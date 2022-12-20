«Непобедимое оружие Путина». Newsweek — о российских ракетных комплексах «Авангард»

Россия приняла на вооружение еще одну «смертоносную» систему вооружения «Авангард», написала 18 декабря обозреватель журнала Newsweek Халеда Рахман со ссылкой на Минобороны РФ. Он назвал эту систему «непобедимым оружием Путина». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу министерство обороны РФ поделилось кадрами подготовки «Авангарда», гиперзвукового планирующего летательного аппарата с ядерными боеголовками. Он был дислоцирован в Оренбургской области на Южном Урале, передает государственное информационное агентство ТАСС. ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. Что в него вошло Новый, уже девятый по счету, пакет санкций ЕС против России утвержден в пятницу. В частности... 16 декабря 22:32

«В сообщении говорится, что он был оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами, установка которых заняла несколько часов», — отмечается в публикации.

В ведомстве также распространили кадры второго полка, который будет укомплектован «Авангардом». «Очередной полк с ШПУ «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области», — цитирует Newsweek сообщение МО РФ в Telegram-канале министерства. Военная операция РФ на Украине. День 300-й Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии света на территории Суземского района после... 20 декабря 12:41

«Авангард» был одной из нескольких передовых систем вооружения, о которых президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года, пишет Newsweek.

Российские официальные лица заявили, что это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающую скорость звука, и его невозможно перехватить, говорится в материале:

«В своей речи 2018 года, представляя «Авангард», Путин назвал эту систему «непобедимой» и сравнил ее с «метеоритом» и «огненным шаром». «С учетом потерь время для переговоров давно пришло». Шольц назвал три главных принципа ФРГ В 2023 году, как и прежде, Германия не будет действовать в одиночку в вопросах поставок оружия... 18 декабря 00:26

По словам президента, «Авангард» способен совершать резкие маневры на пути к цели, а это означает, что он «абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны». Путин снова отметил возможности «Авангарда» после испытательного пуска с Домбаровской ракетной базы в декабре того же года.

«Авангард» неуязвим для перехвата любыми существующими и перспективными средствами противоракетной обороны вероятного противника», — сказал глава РФ, добавив, что это будет гарантией безопасности России на обозримую перспективу.

В то время бывший министр обороны России Сергей Иванов заявил, что в России имеется 12 новых систем «Авангард», которые были разработаны по относительно низкой цене». МО РФ: в Оренбургской дивизии на боевое дежурство заступил второй полк ракет «Авангард» Министерство обороны России заявило о заступлении на боевое дежурство в Оренбургской ракетной... 20 декабря 12:38

Согласно проекту противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, «Авангард» весит около 2000 кг, имеет дальность полета более 6000 км и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку, подчеркивается в статье.

«В качестве ракетно-планирующего оружия «Авангард» доводится до своего апогея баллистической ракетой. После разгона до суборбитального апогея около 100 км планирующий аппарат отделяется от своей ракеты. Затем он летит к своей цели через атмосферу», — отмечается в проекте. «Франция и Англия хотят, чтобы война продолжалась долго». Рассекречены архивы о Зимней войне В Службе внешней разведки России рассказали, как Британия и Франция якобы хотели ударить по СССР... 20 декабря 11:02

Минобороны России сообщало, что первый ракетный комплекс «Авангард» поступил на вооружение в конце 2019 года. «Авангард» — одна из двух систем, разработанных в России, которые «способны летать по траектории над южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части США с юга.

«Авангард» предназначен для преодоления системы противоракетной обороны США и нанесения ударов по критически важным целям ядерной боеголовкой»,

— говорится в отчете американского Национального центра воздушной и космической разведки за 2020 год.

Newsweek связался с Минобороны России и Пентагоном для получения комментариев, однако ответы ведомств в заметке Халеды Рахман не приводятся.