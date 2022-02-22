«ЛНР и ДНР необходимо оружие наземной войны. С воздуха их прикроют»

22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами страны. Накануне Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и сотрудничестве России с республиками, в том числе – в оборонной сфере. «Газета.Ru» разбиралась, какая военная помощь может потребоваться Донбассу — и какое вооружение может поставить Россия.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», - говорится в постановлении верхней палаты парламента. «Украина способна только на грязную атомную бомбу» Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного... 22 февраля 21:06

«Давая наше согласие на использование вооруженных сил за рубежом, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР», – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что «использование ВС РФ за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан».

Ранее в Москве отмечали, что США и другие страны НАТО снабжают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. Официальные российские власти неоднократно призывали прекратить поставку вооружений, потому что это может спровоцировать Киев на военные действия.

Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, по данным ООН, его жертвами стали более 13 тыс. человек, около 44 тыс. пострадали. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на конец 2021 года, общее число жителей бывших Донецкой и Луганской областей Украины, которые покинули ДНР и ЛНР в поисках убежища или других форм легального пребывания, достигло 780 тыс. человек. Большая часть из них находится в России.

«В рамках признания статуса ЛНР и ДНР Россия оставляет за собой право поставки им любого вооружения, которое подходит под международные конвенции. Она может поставить стратегические системы вооружения, танки, артиллерию, оперативно-тактические комплексы. Любую истребительную, тактическую авиацию – бомбардировщики Су-25, Су-24, реактивные системы залпового огня от «Града» до «Смерча», вертолеты», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

По мнению главного редактора журнала «Национальная Оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, сейчас ЛНР и ДНР военные поставки «не очень сильно нужны», так как на их территориях могут присутствовать российские войска. Соответствующий пункт есть в договорах России с республиками. «Попадает в цель при промахе». На что способен российский соперник Javelin Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М начал... 21 февраля 23:05

«По факту сейчас создается общее пространство безопасности. С опорой на российские вооруженные силы будут обеспечены все меры для силового противодействия украинской группировке, которая находится рядом с Донбассом. Это новая геополитическая реальность, в которой все меняется кардинально. Фактически, если Украина захочет дальше совершать провокации, это будет уже вооруженная агрессия против России — со всеми вытекающими последствиями», – уверен Коротченко.

В свою очередь заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что сказать однозначно, что ЛНР и ДНР не нуждаются в оружии, нельзя. «Республики признаны независимыми, поэтому чисто формально им нужны армии, как уже существуют формально армии Абхазии и Южной Осетии», – сказал эксперт.

По словам Храмчихина, очень сложно сказать, что именно сейчас из оружия нужно ЛНР и ДНР.

«Сами по себе корпуса республик дееспособны условно, потому что они вооружены только старым советским оружием и, соответственно, толку от них не очень много – их нужно перевооружать на российскую технику целиком. Но вопрос и в том, насколько это нужно. Потому что отчасти, видимо, военные задачи будут решать российские войска»,

– сказал эксперт.

Он отметил, что само присутствие российских войск является «гарантией того, что Украина вряд ли будет пытаться далее ликвидировать ЛНР и ДНР». «По большому счету ЛНР и ДНР нужно все оружие наземной войны, а с воздуха их прикроют», – заключил Храмчихин.