«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»

Военно-воздушные силы США получили первый прототип бортового высокоэнергетического лазера (Airborne High Energy Laser, AHEL), который должен в следующем году пройти летные испытания на самолете AC-130J Ghostrider. Разработчики считают, что AHEL сможет поражать цели «моментально и беззвучно». С возможностями боевого лазера разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В корпорации Lockheed Martin заявили, что закончили заводские приемочные испытания AHEL и передали оружие ВВС США. Теперь лазер необходимо интегрировать с системой управления, после чего будут проведены наземные испытания, а затем предполагается установка системы на самолет AC-130J. «Технология готова к боевому применению», – заявил вице-президент Lockheed Martin Рик Кордаро. Главный поставщик США: как санкции повлияют на экспорт патронов из России Ежегодно российские производители гражданского оружия поставляют в США миллионы патронов. За первые... 12 октября 14:03

Неясно, когда именно могут конкретно начаться летные испытания AC-130J, оснащенного AHEL, но Командование сил специальных операций США (SOCOM) постоянно заявляло, что рассчитывает начать этот этап реализации проекта в 2022 году.

Что касается номинальной мощности AHEL, то конкретно об этом в пресс-релизе корпорации Lockheed Martin не говорится, но опять-таки руководство SOCOM неоднократно заявляло, что AHEL будет в классе 60 киловатт.

Это согласуется с собственными заявлениями Lockheed Martin о том, что представляемое авиационное оружие направленной энергии относится к «тому же классу», что и лазерное оружие HELIOS, которое оно поставляет ВМС США.

Ранее сообщалось, что HELIOS (высокоэнергетический лазер, High Energy Laser) и Интегрированная оптическая система разведки и ослепления (Integrated Optical-dazzler and Surveillance) относится к классу 60 киловатт. В то же время озвучивалась информация, что производитель стремится увеличить мощность системы до класса 150 киловатт. Другие источники предполагают, что HELIOS имеет мощность около 100 киловатт.

Боеспособное лазерное оружие высокой энергии было бы крайне ценным, если бы оно работало так, как рекламируется. Оружие такого типа, утверждают разработчики, может поражать множество различных целей. Причем делать это таким образом, что противники могут даже не знать, что они атакованы, пока не станет слишком поздно.

В одном из сценариев, описанном экс-главой Командования сил специальных операций ВВС (AFSOC) генерал-лейтенантом Брэдом Уэббом самолет AC-130J, вооруженный высокоэнергетическим лазером, мог быть использован для обнаружения и уничтожения электрических трансформаторов, оборудования связи и беспилотников на стоянках аэродромов.

«Без какого-либо свиста, удара, взрыва или даже гула авиационного двигателя цели навсегда будут выведены из строя. У врага не будет средств связи, средств эвакуации, электроэнергии, а также возможностей для ведения разведки и наблюдения. Через несколько минут неприятель сдастся», – пояснил генерал Уэбб. «Россия не должна бесплатно давать оружие сербам» Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение и технику. Об этом сообщил глава МВД республики... 11 октября 19:36

Это не первый раз, когда ВВС США экспериментируют с этой концепцией. В 1990-х и 2000-х годах проводились различные испытания, которые продемонстрировали потенциальную ценность установки системы лазерного оружия на самолет AC-130. Различные технические проблемы, включая размер и вес химического кислородно-йодного лазера (Сhemical Oxygen-Iodine Laser, COIL), а также требования к потребляемой мощности и охлаждению устройства, ограничивали возможность превращения COIL в боеспособную систему.

Ключевым прорывом стало появление твердотельных лазеров, которые намного компактнее и легче предыдущих химических лазеров. Им не требуются громоздкие и энергоемкие системы охлаждения, как у их предшественников, а проблемы с управлением лучом в значительной степени уже решены.

«Даже при ограниченной разрушительной силе боевого лазера для экипажей самолетов огневой поддержки открывается возможность уничтожать цели на поле боя, оставаясь невидимыми для противника. Это идеально подходит для осуществления операций Сил специального назначения, или просто помогает сеять хаос и неразбериху среди вражеских сил, отключая критически важную инфраструктуру», – утверждают в корпорации Lockheed Martin.

При этом в настоящее время остается неясным, каковы поражающие возможности этого оружия при воздействии на личный состав неприятеля. Официально в Пентагоне об это не говорят, но независимые эксперты и бывшие военные, использование лазера против людей не исключают.

«Это выглядит как фантастика из книг и фильмов, но думаю, что США смогут уничтожать лазером солдат неприятеля. Издалека и бесшумно», – заявил бывший командующий SOCOM адмирал Эрик Олсо, член состав консультативного совета компании Mission Essential Personnel на ежегодной конференции по воздуху, космосу и киберпространству, проведенной Ассоциацией ВВС США в сентябре этого года.