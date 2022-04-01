Не повлияет на стоимость топлива. Что известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. В Минэнерго заявили, что пожар не скажется на стоимости топлива и его доступности.

Что произошло

Два вертолета вооруженных сил Украины зашли на российскую территорию на низкой высоте и совершили два авиаудара в Белгороде. Об этом утром сегодня, 1 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за ударов на городской нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» начался пожар, первая информация о котором поступила в 05:51 мск. На место выехали все экстренные службы, возгоранию присвоили высший ранг сложности.

Губернатор сначала сообщил, что пострадали два работника нефтебазы, но позднее уточнил, что пострадавших нет. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в «Белгород Арену», пока пожар не будет потушен.

Инфраструктура аэропорта Белгорода не пострадала после авиаударов, сообщила представитель пресс-службы аэропорта Анастасия Голодова.

Губернатор Курской, соседней, области Роман Старовойт заявил, что перевел в режим повышенной готовности все силовые службы, связался с Гладковым и предложил помощь.

По данным ТАСС, в двух промпарках Белгорода повреждено не менее семи объектов. Как сообщил директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев, обесточено несколько предприятий в промышленном парке «Северный».

«В промышленном парке «Фабрика» повреждена линия электропередачи, из-за этого прекратилась работа котельной и системы водоснабжения, хотя сами предприятия, может, и не пострадали, но пострадала инфраструктура», — добавил он.

Как тушат пожар на нефтебазе

По данным ТАСС, загорелись восемь резервуаров с топливом, каждый из которых объемом по 2 тыс. куб. м. Всего на территории нефтебазы находятся 27 резервуаров.

В МЧС агентству сообщили, что группировку на тушении пожара увеличили почти до 200 человек, а на место инцидента вылетела оперативная группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. К тушению также привлекли пожарный поезд и 59 единиц техники.

Пожарные, используя бронещиты, сконцентрированы на охлаждении не затронутых огнем резервуаров.

В МЧС сообщили, что не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.

В 12:35 мск ТАСС сообщил, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров. «Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается», — сказал собеседник агентства.

Пострадали типография и предприятие «Техсапфир»

Местные СМИ сообщили, что в результате обстрела была повреждена одна из типографий в Белгородской области.

«Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <...> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений», — сказал ТАСС директор типографии Константин Лахнов.

По его словам, ракета попала в соседнее с типографией здание — «Росэнергоучет», а в ближайшее время ожидается процесс разминирования.

Также пострадало предприятие «Техсапфир», которое, как и типография, находится на территории промышленного парка «Северный».

«Был обстрел около шести утра, у нас поврежден ряд оборудования, которое находилось в рабочем состоянии, местами здание повреждено. Дальше не можем оценивать, поскольку нас всех эвакуировали, мы ждем окончания оперативной работы. Пострадавших нет», — сообщил ТАСС руководитель организации «Техсапфир» Авак Овагимян.

Кроме того, сотрудников нескольких белгородских СМИ эвакуировали из-за сообщений о минировании. По данным ТАСС, такие сообщения получили «Бел.ру», «Фонарь.ТВ» и «Мир Белогорья».

Почему удар не смогли предотвратить

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио «Говорит Москва» выразил мнение, что системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, так как они летели слишком низко.

«Они летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолетов. Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах», — сказал сенатор.

Он считает, что Россия должна нанести ответный удар на военный аэродром, с которого вертолеты вылетели в Белгород.

Что будет с бензином в области

Губернатор региона сообщил, что на местных АЗС образовались очереди за бензином. Гладков также заявил, что проблем с топливом в Белгородской области нет и не ожидается, а все поставщики работают в штатном режиме. Власти организуют изменение логистических цепочек поставок топлива на АЗС.

В регионе расположены две нефтебазы компании «Роснефть»: в Белгороде и Губкине.

«В данный момент «Роснефть» перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от пяти до 13 дней», — сказал Гладков.

В «Роснефти» сообщили, что запасов топлива на нефтебазах в Белгородской и соседних областях хватит на 15 и более дней, поэтому потребители будут обеспечены в полном объеме.

В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что при необходимости белгородские АЗС будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей. Он также указал, что пожар не скажется на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона.

Как инцидент повлияет на переговоры

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом. Спецоперация России на Украине. 37-й день Идет 37-й день военной спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский лишил звания... 01 апреля 14:33

Он также подчеркнул, что атака на нефтебазу не создает благоприятный фон для переговоров, которые ведутся делегациями России и Украины.

Журналисты спросили представителя Кремля, является ли произошедшее под Белгородом эскалацией конфликта.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — ответил Песков. На просьбу оценить авиаудар по нефтебазе, он сказал: «Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства».