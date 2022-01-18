Американские истребители-невидимки пятого поколения F-35 продолжают привлекать к себе внимание на фоне происходящих с ними инцидентов. «Газета.Ru» разбиралась, за что критикуют F-35, а за что хвалят.

Первый блин комом

В ноябре 2021 года F-35 Королевского военно-морского флота Великобритании затонул в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Согласно выводам британской следственной комиссии, которые были опубликованы 16 января, причиной аварии стало попадание в воздухозаборник самолета полиэтиленового дождевика одного из военнослужащих — членов экипажа. Дождевик ранее был сорван с военнослужащего сильным ветром во время подготовки к взлету. «Дали приказ – через пару часов: «Здравствуй, Алма-Ата!» Генерал-полковник Георгий Шпак командовал ВДВ России с сентября 1996 года по сентябрь... 18 января 11:28

В начале января пилот из Южной Кореи посадил F-35 на фюзеляж, так как у истребителя не вышли сразу все стойки шасси. Сеул приостановил полеты всех имеющихся F-35 до выяснения причин, спровоцировавших экстренную ситуацию.

На днях сразу несколько китайских СМИ опубликовали снимки американских истребителей палубной авиации F-35С со следами коррозии. Не сообщается, когда и где были сделаны эти фотографии, но на снимках, по мнению авторов, самолеты одного из авианосцев ВМС США. На их фюзеляжах видны ржавые разводы.

В марте прошлого года американское издание Forbes сообщило, что спустя 20 лет разработки F-35 руководство ВВС США признало, что этот самолет слишком дорог и ненадежен для службы. «F-35 остается во всех смыслах не более чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство», – приводит издание слова сотрудника правительственного проекта по надзору Дэн Грейзер на основании последнего отчета Минобороны США.

«Американцы проявили мужество, признав ошибки в проекте F-35 тогда, когда он стал массовым самолетом. Им в оправдание можно сказать, что F-35 стал первой попыткой создать массовый истребитель пятого поколения. Это их главный плюс, а первый блин всегда комом», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов.

Он отметил, что США стали первыми и в воплощении на этих самолетах массовой технологии снижения радиолокационной заметности. «Чисто технологически и оперативно-тактически F-35 планировался и был создан как самолет-невидимка. Это тоже новое направление технологического строительства современных боевых самолетов», – сказал Попов.

По его словам, США позиционируют F-35 в первую очередь именно как самолет-невидимку. На второе место они ставят его боевые возможности и только на третье – маневренность. «В этом отличие от российских требований к самолету пятого поколения – в нем мы ставим на первое место высокую степень маневренности, на второе – боевой потенциал, а малую радиолокационную заметность – только на третье. При этом российские истребители четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 оказались сопоставимы с самолетами пятого поколения США F-22 и F-35 », – сказал эксперт.

По мнению Попова, наибольшая проблема F-35 в том, что он оказался самым дорогим самолетом в истории развития истребительной авиации.

По подсчетам американского издания The Fiscal Times, полная стоимость создания и обслуживания каждого F-35 за все планируемое время эксплуатации составит $670 млн. «Поэтому шлейф негатива за этим самолетом и последовал. Не потому что он в техническом отношении не отвечает требованиям самолета пятого поколения, а по той причине, что его невероятная дороговизна подавляла инициативу его широкого применения»,

- сказал Попов.

В то же время, по мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова, F-35 получился таким, каким его требовали американские военные – средней ударной машиной, во многом ориентированной на эпоху локальных войн, которые США вели в 1990-2000-х годах. Эксперт отмечает, что истребитель F-35 по текущему плану развития ВВС США считается «рабочей лошадкой» – основной машиной.

«На экспорт F-35 идет вполне успешно, сейчас его покупают 10 стран. Недавно США заключили контракт на его поставку с Швейцарией и Финляндией – экспорт растет. На данный момент в ВВС США и на экспорт поставлено более 730 машин, неудачный самолет в таком количестве бы не выпускался. F-35 не такой удачный, как в идеале хотелось бы самим американцам, но до этого неудачного России хорошо бы довести свои самолеты», – сказал Ермаков.

Привередливый самолет для ангаров

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, F-35 не уйдет с экспорта. «Многие страны, которые участвуют в программе F-35, понимают, что их втянули в авантюру. Но F-35 не уйдет с экспорта, потому что это очень хороший коммерческий проект, который американцы продвигают в странах Европы, продают Австралии, Японии», – сказал Леонков. Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки Армия РФ для уничтожения беспилотников будет использовать зенитную самоходную установку 2С38... 17 января 20:24

По мнению Ермакова, негативная репутация F-35 в основном связана с довольно большой открытостью программы. «У F-35 были большие задержки в производстве по программе, сейчас его выпускают много – более 100 штук в год», – сказал Ермаков.

Среди недостатков F-35 Попов выделил проблемы с его радиопоглощающим покрытием, которое делает самолет «невидимым».

«Это покрытие из лакокрасочного материала оказалось очень восприимчивым к солнечному свету. Самолет требует только ангарного хранения в сухости и тепле. Необходимо поддерживать температурный режим – не выше 20 градусов тепла и не ниже 18 градусов холода.

Если самолет сутками находится на солнце, то его покрытие разрушается за 3-4 месяца. Если он хранится по правилам – за 2-3 года. Менять покрытие очень дорого – его нужно смывать, заново наносить, это делается в стерильных условиях при определенных температурах . Это тоже дает отрицательный эффект в его эксплуатационных характеристиках – самолет нужно все время ставить на ремонт», – сказал Попов.

Еще одним негативным моментом является то, что в F-35 используется полностью электрическая система управления. «На этапе тестовых полетов самолет капризно себя вел, терял управление и летчики катапультировались», – считает эксперт.

Не все благополучно в F-35 и с системой обеспечения кислородом – эти самолеты предложили оснастить компрессорами, которые бы забирали воздух во время полета, фильтровали его и подавали кислород для экипажа и работы топливной автоматики. «Это было новое слово в авиации. Но оказалось, что они не рассчитали объемы получения кислорода, необходимого для обеспечения безопасного функционирования систем самолета. Однако в прошлом году американцы объявили, что все-таки справились с этим «недугом», – заключил Попов.