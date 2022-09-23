В каких странах в 2022 году зарабатывают российские производители антивирусов

Некоторые европейские страны отказались или планируют отказаться от российских антивирусов и других средств обеспечения информационное безопасности, опасаясь, что они могут быть использованы для совершения кибератак. Российские ИБ-компании говорят, что для них потеря европейского рынка не критична, ведь основная доля их экспорта приходится на страны СНГ, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Однако даже в этих регионах в 2022 году неспокойно – некоторые страны, которые раньше тепло относились к российским антивирусам, из-за сложившейся геополитической обстановки стали смотреть на них с настороженностью.

Кто уже отказался от российского софта

В сентябре 2022 года власти Румынии приняли закон, который запрещает госучреждениям использовать средства защиты информационной безопасности российского происхождения в госучреждениях. Из заявления Румынии также следует, что аналогичные законопроекты готовятся и в других странах ЕС. Главный мотив отказа от российских продуктов – гипотетическая вероятность их использования Россией для проведения кибератак.

Румыния – не первая страна, которая в 2022 году выступила против российских средств ИБ.

Так, в марте отказ от использования продуктов «Лаборатории Касперского» анонсировала Италия. В том же месяце Германия рекомендовала гражданам отказаться от использования антивирусов этой же компании. В апреле Польша запретила участвовать компании Евгения Касперского во всех госконтрактах.

Хотя ЕС является крупным рынком, многие представители отрасли в разговоре с «Газетой.Ru» отметили, что он давно не является для них приоритетным, поскольку там к российским антивирусам и другим средствам ИБ в принципе относятся с настороженностью.

«Со странами Евросоюза мы давно не работаем. Мы совершали попытки выхода на этот рынок лет 10 назад, пытались что-то продвигать, но безуспешно. Поэтому мы не смотрим в этом направлении. Тем более внешнеполитическая ситуация сильно изменилась», – сказал коммерческий директор ГК InfoWatch (одна из крупнейших российских ИБ-компаний, специализирующихся на производстве средств защиты от утечек, а также целевых атак, – прим. ред.) Амир Даутов.

Аналогичным образом высказался и генеральный директор компании «СерчИнформ» (один из крупнейших производителей средств защиты от утечек в РФ, – прим. ред.) Сергей Ожегов. По его словам, доля экспорта его компании в странах ЕС равна нулю.

«Российские ИБ-решения в странах Европы и США давно встречаются с недоверием», – отметил он.

Генеральный директор компании Zecurion (российская компания, специализирующая на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, – прим. ред.) Алексей Раевский добавил, что переломным моментом в судьбе российских ИБ-вендоров в США и ЕС стал скандал 2016-2017 годов, в рамках которого американские власти обвиняли продукцию «Лаборатории Касперского» в сливе данных российским спецслужбам.

«Экспорт нашей продукции в страны ЕС сейчас минимален. Даже, скорее всего, равен нулю», – отметил он.

«Лаборатория Касперского» на момент публикации не ответила на запрос «Газеты.Ru».

Какие страны продолжают сотрудничество

Регионами, на которые приходится большая часть экспорта российских средств информационной безопасности, являются Африка, Ближний Восток, Восточная Азия, а также Латинская Америка заявил Раевский. Конкретно Zecurion, по его словам, продает свое ПО в основном в ЮАР, Саудовскую Аравию, Турцию и Вьетнам.

В свою очередь в InfoWatch отметили, что они экспортируют свою продукцию в СНГ, а также Турцию, Иран, Индию и страны Азии, Африки, Латинской и Южной Америки.

«Ключевыми рынками с точки зрения экспорта для нас являются СНГ, Африка и Азия. На первый регион приходится где-то 50%, а на остальные два – по 20%», – отметил Даутов.

Сергей Ожегов из «СерчИнформ» ключевыми экспортными рынками назвал Индию, Турцию, Малайзию и Кувейт. По его словам, на эти рынки приходится по 20-25% продаж за рубежом.

Руководитель отдела продвижения продуктов «Код Безопасности» Павел Коростелев добавил, что для них основными регионами экспорта являются Юго-Восточная Азия, а также страны содружества Персидского залива.

«Наибольшим спросом в сегменте информационной безопасности пользуются отечественные антивирусы, главным образом за счет высокого уровня качества решений и низкой по сравнению с конкурентами стоимости, – объяснил генеральный директор R-Style Softlab (компания-разработчик и интегратор банковского ПО, – прим. ред.) Лев Френкель.

При этом, по его словам, активный рост количества киберпреступлений вызывает интерес международного бизнеса и к другим российским ИБ-продуктам, например, в сегменте Security Operations Center, куда входят продукты для мониторинга ИТ-среды и выявления атак, анализа различных событий и оперативного восстановления работоспособности инфраструктуры после инцидентов.

В свою очередь в Zecurion и InfoWatch добавили, что помимо антивирусов большим спросом за рубежом пользуются отечественные системы защиты от утечек (Data Leak Prevention).

Проблемы

Хотя продажа ИБ-решений из России за рубежом продолжается, многие представители отрасли в разговоре с «Газетой.Ru» отметили, что в 2022 году столкнулись с рядом проблем, часть из которых продолжают быть актуальными по сей день. Так заместитель генерального директора Crosstech Solutions Group (разработчик ИБ-решений для систем документооборота, – прим. ред.) Шалва Гогуа отметил, что в 2022 году из-за геополитической обстановки многие клиенты российских компаний отложили или полностью пересмотрели свои планы по закупке российского ПО, из-за чего общий объем экспорта снизился.

В свою очередь директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Денис Чернов добавил, что помимо настороженности бывших клиентов в копилку проблем российских ИБ-компаний в 2022 году добавились также сложности с выводом денег из-за границы.

«Прежде всего, это связано с тем, что многие российские банки были отключены от SWIFT. Во-вторых, ряд ограничений был наложен ЦБ РФ. В-третьих, многие зарубежные контрагенты перестали переводить средства в Россию либо из-за собственных опасений, либо из-за запретов, которые установили местные банки», – сказал он.

Павел Коростелев из «Кода Безопасности» добавил, что для обхода этих проблем многие российские компании меняют за рубежом форму собственности и «переобозначают» себя как организации без российского участия, но с российскими основателями.

«Такие компании сложно назвать отечественными – фактически у них уже не совсем российские продукты», – сказал он.

В «СерчИнформ» подтвердили, что деловые отношения с некоторыми странами в 2022 году стали натянутее. Например, в Мексике и Бразилии, по словам Ожегова, при прочих равных перестали отдавать предпочтения российским ИБ-средствам.

«При этом страны Азии и некоторые страны Латинской Америки сохраняют нейтралитет. Продажи там идут как обычно, по ряду продуктов у нас там динамика даже более заметная, чем в России», – говорит генеральный директор «СерчИнформ».

В Zecurion отметили, что никаких изменений в отношении работы с партнерами из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, в 2022 году не заметили. Проблему же вывода средств в компании частично решили и не считают ее фатальной.