это очень тонкие и практически беззвучные гаджеты — как утверждает Apple, «вы никогда не услышите, как ваш iMac работает».

В связи с тем, что сейчас практически весь мир значительную часть времени проводит на видеовстречах, Apple оснастила моноблоки лучшей камерой в истории iMac — фронтальный блок ПК поддерживает видео 1080р. Помимо камеры лучшими в истории моноблока названы и новые динамики, которые поддерживают Dolby Atmos. Кроме того, компания утверждает, что свежие компьютеры на 85% быстрее предыдущей модели.

Моноблоки будут представлены в семи различных цветах: желтый, красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый и серебристый.

Предзаказы на iMac начинаются с 30 апреля, продажи — с середины мая, цена стартует от $1500.

Кроме того, Apple показала клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и тачпады Magic Trackpad в таких же ярких расцветках, как и сами компьютеры. Стоит отметить, что клавиатура теперь поддерживает функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID, но при этом покупатель будет иметь возможность приобрести обычную версию.

Также был анонсирован обновленный iPad, в котором установлен процессор M1 и модем 5G. Также гаджет получит новый порт USB-C с поддержкой технологии Thunderbolt, обеспечивающей вчетверо большую пропускную способность.

Кроме того, в 12,9-дюймовом iPad Pro, по заявлению компании, будет установлен лучший дисплей среди мобильных устройств в мире — Liquid Retina XDR. Он позволит добиться сверхвысокой яркости и четкости изображения. В устройстве появится поддержка Wi-Fi 6, а также 16 Гб оперативной памяти.

Предзаказ на планшет будет открыт 30 апреля. 12,9-дюймовый iPad Pro можно будет приобрести за $1090.

«Чип М1 в iMac и iPad дал разработчикам много новых возможностей для разработки и оптимизации приложений и IT-сервисов, — рассказал «Газете.Ru» СТО компании 65apps Александр Борисов. — Увеличивающаяся с каждым годом производительность, вероятно, скоро позволит решать на iPad профессиональные задачи: моделирование, мобильную разработку. Грань между ноутбуком и планшетом почти стерта — iPad с чипом M1 по сути становится полноценной рабочей станцией. К тому же за счет увеличенной мощности и без того продолжительный срок службы планшета станет еще больше».