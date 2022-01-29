В МЧС рассказали, как россиянам найти бомбоубежище рядом с домом

Все последние дни западные и украинские СМИ и политики говорят о возможном российском «вторжении» на Украину. Власти РФ факт подготовки «вторжения» категорически отрицают. На этом фоне в мэрии Киева признали, что для жителей украинской столицы «не хватает бомбоубежищ». «Газета.Ru» выясняла, как обстоят дела с бомбоубежищами в России вообще и в Москве – в частности.

По данным проверки Счетной палаты на 2017 год в России насчитывалось 16 270 бомбоубежищ. По данным из открытых источников, на которые ссылается газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива», в Москве сегодня располагается около 250 специализированных убежищ на случай военных действий. «Корнеты» и «Панцири» для Донбасса. Что может испугать Украину Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству страны... 28 января 14:29

Из наиболее известных подземных объектов и бомбоубежищ в Москве можно назвать «Метро-2», «Раменки-43», «Сталинский бункер» на Таганке, куда даже можно попасть на экскурсию. Есть обширные подземные этажи в комплексе зданий Национального центра управления Минобороны на Фрунзенской набережной. Бомбоубежища оборудованы под многими другими правительственными учреждениями, в том числе под домом правительства на Краснопресненской набережной.

Также под убежища и укрытия в столице можно, по данным «Московской перспективы», оперативно переоборудовать более 2 500 объектов – станций метро, паркингов, подземных торговых центров и даже подвалов.

Последний раз в Москве проводили инвентаризацию разных типов подземных убежищ и укрытий в 2016 году. По ее итогам заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Москве Андрей Мищенко заявил, что «проведенное мероприятие позволяет говорить, что столица готова организовать убежища для 100% населения города»

«В СССР традиционно бомбоубежища делали для защиты от оружия массового поражения (ОМП), в том числе химического и ядерного. Современные сооружения гражданской обороны делятся на убежища для защиты от ОМП и простые укрытия, которые предназначены для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. И даже на случай природных катастроф. Любой паркинг – это укрытие. Все паркинги находятся на специальных учетах»,

– рассказал «Газете.Ru» генерал-майор МЧС в отставке Игорь Якупов.

При этом Якупов отмечает, что «без запасов воды, запасов продовольствия, раскладушек и сантехнических средств долго находиться в таких укрытых в любом случае нельзя, но есть соответствующие программы оснащения».

«Ошибочное мнение, что все укрытия, бункеры, бомбоубежища и защитные помещения в России находятся в ведении МЧС, – рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель начальника управления информации и общественных связей МЧС России Виктор Бельцов. – С Минобороны всё понятно, там свой контроль и учёт, секретность. А с бомбоубежищами для гражданских в регионах всё обстоит по-разному. В Москве, например, они переданы на баланс города – Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Типовых бомбоубежищ как таковых нет, однако, в конце прошлого года в ВНИИ ГОЧС для них был разработан единый технический стандарт. С принятием нового стандарта строительные подрядные организации будут обязаны учитывать общие технические требования по приспособлению подвалов под защитные помещения». «В США испугались, что морскую ракету «Циркон» Россия перенесет на сушу» Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности указывают на вероятность... 28 января 19:15

Более того, известно также о строительстве новых специализированных бомбоубежищ. Так, 21 января этого года появилась информация, что группа компаний «Пик» намерена построить бомбоубежище в Санкт-Петербурге рядом с железнодорожной станцией «Воздухоплавательный Парк». Входящее в состав группы ООО «Специализированный застройщик «Лиговский сити», получило разрешение на строительство «отдельно стоящего защитного сооружения гражданской обороны» по заказу от ОАО «Российские железные дороги»

Ранее сообщалось о строительстве бомбоубежища рядом с метро «Ботанический сад» в Москве. Бункер сможет вместить до 1500 человек.

«Бомбоубежища нельзя назвать анахронизмом даже при отсутствии самих бомбежек, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник Владимир Попов. – Другой вопрос, что они должны быть более мобильными и, можно сказать, индивидуальными, расположенными в каждом доме, а не превратиться в братскую могилу для нескольких тысяч человек.

Человек должен быстро спуститься в оборудованный под бомбоубежище подвал, лучше всего – не выходя на улицу в поисках укрытия. В армии такой принцип действует давно, и в каждом штабе предусмотрено наличие нескольких защищенных подземных объектов».

Генерал Игорь Якупов рассказал, что «узнать адреса ближайших укрытий и убежищ можно в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне».

«Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф», – резюмировал Якупов.