«Азовсталь» под контролем российских военных. Почти 2,5 тыс. человек сдались в плен

Минобороны России заявило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии, в том числе командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) и заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь (Калина). Подробнее об операции — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения находятся под контролем российских вооруженных сил. Военная операция РФ на Украине. День 86-й «Азовсталь» полностью перешла под контроль ВС РФ, сообщили в Минобороны. Все украинские военные... 20 мая 23:58

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — сообщил генерал Конашенков (цитата по ТАСС).

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — добавил он.

Сегодня, 20 мая, сложила оружие и вышла из подвалов здания последняя группа из 531 военного.

Всего с 16 мая сего года в ходе операции «сдались в плен 2 439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода».

Командир «Азова» Денис Прокопенко (позывной Редис) был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства», отметили в Минобороны. В середине мая жена Прокопенко встречалась с папой Римским Франциском в Ватикане и передала понтифику послание главы Украинской православной церкви Онуфрия, в котором митрополит Киевский и всея Украины призвал к освобождению «Азова». Понтифика просили оказать содействие в эвакуации членов батальона.

Также территорию комбината сегодня покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный как «Волына». «Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», — рассказала журналистка Первого канала Ирина Куксенкова в Telegram.

В плен также сдался заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь с позывным «Калина».

Российские военнослужащие досматривали все личные вещи бойцов и проверяли наличие татуировок на теле.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массовую сдачу в плен украинских военных заявил, что украинские силовики, находящиеся на «Азовстали» имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь», санкцию на сдачу в плен они получили от командования вооруженных сил Украины. «Но есть то, что есть. На сегодня ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь», — заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

Зеленский также подчеркнул, что неоднократно просил западных лидеров предоставить Киеву больше оружия, которое ВСУ могли бы использовать для разблокировки «Азовстали».

Больше месяца

Российские военнослужащие и силы ДНР взяли Мариуполь под свой контроль к середине апреля. Украинские военные и часть мирных жителей укрылись на территории промзоны и на комбинате «Азовсталь», имеющем систему подземных этажей. Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» еще 21 апреля во время встречи с Шойгу и поручил блокировать территорию промзоны «так, чтобы муха не пролетела».

Первую группу гражданских удалось эвакуировать с «Азовстали» 1 мая — примерно 100 человек перевезли в Запорожье. 6 мая с территории комбината удалось вывести еще 50 женщин, детей и пенсионеров.

16 мая с «Азовстали» начали эвакуировать раненых военнослужащих, был объявлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. К вечеру 19 мая сдались уже более 1,8 тыс. украинских военных. Международный комитет Красного Креста проводил регистрацию украинских пленных.