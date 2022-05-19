«Поток слабеет, но не иссякает». В ДНР назвали число сдавшихся в плен с «Азовстали»

В ДНР сообщили, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались уже больше 1,8 тыс. украинских военных. Кроме того, по информации той же ДНР, за сутки добровольно сложили оружие еще 20 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В России тем временем задержали заместителя командира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыгу (в РФ «Айдар» признан экстремисткой организацией и запрещен).

Последнее о пленных военных с «Азовстали»

Поток военных с «Азовстали» уменьшается, но пока украинцы продолжают сдаваться, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в Telegram.

«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал он.

Впервые Ходаковский сообщил о том, что военные «Азовстали» начали сдаваться, 16 мая. «Сдача в плен раненых началась. <...> Одно из условий сдачи в плен — не делать фото-видеосьемку. Точка выхода - «наш» тоннель», — передал командир. Завершена эвакуация гражданских с территории «Азовстали» Украинская вице-премьер Ирина Верещук 7 мая сообщила, что с завода «Азовсталь»... 08 мая 08:55

По его оценке, за первые сутки с «Азовстали» вышли около 600 украинских бойцов. Ходаковский писал, что перед сдачей в плен украинские военные «на глазах» противника «разбивают свои телефоны, планшеты и ноутбуки», чтобы скрыть информацию. Командир «Востока» также подчеркивал, что у военных «Азовстали» не осталось выбора, только «смерть или белый флаг».

Киев преподнес сдачу в плен по-своему. Генштаб ВСУ 17 мая сообщил, что командиры подразделений на «Азовстали» получили приказ «сохранить жизнь личного состава». «Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», — заявил генштаб.

Генштаб пояснил, что украинские силы на «Азвостали» оттягивали на себя противника и мешали атаковать на других направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая подчеркнул, что «украинские герои нужны Украине живыми».

По информации украинского генштаба, тяжелораненых бойцов с «Азовстали» отвезли в больницу в Новоазовске (город под контролем ДНР). Остальных доставили в Оленевку (поселок под контролем ДНР), однако потом их вернут на Украину через процедуру обмена пленными. Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что Украина не могла отбить завод военным путем, поэтому это — «единственный выход». Военная операция РФ на Украине. День 85-й Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники... 19 мая 22:59

Российская сторона о возможности обменять взятых в плен с завода не сообщала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с ними будут обращаться в соответствии с международными законами, но отказался отвечать на вопрос, будут ли считаться сдавшиеся с «Азовстали» военнопленными или военными преступниками.

Депутат российской Думы Анатолий Вассерман (фракция »Справедливая Россия — За правду») потребовал запретить обмен военнопленных, если они служили в полку «Азов» (по информации украинской стороны, кроме «Азова» завод в Мариуполе удерживали 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские и тероборона Мариуполя).

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Вассерман в адрес «Азова». Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин и поручил комитету по обороне подготовить соответствующее постановление.

Захват в плен украинских десантников

За прошедшие сутки с украинской стороны сдались 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, передали военные силы ДНР.

»[Они] добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — говорится в сообщении.

На каком направлении это произошло, не уточняется.

Задержание замглавы «Айдара»

О задержании Мурыги стало известно 19 мая. Источник РИА «Новости» уточнил, что он пытался въехать в Россию под видом беженца. Позже объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что у задержанного есть как украинское, так и российское гражданство. Макрон допустил, что Молдавия окажется втянута в конфликт на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что военная операция на Украине угрожает соседним... 19 мая 21:14

Где именно задержали замкомандира «Айдара» официально неизвестно. Его дело рассматривает суд в Ростове-на-Дону. Мурыгу обвинили в участие в незаконном вооруженном формировании. Кроме того, по версии следствия, он организовал подрыв моста в ЛНР в 2015 году, тогда погибли несколько сотрудников республиканской Народной милиции. Пока суд арестовал Мурыгу до 16 июля.

РИА «Новости» опубликовало видео, где задержанный на камеру признается в участии в «спецоперации по подрыву моста айдаровцами».

«Дон 24» передал, что в тот же Ростов-на-Дону, где судят Мурыгу, привезли часть сдавшихся в плен бойцов ВСУ и «Азова» с «Азовстали». По информации издания, их держат в СИЗО № 1. Кроме того, по данным источника 161.ru, 89 человек из «Азова» доставили в Таганрог.