Военная операция РФ на Украине. День 85-й

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Индекс среднего чека россиянина в апреле сократился на 6,1% (43 руб.) по сравнению с мартом и составил 658 руб. В годовой динамике индекс вырос на 8,6% (52 руб.), подсчитала компания «Ромир».

Средний чек покупок товаров повседневного спроса в апреле составил 663 руб.. За год показатель вырос на 8% (49 руб.), отмечается в исследовании.

«Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года», - отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Ксения Пайзанская.