Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Болгария заявила, что не будет платить за российский газ рублями 16:08
Денис Майданов призвал учредить в России... 16:07
Тренер «Локомотива» считает голкипера команды одним из лучших... 16:06
Фестиваль «Архстояние» открыл прием заявок... 16:04
Тихонов дал оценку результатам женского спринта на чемпионате... 15:59
Премьер Британии Джонсон: немыслимо, чтобы санкции против РФ сняли... 15:59
Зеленский заявил, что ведет переговоры о поставках... 15:59
В Госдуме считают, что объявление Делягина в розыск... 15:58
Москвичей научат делать подгузники из мха 15:58
Кабмин Франции заявил о необходимости продолжать диалог... 15:58
Армия

«Панцирь-С1» нейтрализует «Точки-У». Он может работать с ходу»

Военный эксперт Храмчихин рассказал о плюсах и минусах ЗРПК «Панцирь-С1»

Слушать
Остановить
close
100%
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» на позиции

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» на позиции

РИА «Новости»
Минобороны РФ опубликовало видео о применении зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе спецоперации на Украине. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этого комплекса.

30 марта Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne, который производится ООО «НПП «Укрджет», расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

После обнаружения целей комплекс «Панцирь» сопровождает и уничтожает их на удалении до 20 километров. Причем уничтоженный беспилотник был не разведывательно-наблюдательным, а ударным. Он нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 мм. «Сразу после уничтожения цели «Панцири» уходят на другие позиции. Всего с начала военной спецоперации на Украине российские ракетно-пушечные комплексы уничтожили больше 300 беспилотников и десятки военных самолетов», — сообщили в Минобороны РФ.

«Панцирь-С1» был разработан в 1994 году и начал применяться в российских войсках в 2008 году. Комплекс способен поражать цели управляемыми ракетами и автоматическими пушками.

Впервые боевое применение комплекса «Панцирь-С1» состоялось в Крыму в 2014 году. Тогда за месяц комплексы сбили несколько украинских беспилотников, залетевших в воздушную зону полуострова с севера. Позднее «Панцирь» работал в составе российской группировки войск в Сирии.

Бывший первый заместитель начальника войсковой ПВО Сухопутных войск России, генерал-майор Александр Тазехулахов рассказал «Газете.Ru», что комплексы «Панцирь» «состоят на вооружении Воздушно-космических войск».

В то же время заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин подчеркнул, что в современных войсках вполне можно передать расчет или подразделение из одного вида войск в подчинение другого. «Их никто не мешает использовать в сухопутных войсках. Очевидно, что они в этой операции применяются», – рассказал Храмчихин «Газете.Ru».

По его словам, «Панцирь-С1» способен воевать как в одиночку, так и в составе группы.

«На нем есть свой локатор, поэтому теоретически он может воевать и в одиночку. Он рассчитан на маловысотные цели – то есть, для обороны ближней зоны. У нас он использовался для непосредственного прикрытия зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. А где-нибудь в Сирии и в Ливии он воевал именно как чистый комплекс Сухопутных войск», – добавил Храмчихин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что «Панцирь» хорошо справляется с ракетами «Точка-У» и беспилотниками. «Это ракетно-пушечный комплекс, который позволяет работать по высокоскоростными целям, таким как крылатые ракеты, ракеты оперативно-тактические. Собственно говоря, «Панцирь» нейтрализует «Точки-У». Он также отлично работает по БЛА», – отметил Шурыгин.

По словам эксперта, «Панцирь-С1» может отражать воздушную атаку прямо во время движения. «Его плюс – он мобильный, он может работать с ходу, ему необязательно даже останавливаться», – подчеркнул Шурыгин.

В свою очередь, Александр Храмчихин добавил, что зенитная пушка «Панциря» может поражать и наземные цели. «Пушка может добивать цели совсем в ближней зоне. И плюс она может участвовать в наземном бою – то есть, использоваться и против наземных целей», – отметил Храмчихин.

При этом, по его оценке, главный недостаток комплекса – отсутствие брони и колесная база, поэтому его лучше использовать не на передовой, а вне досягаемости орудий противника. «Отсутствие брони, как и наличие колес вместо гусениц, это минус для сухопутной операции. Хотя, у «Панциря» характеристики лучше именно как средства ПВО», – добавил Храмчихин.

Ранее, в декабре 2021 года, начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков рассказал журналистам, что комплексы «Панцирь-С», стоящие на вооружении правительственных войск Сирии, показали высокую эффективность при поражении дронов боевиков. С начала кампании ими уничтожено более 40 турецких беспилотников различного типа, в том числе тяжелых беспилотников Anka и ударных дронов Bayraktar

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+