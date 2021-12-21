21 декабря 1896 года родился Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский – будущий великий советский полководец. На счету Рокоссовского – выдающийся вклад в победы Советского Союза над гитлеровской Германией под Москвой, под Сталинградом, под Курском, в ходе операции «Багратион», и на заключительном этапе войны.

Я получил от него пулю в плечо, а он от меня – смертельный удар шашкой»

Рокоссовский родился в Варшаве, в семье железнодорожного машиниста. Оставшись еще подростком сиротой, он успел поработать и рабочим на текстильной фабрике, и каменотесом. Когда в 1914-м армия России вступила в войну с Германией, Константин, прибавив себе два года возраста, записался на фронт добровольцем. «Для производства бронетранспортера «Бумеранг» мы используем 3D-принтер» Генеральный директор ведущего в России разработчика и производителя колесной бронированной техники ООО... 21 декабря 11:02

Служил в Каргопольском драгунском полку, отличился в сражениях, получил звание унтер-офицера и боевые награды: Георгиевские медали 3-й и 4-й степени и Георгиевский крест 4-й степени. Когда в 1917 году в государстве одна за другой произошли две революции, Рокоссовский быстро определился в своих политических предпочтениях и в октябре вступил в Красную гвардию.

В годы Гражданской войны он сражался в составе красногвардейского отряда, командовал эскадроном, кавалерийским дивизионом, полком, бригадой. Он все время находился в самой гуще боев, о чем много лет спустя поведал в своих мемуарах.

Вот чрезвычайно характерный отрывок: «7 ноября 1919 года мы совершили набег на тылы белогвардейцев. Отдельный Уральский кавалерийский дивизион, которым я тогда командовал, прорвался ночью через боевые порядки колчаковцев, добыл сведения, что в станице Караульная расположился штаб омской группы, зашел с тыла, атаковал станицу и, смяв белые части, разгромил этот штаб, захватил пленных, в их числе много офицеров. Во время атаки при единоборстве с командующим омской группой генералом Воскресенским я получил от него пулю в плечо, а он от меня – смертельный удар шашкой».

Потом Рокоссовский командовал кавалерийской бригадой, участвовал в ликвидации бандформирований и остатков белогвардейских отрядов в Забайкалье. За последующие годы судьба побросала его по стране – Рокоссовский командовал кавалерийскими дивизиями и корпусом в Белоруссии и на Дальнем Востоке.

В августе 1937 году Рокоссовский был арестован, незаслуженно обвинен в связях с польской и японской разведками, но в марте 1940 года освобожден и возвращен в войска. Вскоре после этого Константин Константинович сменил специализацию – его назначили командиром 9-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа. Сам он сомневался – сможет ли справиться с этой должностью, как бывший кавалерист.

«Я сроднился с этим родом войск, полюбил его. Здесь прошел хорошую школу – и в боях, и в мирное время. Здесь поднимался со ступеньки на ступеньку от командира эскадрона до командира корпуса. Работал уверенно, чему способствовало то, что хорошо понимал своеобразный характер командиров-кавалеристов. Переход на службу в новый род войск, естественно, вызвал опасение: справлюсь ли с задачами комкора в механизированных войсках? Но воодушевляли оказанное доверие и давний интерес к бронетанковым соединениям, перед которыми открывались богатые перспективы. Все, вместе взятое, придало мне бодрости, и, следуя поговорке, что «не боги горшки обжигают», я со всей энергией принялся за новое дело, понимая, что формировать корпус прядется форсированными темпами», – вспоминал он впоследствии.

«Военачальник обязан быть хорошим психологом»

С самого начала Великой Отечественной войны Рокоссовский отличился умелым командованием, позволившим его части избежать разгрома в условиях стремительного немецкого наступления. «Следов подготовки к вторжению нет». Москва и Киев не готовы к войне Президент США Джо Байден приказал использовать все инструменты для «сдерживания президента России... 20 декабря 18:49

В сражениях под Ровно, Луцком, Ковелем, Дубно, Ярцево генерал-лейтенант Рокоссовский проявил себя наилучшим образом. Однако, сама необходимость отступать под вражеским натиском действовала на него крайне удручающе. В мемуарах он приводит свой разговор с пожилым колхозником: «Пронзительно уставившись на меня, он говорил голосом, полным горечи и боли: «Товарищ командир... сами вы уходите, а нас бросаете. Нас оставляете врагу, ведь мы для Красной Армии отдавали все, и последнюю рубашку не пожалели бы. Я старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. Что же вы делаете?» Эти слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину, да и все присутствовавшие были удручены. Конечно, мы попытались разъяснить, что неудачи временные, что вернемся обратно».

