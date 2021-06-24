«Я был убит»: почему смерть Джона Макафи выглядит подозрительной

75-летний создатель антивируса McAfee Джон Макафи был найден мертвым в камере испанской тюрьмы, сообщает CNN Business.

Точная причина смерти пока неизвестна и выясняется следствием. При этом в заявлении Департамента юстиции регионального правительства Каталонии, под управлением которого находятся местные тюрьмы, говорится, что скорее всего Макафи совершил самоубийство.

Однако осенью 2020 года миллионер на случай своей смерти опубликовал пост у себя в Twitter, где заявил, что не намерен убивать себя. Мужчина отмечал, что всем доволен и у него есть друзья.

«Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина», — писал программист.

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях, в 2019 году был обнаружен мертвым в своей камере — по официальному сообщению, покончил жизнь самоубийством. Однако у многих комментаторов появились подозрения о том, что его убили из-за наличия компромата на многих влиятельных лиц. Кроме того, во время вскрытия у Эпштейна обнаружили множественные переломы в области шеи — обычно такие травмы встречаются у людей, которые были задушены руками.

В 2019 году Макафи обвинил власти США в угрозах и впервые призвал всех не верить, если в СМИ появится информация о том, что он совершил суицид.

«Американские чиновники угрожают мне, по сути говоря: «Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя!» Сегодня я сделала себе татуировку [Whackd— сленговое значение, переводится как убитый] на всякий случай. Знайте, если я покончил с собой — это ложь. Я был убит. Проверьте мою правую руку», — говорится в сообщении.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm. available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

При этом Макафи не первый раз нелестно отзывается об американских властях. Так, ранее он говорил, что США занимается электронным шпионажем, а ЦРУ организовывало атаки под чужим флагом и использовало уязвимости в смартфонах.

Незадолго до смерти Макафи национальный суд Испании вынес решение о том, что он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты для дальнейшего судебного разбирательства. В начале этого месяца во время слушания в испанском суде Макафи утверждал, что все обвинения, выдвинутые против него со стороны США, были политически мотивированы.

Макафи был арестован в Барселоне в октябре 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых Министерством юстиции США, и мошенничестве с криптовалютами. Согласно судебным документам, он не платил налоги в течение четырех лет. Сумма, которую он задолжал, в обвинительном заключении не указывалась.

За 75 лет своей насыщенной на события жизни миллионер Макафи не один раз привлекается к ответственности.

В 2019 году он был арестован в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов. Макафи, его супруга Дженис и несколько представителей экипажа были задержаны властями, после того как их яхта пришвартовалась в Пуэрто-Плате — северной провинции страны.

В 2012 году Макафи пропал на некоторое время после того, как совершил побег из своего дома в Белизе — местная полиция пыталась допросить его по поводу смерти его соседа. Макафи отрицал какую-либо причастность к его смерти и утверждал, что бежал, потому что боялся за свою жизнь.