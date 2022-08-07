«В России я стану героем, а за рубежом – преступником». Интервью с основателем группировки Killnet

Противостояние пророссийских и проукраинских хакеров в рамках так называемой кибервойны рано или поздно приведет к человеческим жертвам. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал основатель и бывший лидер российской хакерской группы Killnet – Killmilk. Более того, хакер пообещал, что он станет в этом деле первопроходцем. По словам Killmilk, атака группировки на американского производителя оружия Lockheed Martin может унести жизни нескольких десятков сотрудников этой компании.

– С какого года существует Killnet?

– Killnet начал свою работу в конце 2021 года. Если быть точнее, то я отсчитываю историю от 01.11.2021

– При этом из тени ваша группа вышла только в этом году. Что мотивировало вас заявить о себе во всеуслышание?

– Я бы не сказал, что у нас была цель заявить о себе. Мы любим Россию и хотим ей помочь. То, как мы помогаем, уже само по себе фоном привлекает внимание общественности.

Никто другой в русскоязычной тусовке [хакеров] не хотел иметь какое-либо отношение к СВО на начальном этапе. Особенно в пророссийском ключе. Когда мы положили половину Европы, на нас обратили внимание. Следовательно, будучи первыми, мы и получили больше всех славы. Вот и все.

– Какую цель преследуют представители хакерского сообщества, которые выходят в свет, общаясь со СМИ и блогерами?

– Лично я в качестве лидера Killnet стал давать интервью блогерам и СМИ не для того, чтобы стать звездой. Все это делается для привлечения к пророссийскому кибердвижению других людей, способных оторвать задницы от диванов и помочь нам и России в информационной войне.

Представьте, что вы злой кодер из даркнета, который половину своей жизни занимался тем, что воровал у барыг крипту. И тут появляется KillMilk, который создает Killnet, начинает движуху и призывает присоединиться к нему злых кодеров во благо родины. Тут вы очередной раз понимаете, что у вас уже все есть, вам скучно и вы хотите влиться в движение.

– И многих привлекли?

– Достаточно много, чтобы поразить врага.

– Все они скучающие кодеры из даркнета?

– Все они, в первую очередь, по тем или иным причинам поддерживают Россию в СВО.

– Сколько сейчас активных участников в группе Killnet?

– Все активны: каждый в своем направлении вносит посильный вклад, который приближает нас к нашей общей победе над врагом и защите Родины. Все профессионалы в своем деле. Мы как пучок стрел, который невозможно сломать, и этого боятся наши враги.

– А удается ли конвертировать пиар в деньги?

– Мои действия и действия моей команды конвертируются только в патриотические настроения российского народа.

Мы дали достойный ответ украинским и прозападным силам. В Европе от слова Killnet людям становится не по себе. Все мировые СМИ о нас писали. Вот что важно.

Мы из России, и мы за Россию. А денег на войне не зарабатываем. Только если нам их не дарит Евросоюз с помощью криптолока [вируса-шифровальщика — прим. ред.].

Знаю, есть и те, кто думают иначе. Но мне не важно их мнение.

– Вы о том, что вас подозревают в связи с российскими силовыми структурами?

– Ну, хотя бы об этом. Говорил об этом раньше и скажу еще раз: этих связей нет, как и в наших рядах нет людей в погонах.

– После 24 февраля против России под флагом Украины объединились хакеры из разных стран. А что насчет Killnet, есть ли в ваших рядах иностранцы?

– ДНК-тестов я не проводил, но, насколько мне известно, в наших рядах только русские.

Из иностранных группировок, которые в кибервойне выступают за Россию, уважаю только хакеров RaHDIt [пророссийская хакерская группа, известная прежде всего публикацией данных украинских военных и, предположительно, шпионов, – прим. ред.]. Остальные, по моему мнению, работают, мягко говоря, не в полную силу.

– Недавно стало известно, что к Killnet примкнули некоторые операторы вирусов-шифровальщиков. Можете рассказать, что это за группы и на каких условиях они с вами объединились?

– Без комментариев.

– Но ведь новый лидер Killnet – BlackSide – является оператором шифровальщиков, разве нет?

– Да, но партнерство, о котором вы спрашиваете, связано не только с ним.

– Как думаете, проукраинским хакерам помогают украинские, европейские и западные спецслужбы?

– Конечно.

Я на 100% уверен, что западные страны стоят за созданием и мобилизацией украинских хактивистов.

– Почему вы в этом так уверены? Украина ведь и до спецоперации славилась, скажем так, выдающимся киберкриминальным комьюнити.

– Кибербойцы Украины объективно ничего серьезного собой не представляют, но при этом их сильно рекламируют. Уверен, это делается в интересах западного режима силами того же Запада.

– После начала спецоперации российские силовики стали снисходительнее относиться к хакерам, действующим на территории РФ?

