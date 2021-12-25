«Бог войны». Почему капитан Марат Ахметшин получил звание Героя России

Пять лет назад, в 2016 году в Сирии погиб капитан-артиллерист российской армии Марат Ахметшин. О его подвиге рассказывает журналист и бывший милиционер Сергей Лютых в авторской колонке специально для «Газеты.Ru.

Летом мои дети играют на даче в войнушку. Носятся по улицам с игрушечным оружием или обычными палками с другими пацанятами. В их глазах тот же азарт, какой был у меня и моих друзей в их возрасте. Ил-76. Самый боевой из транспортных самолетов России По данным международного авиационного справочника World Air Forces 2021, который составил журнал Flight... 25 декабря 08:05

Проходя мимо одного из ребятишек, я спросил кем он себя представляет: разведчиком, десантником, спецназовцем? Ответ меня поразил: артиллеристом. С какой легкостью и гордостью он произнес это слово. Не припомню, чтобы кто в моем детстве брался бы за такую роль в уличной игре.

Со временем, я узнал причину. Отец мальчика прежде служил артиллеристом. После этого эпизода я стараюсь, по возможности, рассказывать детям (и не только своим) про героев-пушкарей, которые дадут фору иному «рэмбо».

Отличным образцом для подражания можно считать капитана Марата Ахметшина, геройски погибшего в Сирии 3 июня 2016 года. Узнав о его подвиге, я иначе стал относится к известному словосочетанию «боги войны». Так артиллеристов назвал автор собственной артиллеристской системы Жан Батист Вакетт де Грибоваль еще в XVIII веке.

Раньше я думал, что «боги войны» – это те, кто сыпет ядрами и снарядами на поле брани, находясь в относительно безопасном месте.

Однако Ахметшин показал, что «бог войны» – это тот, кто настолько технически подкован и смел, что единолично представляет собой реальную угрозу для целых моторизованных подразделений. Жаль только, что он как бог не бессмертен.

Марат Ахметшин вырос в семье с богатыми военными традициями. Его дед командовал артиллерией на эсминце, а отец служил в авиации. В 2002 году Марат окончил Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище и отправился в Кабардино-Балкарию, где стал командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода.

Ахметшин проявил себя, как очень хороший военный спец. С 2005 по 2009 год он служил в миротворческом контингенте российских войск в Южной Осетии. Затем командовал батареей на военной базе в армянском Гюмри.

В декабре 2015 года он возглавил разведку штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа. Потом командировка в Сирию. Там его главной задачей было научить сирийских военных эффективно сражаться против боевиков.

3 июня 2016 года он сделал все возможное и невозможное, чтобы в одиночку защитить сирийскую военную базу от внезапного нападения отряда из двух сотен боевиков с танками и бронетранспортерами. Так получилось, что он был один. «Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдем свою смерть» 80 лет назад, в начале зимы 1941 года, случился поворотный момент в истории Великой... 24 декабря 20:25

Ахметшин ни терял ни минуты, когда заметил приближение террористов: добежал до батареи и стал вести прицельный огонь по противнику сразу из четырех орудий.

Для каждого из них требовался боевой расчет из нескольких человек, но Марат умело действовал один. Он жег вражескую технику до тех пор, пока мог двигаться. Ахметшин получил множество ранений: в грудь, живот, ноги.

Уже лишившись возможности продолжать огонь из пушек и личного оружия, Марат вытащил свой паспорт, порвал листы на которых были отпечатаны данные о его жене и детях, о прописке, а еще порвал фотографию детей.

Артиллерист, вероятно, хотел таким образом защитить семью от возможных попыток мести со стороны террористов. Успели прийти свои. Его еще живым доставили к врачам, но те не смогли спасти Ахметшина.

Его подвиг теперь стоит в одном ряду с подвигом Николая Сиротинина, совершенным летом 1941 года, когда советские артиллеристы ставили рекорды результативности, стоя на пути наступающих на Москву немецких танковых армий.

Наводчик Сиротинин добровольно вызвался в расчет орудия, которое оставили прикрывать отход полка у моста через реку Добрость на 476-м километре Варшавского шоссе.

Для этого 45-миллиметрового орудия выбрали идеальную позицию на возвышенности в густой ржи. Немцы долгое время не могли определить откуда же именно по ним бьют и о скольких пушках вообще идет речь.

Сиротинин поджег головной немецкий танк, когда тот выехал на мост, а затем замыкавший колонну бронетранспортер. Два танка, с помощью которых гитлеровцы пытались стащить подбитый первый, Николай также спалил.

В общей сложности Сиротинин в одиночку за два с половиной часа уничтожил 11 танков и 7 бронемашин противника, убил 57 солдат. Немцы предлагали Николаю сдаться, но тот отказался и отстреливался до последнего.

Ахметшин, как и все офицеры-артиллеристы, конечно знал о Николае Сиротинине, но вряд ли думал, что когда-нибудь о нем будут рассказывать, как прежде о героях Великой Отечественной. 23 июня 2016 года капитану Ахметшину посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. В родной деревне ему поставили памятник.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.