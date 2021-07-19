Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении срока службы... 21:57
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России» 21:56
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный... 21:47
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три... 21:38
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах 21:37
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров... 21:36
Псаки: США серьезно относится к приписываемым России и Китаю... 21:32
В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака»... 21:13
Доктор Мясников развеял распространенный миф об аллергии 21:12
Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать... 21:11
Технологии

«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли

Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха

close
100%
Depositphotos
Сразу двое создателей криптовалют в этом месяце заявили о своем уходе с рынка. Соучредитель Ethereum объяснил это страхом за свою жизнь, разработчик Dogecoin в свою очередь назвал криптовалюту обманом. Что происходит с индустрией электронных монет — рассказывает «Газета.Ru».

Сооснователь криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио решил уйти из бизнеса из-за соображений личной безопасности, сообщает Bloomberg.

«Есть риски, которые меня совершенно не вдохновляют. Я не чувствую себя в безопасности», — поделился Ди Иорио.

В ближайшие недели он планирует продать свой криптобанк Decentral Inc. и разорвать все связи с другими стартапами по блокчейн-проектам. По его мнению, Decentral Inc. будет оценен в «сотни миллионов» долларов.

При этом в качестве оплаты он не хочет принимать никакие виртуальные активы и согласен лишь на реальные деньги или акции.

«Мне хочется диверсифицировать свою деятельность, чтобы не быть криптовалютчиком, а быть человеком, решающим сложные проблемы. Я использую криптовалюту, когда это необходимо, но во многих случаях этого не происходит», – заявил изданию Ди Иорио.

Как сообщается, с 2017 года Ди Иорио пользуется услугами телохранителей и не покидает дом без них. Создатель второй по популярности криптовалюты в мире в открытую говорит, что опасается чего-то, однако раскрывать подробности того, что именно побудило его нанять охрану, наотрез отказывается.

Незадолго до этого один из создателей Dogecoin Джексон Палмер назвал криптовалюту обманом и заявил, что больше не хочет иметь к этому бизнесу никакого отношения.

«Я был убит»: почему смерть Джона Макафи выглядит подозрительной
После сообщения о возможности экстрадиции из испанской тюрьмы в США создатель антивируса McAfee был найден...
24 июня 14:31

«Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалюте и начну ли делиться своими мыслями по этой теме. Мой ответ — искреннее «нет», — написал Палмер.

По словам директора по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александра Хвойницкого, в последнее время можно наблюдать исход гигантов крипторынка из отрасли.

«Это пугает. На прошлой неделе при загадочных обстоятельствах погиб Мирча Попеску – один из крупнейших держателей биткоинов, который раньше обещал продать монет на миллион долларов и тем самым обвалить рынок. Кроме того, есть пока неподтвержденная информация о том, что Макафи оставил компромат на власть США в блокчейне эфира. И якобы в самое ближайшее время эта информация будет раскрыта, что производит эффект взорвавшейся бомбы на рынке. Пока эта ситуация никак не скажется на цифровых активах, но когда смартконтракт Макафи исполнится, можно ждать чего угодно»,— предупредил эксперт.

Как отметил Хвойницкий, выход из криптоиндустрии самых известных владельцев и инициаторов создания валют настораживает. То же самое было в банковской сфере перед кризисом 2008 года – тогда банкиры по всему миру начали внезапно кончать жизнь самоубийством.

«Решение Энтони Ди Иорио, одного из основателей второй по капитализации криптовалюты Ethereum, «покинуть криптоиндустрию» стоит рассматривать в контексте текущей кампании властей многих стран против криптовалют, — рассказал «Газете.Ru» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. — Созданная им блокчейн-компания Decentral управляет в том числе некастодиальным кошельком Jaxx, аудитория которого составляет 1 млн пользователей. В условиях стремления правительства США создать инструменты контроля криптовалютных транзакций владение подобным сервисом, позволяющим хранить цифровые активы вне регуляторного поля, может иметь репутационные риски и гипотетически создать условия для привлечения Ди Иорио к ответственности».

По словам Хомского, Ди Иорио, состояние которого Forbes ранее оценивал в $1 млрд, мог решить, что не готов нести риски подобного рода. Ранее ему уже приходилось нанимать охрану из-за поступающих угроз, которые могли быть ему адресованы в связи с его профессиональной деятельностью. Также он мог представлять интерес для преступников как человек, который под угрозой физической расправы мог передать контроль над цифровыми активами.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России»
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах
В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП после призыва к подписчикам «творить безумства»
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021» с участием стран НАТО

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+