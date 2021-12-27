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Армия

Автор «скифской войны». Как Барклай-де-Толли спас Россию от Наполеона

260 лет назад родился генерал Михаил Барклай-де-Толли

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Репродукция гравюры с изображением русского полководца Михаила Богдановича Барклая де Толли (1761-1818) из коллекции Государственного Исторического музея

Репродукция гравюры с изображением русского полководца Михаила Богдановича Барклая де Толли (1761-1818) из коллекции Государственного Исторического музея

РИА «Новости»
27 декабря 1761 года родился Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Именно он является автором плана «искусного отступления русской армии», который привел к поражению Наполеона в войне 1812 года. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Командир лучшего полка русской армии

Михаил Богданович (при рождении Михаил Андреас) появился на свет в Лифляндии, на захудалой мызе Памушисев – в семье отставного поручика русской армии Вейнгольда Готтарда Барклая-де-Толли. Барклаи (Беркли) – старинный шотландский род, представители которого в середине XVII века, спасаясь от нужды и притеснений англичан, перебрались в Прибалтику.

Михаил оказался вторым ребенком в семье – и уже в четырехлетнем возрасте его отправили в Петербург, где вскоре «авансом» записали в Новотроицкий кирасирский полк, которым командовал его дядя. В 1776 году успешно выдержал экзамен на чин корнета.

Службу пришлось в первое время нести в родных краях – в Прибалтике, позже молодого офицера перевели обратно в столицу. Среди прочих офицеров он отличался глубокой образованностью и стремлением как можно глубже постичь теоретическую часть военного дела. Боевое же крещение Барклаю довелось принять в 1787 году – когда началась очередная русско-турецкая война и Михаила отправили на фронт. Участвуя в осаде крепости Очаков, Барклай удостоился первой своей боевой награды, ордена Св. Владимира 4-й степени.

Получив звание секунд-майора, он был зачислен в Изюмский легкоконный полк, в рядах которого сражался при Каушанах, под Аккерманом, под Бендерами. Но вскоре его бывший начальник принц Виктор Амадей Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймский, которого Барклай спас от гибели под Очаковым, устроил ему новое назначение. На севере разразилась война России со шведами – и Барклай-де-Толли отправился в Финляндию, где начались боевые действия.

19 апреля 1790 года в сражении при Керникоски принц Ангальт получил смертельную рану – и умер на руках Барклая, снова вынесшего своего начальника из гущи боя. Перед смертью принц подарил Михаилу свою шпагу, которую тот через много лет велел положить уже в свой гроб. Весной 1794-го Барклай-де-Толли, будучи командиром гренадерского батальона, сражается с польскими повстанцами – он отличился при штурме города Вильно.

Продолжающийся карьерный взлет Барклая оказался во многом обусловлен его личными качествами. Военный историк Николай Копылов отмечает, что служба в 4-м егерском полку, в который преобразовали прежний батальон Барклая, заметно отличалась от остальных частей.

«Она начиналась с того, что полковой командир Барклай лично отправлялся в депо, где сам отбирал в егеря рекрутов. Когда последние появлялись в полку, он сам проводил с ними первоначальное обучение, стремясь возбудить в новобранцах бодрость духа и охоту к службе. Всякие злоупотребления и оскорбления в адрес рекрутов в 4-м егерском были строжайше запрещены», – отмечает Копылов.

По итогам инспекций 4-й егерский полк стал считаться одним из самых лучших в русской армии – и 24 марта 1799 г. император Павел I утвердил производство Барклая-де-Толли в генерал-майоры.

Хитрый план Барклая

Новая война началась в октябре 1806 года, когда русскую армию направили на помощь наголову разбитой Наполеоном Пруссии. Воюя под началом генерала Леонтия Беннингсена, Барклай прекрасно проявил себя 26 декабря 1806 года в сражении при Пултуске. В ходе этого сражения отлаженная машина наполеоновской армии едва ли не впервые дала серьезный сбой – разгромить русских, невзирая на все усилия, французам не удалось. Именно Барклай в самый тяжелый момент боя возглавил контратаку на врага и отбросил его на исходные позиции.