– Мне кажется, что да. Как минимум, прекратили появляться сообщения об арестах. Возможно, им просто некогда нас ловить или вербовать.

Но наверняка могу говорить только за Killnet. На данный момент мы находимся на территории РФ и чувствуем себя прекрасно. Нет какого-либо ощущения угрозы или преследования.

С другой стороны, его, по идее, и не должно быть. Мы же не мошенники. А если и грешили когда-нибудь скамом [мошенничеством], то не на территории России. Но и тогда я для очистки кармы переводил половину полученного в США на счета российских детских домов.

Мне кажется, не стоит забывать, что вокруг тебя есть люди, которым нужно помогать, если такая возможность есть. Если этого не делать, карма «переполнится», и с тобой что-нибудь случится.

– Я об этом спросил, потому что после ареста Revil в конце 2021 года была серия громких дел против других хакеров. Казалось, что в РФ крепко взялись за хакерское сообщество. Теперь же кажется, что силовики забыли про хакеров.

– Во-первых, Revil не в тюрьме! Во-вторых, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос выше.

– Про Revil это какая-то шутка в духе «Цой жив»? Если Revil не в тюрьме, то задержание кого нам показывали в конце прошлого года?

– Этот вопрос лучше переадресовать соответствующим силовым структурам.

– Действия хакеров с обеих сторон в рамках кибервойны пока похожи на неприятные диверсии: поломали что-то здесь, поломали что-то там… Как вы думаете, дойдет ли противостояние сторон в цифровом пространстве до человеческих жертв?

– Да. И я буду первопроходцем.

В России я стану героем, а за рубежом – преступником. Скоро я и KillNet начнут мощные атаки на европейские и американские предприятия, которые косвенно приведут к жертвам. Я приложу все силы, чтобы эти регионы и страны ответили за каждого нашего солдата.

– Unknown из Revil в одном из интервью сказал, что у них есть доступ даже к военным объектам некоторых стран. Как думаете, это был фарс или у Revil действительно есть доступ?

– Я думаю, что Revil не шутили. Возможно, конечно, что они преувеличивали свои возможности, но вряд ли делали это без какого-либо основания.

– А что про других хакеров? Вы ведь недавно анонсировали атаку на Lockheed Martin Corporation в ЕС. Можете раскрыть какие-нибудь детали об этом проекте?

– Слушайте, я не могу говорить про эту атаку. Могу только сказать, что последствия будут разрушительными для некоторых филиалов компании. Однако я не уверен, что западные СМИ об этом будут сильно распространяться. Об этом можно говорить хотя бы потому, что атака уже началась, а новостей на английском языке про это почти нет.

– Делая такие анонсы, вы не боитесь, что целевая организация мобилизует ИБ-специалистов и сведет ваши усилия на нет?

– Да бросьте...

Все, что могут сделать наши враги, это признаться нам в любви. Я уже полгода жду хоть какие-нибудь последствия для Killnet и пока ничего не дождался.

– Хакерские группы вроде Killnet номинально стали военной силой. Однако, в отличие от солдат, хакерами не руководят генералы. Исходя из этого, вы не боитесь только усугубить ситуацию? Не боитесь случайно начать ядерную войну?

– Мы, конечно, сумасшедшие парни, но границы видим и за них переступать не собираемся. Не думаю, что из-за нескольких десятков человеческих жертв в лице сотрудников Lockheed Martin полетят ядерные ракеты.

– Хоть одна жертва уже есть?

– Без комментариев.

– Почему вы ушли из Killnet?

– То, чем я планирую заняться в ближайшее время, взять ту же атаку на Lockheed Martin, подвергает остальных участников группы большому риску. Хочу как-нибудь отвести потенциальный ответный огонь от парней.

– Но при этом вы призываете к атакам других хакеров. Нет ли в этом противоречия?

– Одно дело, когда люди сами идут. Другое – когда они номинально подчиняются чьей-то воле. Ко мне сейчас присоединяются только те, кому нечего терять.

Недавно один «старичок» из даркнета пришел ко мне и так и сказал: «Мне терять нечего – все что мог, я уже потерял». Думаю, в энергии такого отчаяния есть страшная сила, которая мне поможет.

– Почему именно вы, а не BlackSide, вызвались давать интервью, когда я попросил аудиенции у Killnet?

– Потому что я стоял у истоков данного сообщества русских хактивистов, которые встали на защиту Родины, когда она нас призвала. И на некоторые вопросы пока что могу ответить только я.

– Что вы и Killnet будете делать, когда закончится СВО и страсти поутихнут?

Мы будем пить. Потом проснемся и снова будем пить. И так пока не забудем все ужасы, которые сотворили во имя России.

– Что еще вы бы хотели сказать читателям?

– Я хочу сказать только одно: пусть все навсегда запомнят, что мы будем защищать русских по всему миру любыми способами! Мы будем защищать свою Родину! Мы – Killnet!