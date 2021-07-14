В Twitter появилась кнопка «редактировать». Но исправлять ошибки все еще нельзя

В социальной сети Twitter появилась возможность редактирования поста после публикации, но она оказалось немного не такой, как ожидали пользователи. Им дали лишь право ограничивать группы людей, которые могут реагировать на запись.

Во вторник Twitter запустила новую функцию, которая позволяет пользователям задним числом ограничивать круг лиц, которые могут отвечать на твиты, сообщает портал Mashable.

Как сказал представитель социальной сети, иногда пользователи не осознают, к каким последствиям может привести их пост. Некоторые высказывания могут спровоцировать слишком бурную реакцию, именно поэтому важно иметь возможность ограничить количество людей, которые могут ответить на твит, даже если он уже был опубликован.

«Это обновление может принести пользу людям, которые могут твитнуть что-то, что привлекает слишком много внимания. Мы узнали, что возможность настройки ветки помогает некоторым людям чувствовать себя в большей безопасности», — пояснил представитель компании.

Кнопка «Редактировать» уже доступна на телефонах на базе iOS и Android, а также в компьютерной версии. Новая функция дополняет возможность выбирать, кто может ответить на твит перед публикацией поста — все пользователи платформы, те, кого автор фолловит, либо только те, кого он упомянул в посте через «собачку». По словам представителя Twitter, этот дополнительный контроль должен снизить уровень агрессии в социальной сети.

Пользователи уже давно ждут от администрации платформы возможность редактирования самих твитов, а не ветки ответов.

В 2016 году генеральный директор Twitter Джек Дорси интересовался общественным мнением касательно будущей политики платформы.

Многие решили, что это отличный шанс, чтобы еще раз напомнить топ-менеджеру об отсутствии кнопки «редактировать пост» — иногда в твитах проскакивают опечатки или неточности, которые уже нельзя поправить, поэтому единственным решением остается полное удаление и перепубликация сообщения.

Однако функции так и не появилось. В 2018 году Дорси объяснил, почему реализация задуманного затягивается.

По словам главы Twitter, платформа намерена ограничивать безлимитное редактирование, чтобы не допустить злоупотребления функцией — например, кто-то решит поправить противоречивое или резкое высказывание после критики в свой адрес. Кроме того, в этом случае последствия редактирования могут коснуться и тех, кто решил ретвитнуть или лайкнуть такую запись — ведь после правок она может отражать уже совсем другую мысль.

«Мы давно думаем об этом и должны сделать все правильно. Мы не хотим спешить. Мы не можем представить функцию, которая будет вводить в заблуждение или уничтожать часть публичного архива», — сообщил генеральный директор платформы.

Однако также существует мнение, что данная кнопка вообще не нужна. Так, блогер, автор и ведущий YouTube-канала This is Хорошо Стас Давыдов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что отсутствие возможности редактировать свои записи — это одна из характерных особенностей Twitter.

«Если они прогнутся и добавят эту функцию, то потеряется шарм. Люди, требующие этого, просто привыкли к тому, как работают другие площадки», — считает Давыдов.