В разгар боев под Новоград-Волынским Рокоссовский получил указание убыть в Москву. Приказом Ставки ВГК он был назначен командующим 16-й армией на Западном фронте. Здесь он поспособствовал срыву попыток врага окружить и уничтожить войска Западного фронта под Смоленском. После этого Константин Константинович возглавил 16-ю армию, сыгравшую выдающуюся роль в битве под Москвой. В критические дни натиска гитлеровцев на столицу эта армия оказалась на направлении главного удара немецких войск, сражаясь у Волоколамска. Рокоссовский сдержал натиск противника, а потом с блеском выполнил контрнаступательный маневр: создал в армии две подвижные группы, сочетая фронтальный удар с обходом и охватом.

При освобождении города Сухиничи Рокоссовский получил тяжелое осколочное ранение и с 9 марта по 22 мая 1942 года находился на лечении. Вскоре после излечения и возвращения в 16-ю армию Рокоссовский был назначен командующим Брянским фронтом. В дальнейшем с июля 1942 года Константин Константинович командовал войсками Брянского, Донского, Центрального, а затем Белорусского, 1-го Белорусского, 2-го Белорусского фронтов. Войска под его руководством участвовали в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, в Восточно-Прусской, в Восточно-Померанской, в Берлинской операциях.

При этом его, как человека, отличало отсутствие показной грубости, которой бравировали некоторые другие военачальники, внимание к подчиненным. «Военачальник обязан быть хорошим психологом, уметь понимать переживания солдата. Справедливая оценка действий каждого командира и его подчиненных с учетом всех трудностей, выпавших на их долю, воодушевляет людей, укрепляет их веру в свои силы», – отмечал Рокоссовский.

И он никогда не боялся брать на себя ответственность. Показателен случай, когда Рокоссовский приказал командиру одной из армий своего фронта прекратить бесплодное, но кровопролитное наступление.

«Я уже привык в подобных случаях обращаться непосредственно к Сталину. Обычно он все же утверждал решение командующего фронтом, если тот приводил веские доводы и умел проявить настойчивость, доказывая свою правоту. Так было и в данном случае. Сталин выслушал меня внимательно, вначале вспылил, а затем согласился с моим предложением. Это помогло нам сберечь силы, технику и боеприпасы для решающей битвы», – вспоминает Рокоссовский.

Маршал Советского Союза и Польской Республики

В списке успешно проведенных Рокоссовским операций – наступление Донского фронта под Сталинградом. Тогда совместными усилиями Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов оборона противника оказалась прорвана – и в окружении в междуречье Дона и Волги оказались 330 тысяч человек. В феврале 1943 года войска Донского фронта рассекли и ликвидировали окруженную вражескую группировку. Памяти Андрея Малюкова. Как армия оказалась «В зоне особого внимания» 19 декабря 2021 года скончался один из самых известных и плодовитых «военных» режиссеров Андрей... 20 декабря 18:12

Чуть позже генерал-полковник Рокоссовский сыграл выдающуюся роль в Курской битве. Сначала он организовал и провел 5 июля артиллерийскую контрподготовку и отразил наступление немецких войск. Затем полководец осуществил переход в контрнаступление и разгром группировки войск противника под Орлом. Далее Рокоссовский прекрасно показал себя в Черниговско-Припятской операции в конце августа 1943 года, когда гитлеровская армия получила новый чувствительный удар.

В процессе операции «Багратион» (1944 год), Рокоссовский предложил оригинальное решение, заключавшееся в нанесении двух главных ударов войсками 1-го Белорусского фронта по сходящимся направлениям. В ходе дальнейшего наступления советской армии в 1945 году Константин Константинович наносил силами руководимого им 2-го Белорусского фронта нарастающие удары по немцам – в ходе Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операций отсекая от основного массива и уничтожая крупные оперативно-стратегические группировки противника.

Недаром, его заслуги были отмечены тем, что именно Рокоссовскому приказали командовать Парадом Победы в Москве.

После войны Рокоссовский в 1949 году по просьбе правительства Польской Народной Республики стал министром обороны этого государства. Был единственный в истории маршалом одновременно и Советского Союза, и Польши.

По возвращении в СССР в ноябре 1956 года Константин Константинович был назначен замминистра обороны СССР, позже занимал и другие должности. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, писал свои мемуары, получившие название «Солдатский долг».

Умер Рокоссовский 3 августа 1968 года.