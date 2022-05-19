Военная операция РФ на Украине. День 85-й

Ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас, полагает зампредседателя правительства РФ Александр Новак — ТАСС.
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже растет на 0,54%, до 63,79 руб., курс евро снижается на 1,05%, до 66 руб., следует из данных торгов — ТАСС.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,37%, РТС — на 0,5%, следует из данных торгов — ТАСС.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес Олафа Шольца, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины — ТАСС.
Более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ — ТАСС.
«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 63,3 млн куб. м в сутки через «Суджу», заявка через «Сохрановку» отклонена Украиной, рассказал представитель российской газовой компании — ТАСС.
США не видят признаков того, что Китай оказывает России материальную помощь в проведении военной операции на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как узнала «Газета.Ru», в мае в России дебютирует новый бренд спецтехники AGB Construction Machinery. Первая же новинка отечественной компании — экскаватор-погрузчик 3CR — в точности повторяет аналогичный британский трактор JCB 3CX ECO. Сборка техники из иностранных комплектующих вполне законна, хоть и потребует дополнительной работы, говорят эксперты:
Шри-Ланка не вводит и не намерена вводить ограничения в отношении граждан России, а, напротив, приглашает их отдыхать на свой остров, сообщила генеральный директор государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки Дхаммика Виджаясингхе — ТАСС.
❗️Пушилин сообщил, что с «Азовстали» вышли больше половины находившихся там украинских силовиков, процесс еще идет — ТАСС.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, в результате чего два мирных жителя погибли, еще пять получили ранения, утверждают в представительстве республики в СЦКК — ТАСС.
Индекс среднего чека россиянина в апреле сократился на 6,1% (43 руб.) по сравнению с мартом и составил 658 руб. В годовой динамике индекс вырос на 8,6% (52 руб.), подсчитала компания «Ромир».
Средний чек покупок товаров повседневного спроса в апреле составил 663 руб.. За год показатель вырос на 8% (49 руб.), отмечается в исследовании.
«Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года», - отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Ксения Пайзанская.
В Госдуме предложили отказаться от участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет по итогам заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Власти ДНР за минувшие сутки эвакуировали из Мариуполя в пункт размещения в поселке Безыменное 231 человека, том числе 12 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Челябинский тракторный завод назвал ложью заявление США о «бытовых» чипах в российских танках:
Сухопутные границы открыты с российской стороны с ЛНР, ДНР и Грузией, пишет Profi.Travel.
Транзит российского газа через территорию Украины 19 мая может составить порядка 63,25 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.
Сотрудники полиции начали поиски возможностей обновления парка патрульных машин ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как пояснили в Минпромторге, сейчас «прорабатываются вопрос об обеспечении МВД техникой с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем и ряда других сложностей».
Заместитель командира полка «Азов» с позывным Калина, согласно предварительным данным, вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина.
Предположительно, замкомандира сдался вечером 18 мая. «Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне Восточный просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении...», — подчеркнул Стешин.
По словам военкора, ожидается «итоговая пресс-конференция Калины». «Официального подтверждения этой информации нет», — заключил военкор.
❗️Не менее семи снарядов попало на территорию спиртзавода в Курской области во время обстрела утром, заявил директор предприятия — ТАСС.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня — ТАСС.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник полагает, что решение о вступлении его страны в НАТО может быть принято так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией, для этого необходима лишь политическая воля — ТАСС.
Жителей Калининградской области пустят в Литву, но только для транзита, передает TourDom.ru.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, а на его месте может появиться парковая зона или технопарк.
В ходе российской спецоперации на Украине на заводе в течение почти трех месяцев шли напряженные бои. Как выглядела и как выглядит «Азовсталь» сейчас — в фоторепортаже «Газеты.Ru»:
Глава Минфина США Джанет Йеллен ответила на предложение изъять замороженные валютные резервы России и отдать их на восстановление Украине:
Отставной американский генерал Барри Маккафри выдал кадры из компьютерной игры Arma 3 за съемку боев на Украине. Соответствующую запись у себя в Twitter он сделал еще 16 мая, а потом удалил. Однако на историю обратил внимание телеканал Fox News, пишет ТАСС.
Румынские власти смогли с конца апреля вывезти из Украины более 240 тыс. тонн зерновых, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску.
Он добавил, что из Констанцы в прошлом году было вывезено более 25 млн тонн зерновых, что сделало ее главным европейским портом по экспорту зерна, передает ТАСС.
Государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. В ней слишком плавные темпы, России нужно ускориться. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».
Неграмотные макроэкономические шаги Запада подорвали продовольственную безопасность в мире, проблемы в этой сфере начались задолго до начала военной спецоперации на Украине, утверждают посол РФ в США Анатолий Антонов — ТАСС.
Череда односторонних антироссийских санкций подорвала доверие к западным странам и нарушила цепочки поставок в мире, что обострило продовольственный кризис, утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он также отметил, что «заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», так как «на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», передает ТАСС.
До 60% иностранного вина может пропасть с полок российских магазинов из-за санкций и проблем с логистикой, но частично эти ниши заполнит вино производителей из России, сообщил руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров — ТАСС.
Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые разместят в этих странах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям», подчеркнув, что безопасность РФ будет обеспечена.
Она также рассчитывает, что после завершения операции на Украине появится шанс возобновить диалог России и Запада.
Почтовая компания Japan Post с 20 мая частично возобновит приостановленные ранее отправления на Украину — ТАСС.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ЛНР, ранения получили два мирных жителя, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
❗️Один человек погиб при последней атаке со стороны Украины на поселок Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт — ТАСС.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону украинский вопрос и ситуацию в КНДР — ТАСС.
Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды — ТАСС.
Украина ожидает, что урожаи страны в этом году будут вдвое меньше, чем в прошлом, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский — ТАСС.
Сенат Конгресса США единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине — ТАСС.
Администрация президента США Джо Байдена отказывается удовлетворить просьбу Киева и поставить американские реактивные системы залпового огня ввиду опасений, что они будут применены Украиной для нанесения ударов по целям на территории России — Politico.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу провели встречу в Нью-Йорке, на которой обсудили сотрудничество в НАТО и ситуацию на Украине — ТАСС.