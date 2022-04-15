«Нам всем сегодня больно». Крейсер «Москва» затонул

Минобороны РФ сообщило, что флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» затонул. По данным ведомства, это произошло при буксировке в порт в условиях шторма — из-за повреждений корпуса, вызванных пожаром от детонации боезапаса. Его экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Поздно вечером в четверг, 14 апреля, в министерстве обороны России сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул. Военная операция на Украине. День 51-й Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения из-за повреждений... 15 апреля 10:22

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в пресс-релизе.

Информация о том, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения, появилась в ночь на 14 апреля. Экипаж корабля был эвакуирован на другие корабли ЧФ — по информации РИА «Новости», это 500 человек. Утром 14 апреля сообщалось, что очаг возгорания локализован.

В Минобороны указали, что причины пожара устанавливаются.

Уточнялось, что судно сохраняло плавучесть, а его основное ракетное вооружение повреждено не было. Принимались меры по буксировке крейсера в порт, передает ТАСС.

История флагмана ЧФ

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Его ввели в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996-м крейсер получил свое нынешнее название — после списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123. Еще $800 млн. Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине 13 апреля американский лидер Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского о выделении... 13 апреля 23:01

Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

В 2008–2009 годах крейсер участвовал в военно-морских учениях в Средиземном море, в командно-штабных учениях «Восток-2010», «Кавказ-2012», российско-китайских маневрах «Мост дружбы — 2015» и др.

С сентября 2015 года по январь 2016 года прикрывал с моря базу ВКС России Хмеймим в Сирии.

Указом президента РФ Владимира Путина от 16 мая 2016 года награжден орденом Нахимова «за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач».

Операция у острова Змеиный

24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине. ВМФ России наиболее активно действовал в первые дни операции. «Корабли Черноморского флота уничтожили военно-морскую базу в Очакове, повредили и затопили большую часть вымпелов ВМСУ, а также оказали огневую поддержку морской пехоте при захвате острова Змеиный. Уцелевшие катера и суда обеспечения ВМСУ вынужденно перебазировались в Одессу. Морской театр военных действий полностью остался за Россией. Сейчас у Черноморского флота — вспомогательные функции в интересах сухопутных группировок. В Саратовской области опрокинулся вертолет Минобороны Ми-8 Вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при взлете на учебной вертолетной базе в поселке... 15 апреля 08:23

Впрочем, украинским военным удалось нанести ВМФ чувствительный удар. 24 марта ВСУ выпустили ракеты по порту Бердянска, повредив два больших десантных корабля. На БДК «Саратов» разгорелся сильный пожар, в результате его пришлось притопить у причала», — отмечается в публикации РИА «Новости».

Ракетный крейсер «Москва» имел огромное значение и символический смысл для жителей Севастополя, заявил в пятницу, 15 апреля, губернатор Михаил Развожаев.

«И, конечно, нам всем сегодня больно», — написал он в своем Telegram-канале.

И опубликовал фотографию корабля 2008 года, на которой видно, как заходящий в Севастопольскую бухту крейсер встречают с российскими флагами на берегу и на небольших судах.