Ракеты из США сбиты над Белгородской областью. Что происходит в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало новый брифинг о ходе спецоперации на Украине. По данным военного ведомства, российская ПВО сбила над Белгородской областью четыре американские ракеты HARM. Кроме того, сообщаются новые данные о положении дел в Донбассе — ВС РФ заняли новые позиции, ВСУ несут потери, сбит украинский вертолет Ми-8.

Четыре американские ракеты HARM сбили силы российской противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Название HARM расшифровывается как High-speed Anti-Radiation Missiles – высокоскоростная противорадиолокационная ракета. На вооружение ВС США она была принята в 1983 году.

Данный тип ракет используется для обнаружения и поражения источников радиоволн. С ее помощью поражаются радары, станции активной генерации помех и радиостанции связи. ВСУ использовали ракеты HARM также для ударов по зенитно-ракетным системам С-300 и С-400. ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек ранены, один погиб Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО в небе... 18 декабря 16:56

За прошедшие сутки российская ПВО сбила восемь украинских дронов, перехватила шесть реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и советской системы залпового огня «Ураган».

Кроме того, представитель МО РФ сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе наступления на Донецком направлении заняли выгодные рубежи.

«Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки ВС Украины потеряли на Донецком направлении более 130 человек, два танка, шесть единиц прочей бронетехники.

Артиллерия ВС РФ нанесла массированный удар по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, уничтожив более 20 украинских военных, одну БМП и два автомобиля ВСУ.

На Лиманском направлении российские войска ликвидировали четыре украинские диверсионные группы. В результате артиллерийских ударов возле Стельмаховки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества ВСУ потеряли до 70 человек личного состава, два пикапа и две бронемашины.

На Южнодонецком направлении ВС РФ отбили атаки ротных тактических групп 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В районе Никольского уничтожены две группы украинских диверсантов, утверждает Конашенков.

Минобороны РФ также сообщает, что оперативно-тактическая авиация и ракетные войска российской группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ в районах Константинополя, Херсона и Велетенского. «Останется всего полшага»: после ЗРС Patriot Запад может передать Украине истребители F-16 Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет воздушного... 17 декабря 19:51

РИА Новости передает, что бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в пригороде Донецка, в Марьинке.

По информации агентства, опорный пункт удалось уничтожить с помощью корректировки артиллерии.

Атаку произвели с помощью управляемой противотанковой ракеты, после чего в здании произошел серьезный пожар, по всей видимости вызванный возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео уничтожения вертолета Ми-ВСУ в ДНР.

Украинский вертолет, по которому было выпущено две ракеты, сбили в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении. Цель обстреляли расчеты ПВО 1-й Славянской бригады и 11-го полка ВС ДНР.

Одна из ракет попала в цель, после чего вертолет загорелся и разбился.