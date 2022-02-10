Харьков под прицелом «Искандеров». Чем обернется поставка THAAD на Украину

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разместить в окрестностях Харькова несколько дивизионов противоракетного комплекса THAAD. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем может обернуться реализация этого замысла на практике.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это мобильный противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории полета цели. «Украинец нам не враг». Что думают российские военные о ВСУ Тема возможного «вторжения» России на Украину последнее время постоянно обсуждается западными политиками... 09 февраля 20:42

В THAAD реализована концепция кинетического перехвата, то есть обычной осколочно-фугасной боевой частью противоракета (ПР) комплекс не комплектуется. В связи с этим эффективность ПРК THAAD по поражению баллистических ракет вероятного противника может быть существенно выше, чем у зенитно-ракетной системы Patriot модификаций PAC-2 и РАС-3.

Зона поражения ПРК THAAD характеризуется следующими показателями: досягаемость по высоте составляет около 150-200 км, по дальности – до 200 км. Скорость поражаемой цели, при которой реализуется подобная зона поражения, составляет около 3,5-4,8 км/сек.

Дивизион ПРК THAAD состоит из пункта управления BM/C41, РЛС обнаружения и сопровождения баллистических целей, четырех пусковых установок. Боекомплект противоракет составляет 60 шт.

Пункт управления BM/C41 смонтирован на многоцелевом автомобильном шасси и может функционировать в роли тактического пункта управления дивизиона TOS (Tactical Operation Station) и пункта управления огнем пусковой установки LCS (Launcher Control Station). Пункт управления обеспечивает обмен информацией с другими LCS и передачу информации в TOS. Каждая батарея имеет несколько пунктов управления BM/C41. Их взаимозаменяемость обеспечивает многократное резервирование системы управления огнем, что повышает боевую устойчивость комплекса в целом.

Статистика боевого применения THAAD на настоящий момент времени практически отсутствует. Есть данные, что 17 января 2022 в ОАЭ комплекс уничтожил баллистическую ракету средней дальности йеменских хуситов, которые намеревались поразить нефтяной объект в окрестностях авиабазы ад-Дафра.

В связи с просьбой Киева к Соединенным Штатам разместить в окрестностях Харькова несколько дивизионов противоракетного комплекса THAAD возникает несколько вопросов.

Не совсем понятно, почему в качестве места развертывания ПРК THAAD украинской стороной предлагаются окрестности именно этого города. Безусловно, это «вторая столица» Украины, важнейший административно-политический и промышленный центр государства, но на территории республики есть объекты и поважнее. К примеру, пункты высшего государственного и военного управления в районе столицы Украины – города Киева. Казалось бы, их и надо прикрыть в первую очередь с помощью ПРК THAAD от ударов баллистических ракет средней дальности вероятного противника. Как правило, строительство ПРО и ПВО в любом государстве начинается именно со столиц.

Представим, что идея развертывания ПРК THAAD реализована (хотя на данном этапе непонятно, кто будет платить за эту систему, отнюдь не дешевую, стоимостью в несколько миллиардов долларов). «Да, сейчас вы сильнее. Но это не будет вечным». Что думают в ВСУ о возможной войне Западные политики и медиа говорят о подготовке «вторжения» России на Украину. Одновременно... 01 февраля 17:34

В этом случае возможны два варианта.

Если рассматривать воплощение подобного замысла в жизнь в относительно короткие сроки, то тогда развертывание дивизионов THAAD и последующее несение боевого дежурства под Харьковом будет осуществляться расчетами американских военнослужащих. Пойдет ли на такой вариант Пентагон – это очень и очень большой вопрос.

Если же переучивать на ПРК THAAD украинских военных и впоследствии, как принято в подобных случаях, выполнять начальные боевые стрельбы, то этот процесс без преувеличения, даже при всех быстрых и положительных решениях с обеих сторон, затянется на годы.

На данном этапе продвинутое вооружение и военную технику Соединенные Штаты поставлять на Украину не собираются, поскольку и в Пентагоне, и в Белом доме опасаются утечки высоких технологий и военных секретов.

В любом случае разворачивание ПРК THAAD вызовет реакцию в России. Стартовые позиции комплекса будут находиться в зоне досягаемости и оперативно-тактических ракетный комплексов (ОТРК) «Искандер», и даже орудий наземной артиллерии типа «Коалиция-СВ».

Очевидно, что они будут нацелены на Харьков. О таком сценарии, в частности, еще в сентябре 2021 года писал украинский портал Defense Express.

«Без передислокации из других округов, против Украины могут быть сосредоточены 4-6 ракетных бригад Западного и Южного военных округов. Всего 48-72 самоходных пусковых установок и 192-288 ракет, – сообщал Defense Express. – Степень угрозы нанесения ракетных ударов ОТРК «Искандер-М» по Украине можно определить, исходя из дальности пуска ракет до 500 км, при размещении 4-6 ракетных бригад в 3-х позиционных районах (на стыке границ России, Беларуси и Украины, в районе Белгорода и в Крыму). «Искандер-М» несет угрозу Украине и европейским странам».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

