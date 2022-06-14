«Город в городе, один из крупнейших в Европе». Что известно о заводе «Азот»

Пожар на заводе «Азот», возникший в результате обстрелов Народной милицией ЛНР в Северодонецке, 11 июня 2022 года

Минобороны РФ сообщило, что Киев попросил организовать гумкоридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината «Азот» в Северодонецке. Ведомство заявило, что российские военные не смогут выполнить эту просьбу из-за взорванного моста, но готовы эвакуировать гражданских в сторону Сватово — то есть в ЛНР. По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских и более 2,5 тыс. военнослужащих.

Украинские военные обратились к российской стороне с просьбой обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с комбината «Азот» в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Военная операция на Украине. День 111-й В Минобороны России анонсировали открытие гумкоридора с завода «Азот» в Северодонецке —... 14 июня 19:16

По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских, часть из которых начали покидать территорию завода 11 июня.

«Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения мариупольского сценария», — заявил Мизинцев.

По его мнению, Украина попросила об организации гумкоридора, «осознавая безысходность положения своих» вооруженных сил. Он также заявил, что украинские военные, отступая из жилых кварталов Северодонецка, вывели из города в промышленную зону предприятия сотни мирных граждан, чтобы «прикрываться ими как живым щитом».

Возможности безопасной эвакуации в сторону Лисичанска нет, указали в Минобороны РФ.

«С учетом того, что 13 июня по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», — заявили в ведомстве.

Ответ российской стороны

В ответ на предложение Киева Мизинцев заявил, что военнослужащие РФ и ЛНР готовы организовать эвакуацию мирных жителей в город Сватово — на территорию ЛНР. «Воевать дальше не смогут». Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и ВСУ Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и... 03 июня 19:22

«Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор», — заявил российский генерал.

В ведомстве призвали украинских военных на «Азоте» прекратить боевые действия и сложить оружие. По словам мизинцевая, Россия гарантирует находящимся на заводе военнослужащим сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции в случае добровольной сдачи в плен.

«Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов», — добавил Мизинцев.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что на «Азоте» заблокировано 2,5 тыс. украинских военнослужащих — из них до 25% являются иностранными наемниками. По его словам, до 500-600 человек прибыли на Украину из разных стран, в том числе из Грузии, Польши, Колумбии, Великобритании и стран Прибалтики.

Что происходит на «Азоте»

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои за него шли еще в марте, однако наиболее активные военные действия начались в мае. «97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле над территорией ЛНР Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил... 07 июня 21:01

7 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль жилых кварталов города и боевых действиях в промышленной зоне и ближайших населенных пунктах.

10 июня в ЛНР заявили о блокировке украинских военных на предприятии «Азот», а 11 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов.

По его словам, украинские военные требовали дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с гражданскими и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Мирошник назвал эти требования неприемлемыми.

Работавшие на «Азоте» Юлия Скуригина и Валерий Бойченко рассказали «Известиям», что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых на данный момент находятся многие из тех, кто не покинул город. Они отметили, что в бомбоубежищах в основном остаются сотрудники химпредприятия.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о катастрофическом положении блокированных на заводе «Азот» украинских военных. Он утверждает, что для безопасной эвакуации людей следует открыть «зеленые коридоры» в сторону Сватово.

Похожая ситуация сложилась ранее на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ после почти трех месяцев противостояния объявило о взятии территории завода. Тогда 2439 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен, а для мирных жителей были организованы гуманитарные коридоры.

Что известно о предприятии «Азот»

Северодонецкий завод «Азот» — третий по размеру украинский производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности. Комбинат производил азотные удобрения, метанол, уксусную кислоту, ацетилен, формалин, катализаторы и товары бытовой химии, а также другую химическую продукцию. Владимир Зеленский рассчитывает вернуть пленных «азовцев» Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обменять сдавшихся в плен военных с «Азовстали»... 21 мая 16:17

Завод был принят в эксплуатацию 16 февраля 1951 года как комплекс по производству минеральных удобрений. «Азот» занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 кв. км).

Местная жительница Ирина Семиряжко рассказала в беседе с URA.RU, что на территории предприятия находятся не только десятки промышленных зданий и цехов, но и специализированные бомбоубежища.

«Азот» — градообразующее предприятие, на котором работал мой муж. Это город в городе, один из крупнейших в Европе заводов по производству удобрений и различных химических веществ, — указала она. — [Там] был собственный комбинат питания, здравпункт и поликлиника. Это был один из образцовых заводов советского подхода организации труда».

Женщина рассказала, что в советские годы на заводе работало больше 10 тыс. человек, но постепенно их число уменьшилось.

С 2011 года комбинат входит в состав холдинга Ostchem, который входит в активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (25 место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021 года»).

Руководство Group DF (в состав которой входит предприятие) 1 марта заявило, что «Азот» не опасен для жителей города.

«Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области. Служба безопасности заводов провела полный дополнительный осмотр всех производственных цехов и складов на наличие опасных химических веществ, таких веществ на участке нет», — заявляли там.