Реформы и скандалы: что мешает Украине попасть в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не должен обращаться к главе Белого дома Джо Байдену с просьбами, на которые американский лидер не может сказать «да», особенно, это касается членства в НАТО, заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Джон Хербст, возглавляющий Евразийский центр при Атлантическом совете.

По его словам, Киеву не надо поднимать вопрос о предоставлении Украине Плана действия по членству в НАТО как «союзнику Америки», передает телеканал Ukrlife.

Он также напомнил, что Байден интересуется проведением на Украине масштабных реформ.

«Было бы хорошо, если бы Зеленский приехал в Вашингтон с хорошими новостями, например, по ситуации с «Нафтогазом», — предположил экс-дипломат.

В мае нынешнего года во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд раскритиковали решение Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления «Нафтогаза Украины» без консультаций с американской стороной.

Хербст упомянул и о необходимости проведения на Украине судебной реформы, вокруг которой постоянно происходят скандалы.

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Тремя днями ранее Зеленский в интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press посетовал на то, что украинцы в ходе конфликта в Донбассе «гибнут за принципы НАТО и Евросоюза».

Он также назвал гражданский конфликт между украинскими силовиками и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками «войной в Европе», которая должна быть проблемой не только самой Украины.

Помимо этого, Зеленский выразил уверенность в том, что в НАТО поддерживают присоединение Украины и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, но раскритиковал Запад за отсутствие конкретики в диалоге.

«Мне кажется, конкретики не будет. Это мои опасения», — признался Зеленский.

Он добавил, что имеет претензии к Байдену.

«Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы услышать конкретику: «да» или «нет». Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны понять даты и вероятность вступления в НАТО для Украины», — сказал Зеленский.

По его заверению, вопрос с включением Украины в Североатлантический альянс необходимо «решать немедленно».

«Сейчас мы в опасности, сейчас на карту поставлена наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что его страна со временем вступит в НАТО. Однако глава государства считает, что украинские граждане все меньше верят в это. Политик назвал эту ситуацию большой проблемой.

Чуть ранее произошел скандал из-за того, что Белый дом и правительство Украины разослали противоречащие друг другу официальные отчеты о телефонном разговоре Байдена и Зеленского.

Киев первоначально сообщил о том, что Байден «подчеркнул ... важность предоставления украинскому государству ПДЧ», который откроет республике дороге в альянс. Белый дом опроверг это.

«Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись», — приводило издание Axios слова источника в Совета национальной безопасности США.

Вскоре заявление на сайте правительства Украины было действительно изменено, из него было удалено упоминание о членстве Украины в НАТО.

Белый дом отказался сообщить, поддерживает ли Байден идею предложить Украине ПДЧ в этом году.

После саммита НАТО в середине нынешнего месяца Байден подчеркнул, что в настоящее время Украина не может говорить о членстве в Альянсе.

«Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий», — заявил глава Белого дома.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с группой военных обозревателей также пояснил, что Украине необходимо предпринять больше шагов для борьбы с коррупцией, чтобы вступить Альянс, сообщает Defense News.

Столтенберг заявил, что Украина в настоящее время является страной-претендентом на членство в альянсе. Чтобы вступить в НАТО, она должна получить согласие всех 30 стран-членов организации.

«У нас есть разные программы по укреплению этических основ, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ ... которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы полностью их реализовать», — сказал он.

Условия для вступления Украины в НАТО пока не наступили, подтверждал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV. В Берлине также подчеркивали, что в повестке Альянса на ближайшее будущее членство Украины в НАТО не стоит.

В июне 2020 года Североатлантический совет признал Украину в качестве партнера с расширенными возможностями, при этом в НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.