7-8 февраля Барклай отличился в битве при Прейсиш-Эйлау. Удерживая этот городок, он в течение нескольких часов успешно отбивался от превосходящих корпусов маршалов Пьера Ожеро и Николя Сульта. В этом бою Михаил Богданович оказался тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости и отправился в тыл на излечение. Именно там он впервые задумался о возможности нашествия Наполеона на Россия и начал прикидывать, как можно ему противостоять.

Военачальник пришел к мысли о необходимости «искусного отступления русской армии». «Заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву», – писал Барклай. Впоследствии эту стратегию назвали «скифской войной».

Год спустя Барклай познакомил со своим планом самого царя Александра I – император ехал в Тильзит заключать мирный договор с Наполеоном, но в пути решил навестить раненого героя Эйлау.

Оценив стратегические таланты Барклая, царь начал его выделять среди прочих военачальников. Поправившись, Михаил Богданович получил чин генерал-лейтенанта и в должности командира корпуса отправился на начавшуюся войну со шведами.

Главной заслугой Барклая стал стокилометровый марш возглавляемого им корпуса по льду через пролив Кваркен в 1809 году. Достигнув шведского берега, Барклай занял без боя город Умео, что заставило шведов вступить в переговоры. Его заслуги были отмечены назначением в командиры всей российской армии в Финляндии. А позже Михаил Богданович стал генерал-губернатором Финляндии, которую по итогам войны Швеция уступила России.

По итогам этой войны Барклай стал генералом от инфантерии, а с начала 1810 года занял пост военного министра и вошел в Сенат Российской империи. Предвидя скорую новую войну с Наполеоном, спешно готовил к ней государство. Барклай провел в военной сфере обширную реформу, включавшую в себя усовершенствование управления и штабной системы, создание единых сводов тактики и уставов разных родов войск, подготовку людских резервов и продовольственных запасов, строительство приграничных крепостей.

Предшественник Михаила Кутузова

На момент начала Отечественной войны 1812 года Барклай-де-Толли командовал 1-й Западной армией, размещенной на границе Российской империи в Литве. Царь заявил ему: «Поручаю вам мою армию. Не забывайте, что у меня нет другой, и пусть эта мысль вас не покидает».

Понимая легшую на его плечи ответственность, Барклай начинает длительное отступление, его заботы сводятся к тому, чтобы соединить распыленные русские силы и не дать французам разбить их по частям. Под Смоленском руководимая им армия соединилась со 2-й Западной армией под началом генерала Петра Багратиона.

«В подобной ситуации Барклай педантично продолжает отступление, ставшее путем французских завоевателей к могиле. «Великая армия» Наполеона вынуждена догонять русских, погружаясь в русские пространства. Ее коммуникации растягиваются, от тяжелого климата и непривычной пищи пехота и кавалерия постоянно несут потери. Уже у Смоленска войска Наполеона сократились вдвое, и французам не удалось взять этот город с ходу», – пишет Николай Копылов.

17 августа 1812 г. Барклай сдал армию новому главнокомандующему – Михаилу Кутузову. Тот фактически продолжал исполнять план Барклая, не прекратил отступления. Михаил Богданович, оставшийся командиром 1-й Западной армии, проявил выдающееся мужество во время Бородинской битвы.

Когда начался освободительный поход в Европу, Барклай руководил осадой и штурмом крепости Торн на правом берегу Вислы, а в битве при Бауцене он начальствовал над правым крылом русской армии.

В мае 1813-го Барклаю вручили начальство над объединенной русско-прусской армией. В августе того года он разгромил французов под Кульмом, а вскоре после этого последовала знаменитая «Битва народов» под Лейпцигом. Главный вклад в победу в этой битве внесли именно русские войска, руководимые Барклаем.

В дальнейшем война перекинулась на территорию самой Франции – и Михаил Богданович командовал русскими войсками в сражениях при Бриенне, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа. Наградой за это стал для него чин генерал-фельдмаршала и княжеский титул.

Барклай-де-Толли скончался 26 мая 1818 г. в городе Инстербурге. Могила полководца находится в Эстонии, на территории его бывшего имения.

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