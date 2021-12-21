За что погиб в Сирии старший лейтенант Александр Прохоренко

Вызвать на себя авиаудар, зная о том, что от того места, на котором ты находишься, не останется ничего кроме горящей земли – это не просто трудно, а практически нереально. Почему это получилось у Александра Прохоренко – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии 17 марта 2016 года, показывает, что и среди нашей молодежи, о которой часто можно слышать нелестные слова, есть исключительно мужественные люди. «Сталин выслушал меня внимательно, вспылил, а затем – согласился» 21 декабря 1896 года родился Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский – будущий... 21 декабря 19:33

Александр родился в 1990 году. Он из поколения ребят, выросших в подгузниках, а потом не вылезавших из интернета. Впрочем, Прохоренко родился и вырос вдалеке от столичного комфорта – в селе Городки Оренбургской области. Отец – тракторист, мать – уборщица. Другими словами, люди простые, что не помешало Саше окончить школу с серебряной медалью.

Дальше было военное училище и академия, которую Прохоренко окончил с отличием. Затем последовало назначение на должность передового авиационного наводчика. Звучит не очень героически, но поверьте эти ребята будут покруче иных разведчиков. Александра не только ради красивого слова прозвали «русским Рэмбо». Он действительно умел действовать и выживать в одиночку, подобно известному киношному спецназовцу.

В марте 2016 года Прохоренко неделю находился в тылу противника, но тут, каким бы ты Рэмбо не был, важно оставаться незамеченным. 17 марта Александру пришлось вступить в бой с террористами.

Это произошло в районе поселка Тадмор неподалеку от Пальмиры. Такой военный специалист, как Прохоренко, стал бы ценным пленником для противника. Его наверняка бы пытали, а потом могли бы устроить показательную казнь.

Александр сдаваться в плен не собирался и, убедившись, что его окружили и вырваться не получится, вызвал авиаудар на то самое место, где он находился. За его решением были не эмоции, а расчет. Офицер планировал не просто погибнуть, но и одержать победу в своем последнем бою. Как оказалось, Александру это удалось, отчего его подвиг заслуживает еще большего уважения.

Сама фраза «Вызываю огонь на себя» вошла в широкий оборот с выходом на экраны одноименного сериала в 1965 году. Это, кстати, был первый советский телевизионный сериал.

В нем рассказывалась история подпольщиков, которые, также как и Прохоренко, занимались наведением авиации. Благодаря их работе удалось уничтожить важную немецкую авиабазу в Брянской области. Руководила этой группой Анна Морозова, которая до войны была бухгалтером в небольшом городке Сеща. Боевой путь и жизнь этой смелой девушки, которой в нынешнем году исполнилось бы 100 лет, оборвался за несколько часов до наступления победного 1945 года. Памяти Андрея Малюкова. Как армия оказалась «В зоне особого внимания» 19 декабря 2021 года скончался один из самых известных и плодовитых «военных» режиссеров Андрей... 20 декабря 18:12

Она, также как и Александр Прохоренко, была окружена и убила нескольких фашистов, подорвав себя гранатой.

Важно, что и Анна, и Александр погибали с осознанием дела, совершаемого ими ради всем мира. Морозова билась с главным злом своего времени — фашизмом. Прохоренко сражался с главной напастью дня сегодняшнего — международным терроризмом.

Его подвиг чтут не только на родине, но и за ее пределами. Так, семья Жан-Клода и Мишелин Маге привезли в Россию и передали родителям Александра священные для французов награды – два ордена Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью. Это фамильные награды четы Миге и Даниэля Кутура. Одним из орденов Почетного легиона был награжден дядя Мишелин Маге, участвовавший во французском Сопротивлении и погибшем в концлагере Бухенвальд.

«Я спрашиваю себя, о чем он тогда думал? У него наверняка перед глазами была вся семья, нужно было задавить в себе все, порвать связь с ними. Думал ли он о себе? Думаю, нет», – рассказала Мишелин российским журналистам.

6 мая 2016 года, на следующий день после того, как гроб с телом героя был доставлен в родное село, в освобожденной с его помощью Пальмире выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Это грандиозное по своему символизму выступление в древнем амфитеатре было посвящено памяти старшего лейтенанта Прохоренко.

Теперь, пять лет спустя после гибели, Александр Прохоренко стал самым известным героем в Оренбурге. Его имя носит улица и новый сквер. В городе открыт памятник Александру Прохоренко.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.