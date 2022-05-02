«Словенцы живут скромно». Переехавший в Любляну айтишник — про работу, жилье и темп жизни

Сергей Мосха покинул Россию летом 2021 года. Вместе с семьей он переехал в столицу Словении, город Любляну, где создал стартап для помощи эмигрантам. По его словам, в Словении практически нет конкуренции в IT, в отличие от России. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, сложно ли открыть свой стартап в другой стране, почему русских IT-специалистов неохотно берут на работу в словенские компании и с какими трудностями сталкиваются эмигранты.

Российский стартап в Европе

— Чем вы занимаетесь в Словении?

— Вообще я приехал в Словению, чтобы открыть там телекоммуникационную компанию. В принципе я это сделал, но как только мы переехали, то сразу ощутили надобность в сервисе для помощи русскоговорящим эмигрантам. Вот мы приехали и поняли, что нужен русский врач, потому что страховки еще нет, язык знаешь плохо. Или, например, нужен русский кондитер, чтобы он приготовил торт «Наполеон», любимый в России. Как иностранец поймет, что именно готовить? Никак. Но найти таких специалистов (мы называем их помощниками) трудно. Гуглить? Как? Русский кондитер в Любляне? Ну, так ничего не найдешь.

И вот мы решили сделать такой каталог объявлений, где соберутся все русскоговорящие эмигранты. Так мы придумали Uehat.com, а запустили его в середине февраля. Сейчас он на стадии сбора пользователей. Мы перешли планку в 500 первых объявлений об услугах во всех странах. Мы надеемся к концу мая перейти отметку в 2 тыс., а к концу года 15-20 тыс. мы наберем.

Мы еще хотим сделать такой маркетплейс гайдов для эмигрантов и туристов. Например, где найти лошадиную ферму с хорошим и дешевым рестораном в 20 минутах от Любляны? Такое трудно найти в интернете.

— Сложно открывать свою компанию в другой стране?

— Открывать легко — с этим помогают хорошо, а вот ставить на ноги и зарабатывать твердые евро немного сложнее. Тут другой язык, менталитет, особенности рынка. Население Словении всего 2 млн жителей, это можно сравнить с городом в России.

Менталитет ведения бизнеса здесь значительно медленнее. Тут всегда после отправленного электронного письма нужно подождать денек-другой или недельку. Как в Москве не будет – ответа через 15 минут ждать не стоит.

Здесь удивительно все устроено на доверии, — нет такого понятия, как «услуга по предоплате». Например, если в РФ у тебя минусовой баланс, то все, связи нет. Тут постоплата, как у нас было в нулевые, когда мы месяц пользуемся связью и только потом оплачиваем. Из лихой Москвы приехать в такую консервативную для бизнеса страну достаточно проблематично.

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— Вы сразу выбрали Словению или были другие варианты?

— Изначально мы строили телекоммуникационные сети еще и в Голландии, и это было до эпидемии COVID-19. У нас что-то получалось, но нас накрыл коронавирус и пришлось закрыть проект. Тогда мы уже присматривали другую страну. Словения имеет хороший рельеф, много сельского населения, для которого мы и проводим интернет, так что она нам подходила.

— Где легче вести бизнес: в РФ или Европе?

— Не знаю, в январе я бы сказал, что в России, потому что там все понятно. Сейчас не знаю, в Словении я могу использовать иностранное оборудование, сильно не думать о курсе валют, логистике. В этом плане тут легче конечно, если не брать в расчет, что все очень медленно.

40% – на налоги / Жизнь айтишника в Европе

— Как с работой для IT-специалистов в Словении?

— Словения не очень стандартна.

Устроиться русскому, казахстанскому, украинскому айтишнику в словенскую компанию невозможно.

Рынок маленький, и хватает латышей, поляков, у которых пониже запросы. В том плане, что в прибалтийском рынке средняя зарплата ниже, чем в Словении. Но вот русских айтишников с паспортом Евросоюза возьмут без проблем, – многое зависит от паспорта.

Мы видим тут много айтишников, которые переехали сюда очень давно, но они работают по специальности в зарубежных компаниях. Условно они живут в Словении, работают в других странах. Словения все-таки комфортная страна именно для проживания, здесь дешево, у нее хорошее географическое положение.

— Много ли в Словении возможностей для айтишников?

— Ну, вот, например, мы хотим еще один Feedback-проект. В России, например, после похода в магазин или салон-красоты вам приходит смс или звонит робот и просит оценить работу продавца или компании. Тут такого нет, так что мы решили занять эту нишу. IT-сфера в Словении и подобных странах слабо развита по сравнению с Россией.

Ну представьте, доставка еды только во время коронавируса появилась, ребята из «Яндекса» сейчас бы смеялись. Я веду к тому, что тут практически нет конкуренции.

Например, первый сервис доставки еды сделали русскоговорящие ребята, причем до 2020 года о доставке тут никто даже не думал. Есть еще несколько стартапов, которые основали русскоговорящие, не могу утверждать, что это ребята из России, может быть, из Украины. Но все эти IT-компании, которые тут приземлились недавно, оказывают большое влияние на технологический рынок страны. Здесь нет агрегаторов, если нужно вызвать такси, то у каждого автопарка свое приложение. Банковские решения тут тоже не развиты так же сильно как в России, в этом смысле технологически Словения сильно отстает, и русские умы добавляют динамики.

