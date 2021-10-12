«Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой»

Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, представляют собой версию израильской ракеты Gabriel и будут нацелены на Калининград. «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоит опасность Blue Spear.

В Эстонии нашли «слабое место» России

Контракт на закупку ракет «Голубое копье» был подписан между Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte.Ltd. «США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно» Военно-воздушные силы США получили первый прототип бортового высокоэнергетического лазера (Airborne High... 12 октября 15:17

«Эстония собирается нацелить ракеты на ключевое слабое место России. Ракета Blue Spear, запускаемая из Эстонии, может перелететь весь Финский залив, часть Балтийского моря, которое соединяет Санкт-Петербург с Калининградом. Blue Spear – это не просто противокорабельная ракета. Она также имеет скрытую возможность наземного нападения», – рассказал американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.

Поставки ракет в Эстонию начнутся после 2026 года. Стоимость заключенного договора и количество приобретаемых систем засекречены. При этом, по данным израильского портала Globes, который ссылается на собственные источники, начальная стоимость контракта составила около 150 млн шекелей (это примерно $46,3 млн), но в дальнейшем ожидается его расширение.

Ранее министр обороны Эстонии сообщал, что всего на развитие береговой обороны предусмотрен бюджет более чем в сто миллионов евро.

«Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на десятилетия вперед. Эстонский флот сможет внести значительный вклад как в национальную, так и в региональную и коллективную оборону», – приводит Forbes слова командующего эстонским Военно-морским флотом Юри Саска.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, ракеты «Голубое копье» представляют опасность только в случае массового применения.

«Если Эстонии будет поставлено больше двух-трех дивизионов этих ракет, то России придется принимать специальные меры по нейтрализации этих угроз. Если залп будет небольшой, то такие ракеты может отразить наш флот, даже одиночные корабли», – рассказал он «Газете.Ru».

«Нужно внимательно посмотреть на карту»

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отчества», члена экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, «Голубое копье» это «типовой продукт». «Россия не должна бесплатно давать оружие сербам» Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение и технику. Об этом сообщил глава МВД республики... 11 октября 19:36

«Это противокорабельная израильская ракета, экспортный вариант. Представляет собой последнюю версию израильской ракеты Gabriel, которая давно известна. Израиль ставит эти ракеты на свои малые ракетные катера, – рассказал «Газете.Ru» Мураховский. – «Голубое копье» – тактическая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения дальностью пуска 100-120 км. Пусковые установки могут размещаться как на кораблях, так и быть береговыми – даже на автомобильных шасси. Ничего особенного в ней нет, продукт типовой».

Говоря об угрозе этих ракет Калининградской области, Мураховский предложил «внимательно посмотреть на карту» и измерить расстояние между Эстонией и Калининградом. «Калининград, согласно карте, находится далековато от Эстонии, 500 км, он за пределами действия ракет «Голубое копье», – сказал он.

Мураховский подчеркнул, что считать территории Калининграда и Санкт-Петербурга «слабым местом России» нельзя. В этих районах расположены системы ПВО, которые входят как в структуру Воздушно-космических войск, так и в структуру сухопутных войск, береговых войск и морской пехоты ВМФ РФ. Также тут базируются межвидовые универсальные станции РЭБ.

Кроме того, имеются и береговые ракетные комплексы тактического класса типа «Голубого копья», но есть и гораздо более дальнобойные – ракетные комплексы «Бастион» с ракетой «Оникс», считает эксперт.

«В операционных районах, прилегающих к побережью Балтийского моря, несут боевое дежурство корабли ВМФ, стоят ударные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», дальность стрельбы которых 500 км – расстояние от Калининграда до Эстонии. С таким же успехом Эстония могла приобрести у Израиля пистолет с одним патроном», – сказал Мураховский.

Коррупционный подтекст израильских «копий»

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, покупка «Голубого копья» Эстонией носит не военный, а политический характер. «Англосаксы указали Франции ее место» После отказа Австралии от «контракта века» на покупку французских военных подлодок в пользу США во... 09 октября 15:26

«В Эстонии складывается странное мнение, что НАТО не поможет ей в случае конфликта с Россией. Поэтому эстонские военачальники стараются защищаться самостоятельно. Но это несерьезный и не все объясняющий момент. Велика вероятность, что при покупке этих ракет эстонские чиновники получили свою финансовую выгоду, провернув контракт на покупку оружия якобы в целях усиления армии на фоне разговоров о российской угрозе. Это политическое заявление, имеющее коррупционный подтекст», – считает эксперт.

Он отметил, что «Голубое копье» требуют затрат в плане эксплуатации.

«Эти ракеты нужно где-то складировать, поддерживать в боеготовом состоянии, проводить эксплуатацию. У Эстонии такой возможности нет. Поэтому они долго у нее не пролежат, эстонцы от них избавятся. Максимум, что они сделают – продемонстрируют свою мощь в ходе учений. Смысл в этом, а не в нападении или обороне», – считает Перенджиев.

При этом, по его словам, главная проблема небольших государств, которые постоянно заявляют о российской угрозе, состоит в отсутствии профессионализма в обращении с военной техникой. «Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила этой ракетой», – резюмирует Перенджиев.