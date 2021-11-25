Наследницы «Ночных Ведьм». Кто в России готовит женщин-пилотов для ВКС

В годы Великой Отечественной войны в СССР существовал женский полк ночных бомбардировщиков. Сегодня российские девушки-курсантки тоже учатся управлять боевыми самолетами. О женской традиции в военной авиации – в авторской колонке журналиста Алексея Стейнерта специально для «Газеты.Ru».

«У каждой из нас была своя мечта. Да и можно ли жить без мечты? Тогда это не жизнь, а существование. Одна хотела стать врачом, другая считала, что самая лучшая профессия – учитель, третья... Словом, все мы, как и подобает молодым, стремились к своей мечте», – писала в своей книге «Ночные Ведьмы» летчица знаменитого женского полка ночных бомбардировщиков, Герой Советского Союза Раиса Аронова. В суровые годы Великой Отечественной войны ей, как и миллионам жителей страны, пришлось проститься со своими мечтами и мирной жизни. Аронову призвали в небо. Над Россией прогрохотал «Глобальный гром». Что известно об учениях США Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США... 25 ноября 14:57

Она стала одной из летчиц 46-го гвардейского Таманского авиационного полка – уникального в своем роде. Он появился благодаря Марине Расковой: в юности будущий Герой Советского Союза училась в консерватории и даже не думала о самолетах. Но к 20 годам у нее проснулась страсть к небу, и вскоре она поставила сразу несколько мировых рекордов. С началом Великой Отечественной войны у Марины Расковой появилась идея создать регулярные женские авиаполки, но военное руководство ее не поддержало.

Помогло личное знакомство со Сталиным и его симпатия – именно так началась история легендарных «Ночных Ведьм». Девушки, которых подобрала Марина Раскова, обучались в городе Энгельс: они летали на облегченных бипланах У-2 (или По-2), созданных в конструкторском бюро Поликарпова в 1928 году. Эти машины считались учебными, а также применялись для сельскохозяйственных работ – поэтому в народе их прозвали «кукурузниками». Но именно на них и предстояло воевать советским летчицам, которые попали на фронт в мае 1942 года.

Поначалу немцы насмехались над боевыми «кукурузниками»: в деревянных самолетах с фанерной и полотняной обшивкой они не видели никакой угрозы для себя и презрительно называли У-2 «рус-фанер». Впрочем, совсем скоро советские летчицы заставили фашистов сильно пожалеть об этом.

Дело в том, что самолеты из фанеры оказались поразительно живучими и выдерживали более сотни попаданий, а благодаря тому, что управлять У-2 было легко, летчицы могли точно наносить авиаудары.

Свои боевые вылеты легкие бипланы для маскировки совершали только по ночам. А когда советские летчицы пикировали на позиции фашистов, они отключали моторы на своих У-2. Перед смертью немцы слышали лишь негромкий шелест воздуха под крыльями бипланов. Выжившие фашисты потом в ужасе рассказывали, что этот шелест напоминал им звук метлы. Именно поэтому немцы уважительно прозвали советских летчиц «Ночными Ведьмами», а сбить один из У-2 – ту самую «рус-фанер» – теперь стало считаться среди фашистов огромным успехом.

«Запомните: бывают такие моменты, когда сила твоей любви к Родине измеряется силой ненависти к ее врагам», – напишет годы спустя в своей книге Раиса Аронова. Любовь к родине у советских летчиц была велика: в годы войны они произвели больше 23 тысяч боевых вылетов, сбросили более трех тысяч бомб, уничтожили 17 переправ, девять поездов, 176 автомобилей, 86 огневых точек…Список можно продолжать долго. Более 250 девушек авиполка за свой героизм были награждены орденами и медалями. Иван Старчак. История капитана, который в 1941 году спас Москву Во время битвы за Москву осенью 1941 года оборону на одном из важнейших участков фронта... 25 ноября 13:29

Теперь, десятилетия спустя, дело легендарных «Ночных Ведьм» продолжат уже российские девушки. Такая честь выпала курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Анатолия Серова: в 2020 году они успешно прошли первую в своей жизни летную практику на реактивном учебно-боевом самолете Л-39. А в 2022 году начнется их служба в Воздушно-космических силах России (ВКС)

Стать пилотами боевых самолетов предстоит четырем девушкам: Анне Щербаковой из Перми, Екатерине Пчеле из Энгельса (того самого, где когда-то обучались будущие «Ночные Ведьмы»), Владиславе Григоренко из Челябинска и Юлии Бабич из Москвы.

«Девушки с июня по сентябрь отлетали учебные часы практики, выполнили более 50 вылетов с инструктором. Первый этап обучения курсантки успешно завершили, поэтому получат допуск к самостоятельным учебным полетам. После выпуска их направят в действующие войска», – рассказывал официальный представитель пресс-службы Минобороны России Артем Шерстюков.

На протяжении своих вылетов курсантки постоянно оттачивали технику пилотирования – от взлета и набора высоты – до предпосадочного снижения и посадки. Специальность девушек – это дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

«Самолет не знает, кто им управляет, мужчина или девушка. Не все еще получается идеально, есть над чем работать. В полете ощущения самые прекрасные: лучшее чувство, которое я испытала в жизни!» – рассказывала в интервью курсантка Анна Щербакова. А главное желание другой курсантки, Юлии Бабич – это «служить Родине и летать».

Четыре девушки, которые готовятся стать пилотами боевых самолетов – это уникальное явление для российской авиации. У каждой из курсанток – своя судьба, но их объединяет искренняя любовь к небу и желание при необходимости защищать его от врагов. И перед этим квартетом, который стремится потеснить мужчин за штурвалами грозных боевых машин, стоит главная задача: стать достойными наследницами «Ночных Ведьм», легенд советской авиации.

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Алексей Стейнерт – специалист по работе силовых структур, лауреат ведомственных наград от МЧС и Росгвардии, автор более 200 публикаций на военную и правоохранительную тематику.