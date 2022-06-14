Военная операция на Украине. День 111-й

09:05

Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций. Об этом этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Речь идет непосредственно о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве. В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, в 2021 году — на уровне почти 100% из-за повышенного спроса.