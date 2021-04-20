Презентация Apple: сколько будут стоить AirTags, iMac и iPhone в новом цвете

Одним из первых анонсов на весенней презентации Apple стало начало предзаказа на iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, который, по словам главы компании Тима Кука, «будет отлично смотреться в весенний сезон». Смартфон будет доступен для предзаказа с 23 апреля по той же цене, продажи начнутся 30 апреля.

Apple finally launches AirTags at #AppleEvent



AirTags

Pack of 4



if you're buying

if you're buying 4 pic.twitter.com/zminmuQGXh — Rohit Malhotra (@rohitmalhotra_) April 20, 2021

Также были анонсированы трекинговые маячки Apple AirTags, которые стали одним из самых долгожданных продуктов компании — их разработка велась на протяжении нескольких лет.

Как и предполагалось, их основное предназначение — помогать находить потерянные вещи, издавая звук и показывая местоположения объекта в приложении «Локатор».

К AirTags компания выпустит дополнительную линейку аксессуаров — брелоки, кошельки и прочее. Кроме того, маячки можно кастомизировать — при заказе нанести на корпус эмодзи или надпись.

Ранее многие эксперты высказывали опасения по поводу несанкционированного отслеживания людей с помощью данных маячков, однако Apple об этом позаботилась и внедрила в гаджет защиту от слежки за людьми.

AirTags можно будет приобрести в двух вариантах: один маячок за $29 или сразу четыре за $99.

Say hello to the all-new iMac!

— Tim Cook (@tim_cook) April 20, 2021

Также компания из Купертино представила публике новые iMac. Компьютеры оснащены чипом M1. Это очень тонкие и практически беззвучные гаджеты — как утверждает Apple, «вы никогда не услышите, как ваш iMac работает».

В связи с тем, что сейчас практически весь мир значительную часть времени проводит на видеовстречах, Apple оснастила моноблоки лучшей камерой в истории iMac — фронтальный блок ПК поддерживает видео 1080р. Помимо камеры лучшими в истории моноблока названы и новые динамики, которые поддерживают Dolby Atmos. Кроме того, компания утверждает, что свежие компьютеры на 85% быстрее предыдущей модели.

Моноблоки будут представлены в семи различных цветах: желтый, красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый и серебристый.

Предзаказы на iMac начинаются с 30 апреля, продажи — с середины мая, цена стартует от $1500.

New Magic Keyboard features Touch ID pic.twitter.com/bSNm1ZBjll — Market Rebellion (@MarketRebels) April 20, 2021

Кроме того, Apple показала клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и тачпады Magic Trackpad в таких же ярких расцветках, как и сами компьютеры. Стоит отметить, что клавиатура теперь поддерживает функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID, но при этом покупатель будет иметь возможность приобрести обычную версию.

The new iPad Pro models can be ordered on April 30 and will be available in May #AppleEvent pic.twitter.com/P4NeOvvSp8 — Apple Hub (@theapplehub) April 20, 2021

Также был анонсирован обновленный iPad, в котором установлен процессор M1 и модем 5G. Также гаджет получит новый порт USB-C с поддержкой технологии Thunderbolt, обеспечивающей вчетверо большую пропускную способность.

Кроме того, в 12,9-дюймовом iPad Pro, по заявлению компании, будет установлен лучший дисплей среди мобильных устройств в мире — Liquid Retina XDR. Он позволит добиться сверхвысокой яркости и четкости изображения. В устройстве появится поддержка Wi-Fi 6, а также 16 Гб оперативной памяти.

Предзаказ на планшет будет открыт 30 апреля. 12,9-дюймовый iPad Pro можно будет приобрести за $1090.

«Чип М1 в iMac и iPad дал разработчикам много новых возможностей для разработки и оптимизации приложений и IT-сервисов, — рассказал «Газете.Ru» СТО компании 65apps Александр Борисов. — Увеличивающаяся с каждым годом производительность, вероятно, скоро позволит решать на iPad профессиональные задачи: моделирование, мобильную разработку. Грань между ноутбуком и планшетом почти стерта — iPad с чипом M1 по сути становится полноценной рабочей станцией. К тому же за счет увеличенной мощности и без того продолжительный срок службы планшета станет еще больше».