— Многие айтишники, которые живут в Словении, говорят о высоких налогах. Если не секрет, сколько примерно на них уходит?

— Ну тут есть разница, ты налоговый резидент или нет. Налоговая резиденция позволяет сэкономить, но незначительно. В среднем уходит почти 40% с зарплаты на налоги.

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— Аренда дорогая?

— После февраля она подросла на рынке в целом, но наш арендодатель пока не увеличил цену. Если сравнить с Сингапуром или Нью-Йорком, то нет. Скажем так: трехкомнатная квартира в центре Любляны примерно 100 квадратных метров с парковочным местом в подземном гараже стоит где-то 2 тыс. евро (174 тыс. руб. по текущему курсу), плюс коммуналка где-то 300 сверху. Вот коммуналка, как и везде в Европе, дорогая.

— Что в Словении с зарплатами – около 2 тыс. уходит на аренду, 40% — это налог, сколько денег остается на жизнь?

— Словенцы так не живут, они живут скромно, после вычета налогов там остается 1200-1400. Для эмигрантов все по-разному, кто-то снимает дом, кто-то комнату. Но если взять средний показатель, то, если на семью ты можешь обеспечить доход 5-6 тыс., то ты вполне себе будешь счастлив. Хватит и на хорошую жизнь, и на отдых зимой и летом, на Мальдивы, конечно, слетать не получится, но хватит на Испанию или Хорватию.

Переезд в Словению

— С какими трудностями вы столкнулись при переезде?

— Я все-таки бизнес-эмигрант, в этом смысле было чуть проще – консультанты помогли открыть компанию, пройти процедуру получения документов. С этим трудностей не возникло. В остальном проблемы стандартные: трудно записаться к врачу, устроить детей в школу, поменять шину за городом. Вот хороший пример из жизни: объяснить вне столицы механику, что нужно сменить задние колодки в автомобиле, очень сложно. Английский там не знают совсем, либо очень плохо.

— Вы не знали местный язык?

— Нет, я приехал и начал учить словенский. Пока не выучил, но уже достиг какого-то уровня, который позволяет мне спокойно общаться на бытовые и деловые темы. При этом я занимался три-четыре раза в неделю.

Словенский язык в целом похож на русский, так что проблем с ним больших не было.

Но, кстати, большие города, типа Любляны, англизированы, так что тут можно общаться спокойно на английском. Первое время я говорил преимущественно на английском. Но если уехать в деревню, то уже начинаются трудности, конечно.

— Чем Любляна отличается от Москвы?

— Всем. Любляна – это одна из самых маленьких столиц Европы, это всего лишь 350 тыс. населения, ни метро, ни трамваев, все в пешей доступности. До Венеции 2 часа, до Вены тоже около 3 часов, и ты оказываешься прям в мегаполисах. Любляна в этом смысле очень провинциальный город.

— С вами живет семья, жена, дети. Чем они занимаются?

— Дети ходят в словенскую школу, причем обычную. Принимают иностранцев без проблем, государство дает два часа в неделю словенского языка, это бесплатная история, все очень доброжелательны, школьной формы нет, программа спокойная и размеренная, напрягов для психики нет. Дети, не зная ни одного слова, влились в среду очень быстро, буквально за неделю.

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— Если сравнить с российскими школами, то какой бы вы отдали предпочтение?

— Словенской, конечно. В России мы ходили в частную школу, здесь – в обычную. В частной школе мы могли достигнуть за деньги того, что здесь дают бесплатно каждому. Это огромный плюс.

— Семье сложно было приспособиться к жизни в другой стране?

— Детям мы писали бумажки в школу, например, «позвоните маме» или «я хочу пить». Но через две недели они уже были не нужны. Жена знала английский, поэтому разговаривала вначале на английском.

В Любляне тебе точно ответят и помогут, вертеть носом тут не будут.

Сейчас она ходит на интенсивные курсы словенского и даже опережает меня, хотя занимается два месяца всего.

— В интернете можно часто встретить рассказы о том, что в Европе соседи «сдают» друг друга. В Словении культура стукачества не развита?

— Нас пугали этим, соседи расскажут, вот это все. Но мы ни разу с таким не сталкивались. Здесь шутят, что главное – правильно сортировать мусор, если ты это делаешь, то проблем не будет вообще. Даже если что-то сделаешь не так, к тебе подойдут и скажут, «стучать» не будут.

— В целом как к вам в Словении относятся люди?

— Пугалки, которые мы можем читать в соцсетях, к Словении не имеют никакого отношения. Мы ни разу не встречали плохого к нам отношения даже после начала ситуации на Украине. В этом плане нам наоборот написал владелец квартиры, что проблем нет, все всё понимают. Если мы говорим о менталитете, то «словенцы – это славяне, у которых получилось» – здесь так шутят. Они ближе к европейцам: у них улыбка на лицах, они приветливы, уважают друг друга, у них на улицах чисто.

— Не скучаете по России?

— Иногда скучаю по родителям, но, наверное, еще не прошел тот период, чтобы я прям начал скучать по Родине. Говорят, что такая депрессионная яма наступает через год, так что посмотрим, что будет летом. Наверное, ближайшие пару лет возвращаться не будем, дальше – посмотрим.