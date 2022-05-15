«Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов». Что происходит на «Азовстали»

На территории «Азовстали» в Мариуполе могут находиться трое британцев, утверждает газета Daily Express со ссылкой на их сослуживца. Он сообщил изданию, что его самого и знакомых направили в разные части страны вскоре после того, как они прибыли на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трое подданных Великобритании, отправившихся на Украину незадолго до начала специально военной операции РФ, могут находиться на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом написала в воскресенье, 15 мая, газета Daily Express. «Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс НАТО зафиксирует в новой концепции сдерживание «любой агрессии» России, заявил госсекретарь... 15 мая 19:54

Издание ссылается на британского добровольца, который был ранен в ходе боевых действий на территории Донецкой области и был вывезен во Львов на лечение. Он утверждает, что все четверо ранее служили в ВС Великобритании и якобы вместе поехали на Украину.

«Трое ребят, которые находятся на металлургическом комбинате, служили в британской армии. Я знаю, что двое из них проходили службу в Афганистане», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что его самого и знакомых направили в разные части страны вскоре после того, как они прибыли на Украину. По его словам, в последний раз он получал от них текстовые сообщения в апреле, когда они жаловались на тяжелые условия на «Азовстали» и нехватку боеприпасов.

Ситуация на «Азовстали»

На этом фоне первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерег Турцию от «помощи боевикам» на «Азовстали». В Совфеде предостерегли Турцию от помощи боевикам на «Азовстали» Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Турции не... 15 мая 20:33

Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна готова эвакуировать по морю раненых с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что эвакуированные покинут территорию завода и будут вывезены в порт Бердянска, откуда судном их доставят в Стамбул. По его словам, Москва не согласилась на эти условия.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по «Азовстали» и портить свою репутацию.

Турция не лезет в спецоперацию РФ на Украине. Она же просто дает предложения. Она официально не участвует в какой-то серьезной помощи. Военная операция России на Украине. День 81-й Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о решении подать заявку на членство в НАТО, назвав... 15 мая 20:26

Ну, продавали Украине беспилотники «Байрактары». Мы на это закрыли глаза, хотя не исключаем, что Турция продолжает их поставлять. Но вмешательства я здесь пока не вижу», — сказал Джабаров в беседе с порталом Ura.ru. Сенатор также утверждает, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей. «Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в СИЗО для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России», — добавил парламентарий.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции с призывом не способствовать эвакуации раненых военных с территории «Азовстали». Он, в частности, утверждает, что члены батальона «Азов» якобы известны регулярными высказываниями, оскорбляющими «великие исламские ценности и высмеивающими религию Ислам в целом». Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев... 15 мая 18:08

«Обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Эрдогану: не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. 21 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе и приказал его отменить, поручив военным заблокировать промзону. 4 мая Шойгу проинформировал, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», а ВС РФ продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.