«Если Россия вторгнется на Украину, платить за это придется американцам»

Западные СМИ и политики в последние дни регулярно говорят о готовящемся «российском вторжении» на Украину. Москва категорические отвергает факт такой подготовки. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался, насколько быстрой и сложной может быть гипотетическая военная компания.

Президент США Джо Байден на своем недавнем брифинге разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы. «Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», – заявил американский лидер. «Нужно быстрее продать Киеву как можно больше оружейного старья» Государственный департамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии передачу американского оружия Украине, об... 20 января 20:57

На Украине и в Европе отдельные наблюдатели даже расценили это так, будто Байден дает России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину. В итоге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена уточнить, что США «сочтут вторжением любое пересечение границ Украины российскими войсками».

Представители российских властей неоднократно заявляли, что Москва не готовит никого «вторжения». Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков недавно заявил: «Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину».

При этом и в России, и на Западе, и на Украине часто говорят, что гипотетическая война будет скоротечна. Так, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операция ВСУ генерал Сергей Кривонос заявлял: «до Киева нормальным маршем за шесть часов российская армия дойдет».

Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, которого цитирует газета The New York Times, заявлял, что большая часть украинской армии будет уничтожена российскими войсками «в самое короткое время», поскольку у Украины нет противоракетной обороны, тогда как Россия может использовать подводные лодки и фрегаты в Черном море, вооруженные крылатыми ракетами.

«Если Россия действительно хочет использовать свое вооружение, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени и уничтожить украинскую армию на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – считает Ли.

В ходе гипотетических военных действий в масштабе театра военных действий наносятся удары по первоочередным объектам и так называемы «массированные огневые удары» – МОУ.

Подобные удары могут наносится в рамках фронта (но фронты на западных границах России не формировались), либо главного командования вооруженных сил на театре военных действий (их тоже нет). Все, что меньше этого, уже не является «массированным ударом». «Бородатых ваххабитов не было». Кто протестовал, кто грабил и кто защищал Алма-Ату Правительство Казахстана утверждает, что к январским беспорядкам в стране причастны «международные... 20 января 12:25

МОУ фронта включает вылет авиации, 2-3 ракетных пуска оперативно-тактических ракетных и тактических ракетных комплексов, несколько огневых налетов артиллерии. Хорошо, если при этом степень огневого поражения противника составит 60-70%. Безусловно, МОУ нанесет противнику тяжелые потери. Но одним массированным огневым ударом сокрушить вооруженные силы целого государства нельзя.

При этом запасы перспективного и высокоточного оружия в ВС РФ сегодня не носят какого-то безграничного характера. Гиперзвуковых ракет типа «Циркон» пока еще нет на вооружении, а количество «Калибров» (крылатых ракет морского базирования), «Кинжалов», Х-101 (крылатых ракет воздушного базирования) в самом лучшем случае измеряется сотнями или даже десятками. Этого явно недостаточно.

Гипотетические боевые действия на Украине будут проходить в условиях полного господства российской авиации в воздухе. Но у вооруженных формирований афганских моджахедов не было ни одного самолета и ни одного боевого вертолета, а война в этой стране затянулась на целых десять лет. Ни одного летательного аппарата не было и у чеченских боевиков, а у ВСУ боевая авиация есть.

Война между Москвой и Киевом будет экономически тяжелой и никому не выгодной, в том числе – США. Так, телеканал CNN в своем сюжете утверждает, что «если Россия вторгнется на Украину, цены на нефть и газ могут радикально вырасти».

«В ситуации, если Россия вторгнется на Украину, платить за это придется измученным инфляцией американцам. Есть очень хороший шанс увидеть нефть много больше, чем $100 за баррель. Это будет инфляция с восклицательным знаком. Нам это совсем не нужно. Мы вообще не можем себе этого позволить», – заявил в эфире CNN директор по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities Роберт Явгер.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).