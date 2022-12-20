«Непобедимое оружие Путина». Newsweek — о российских ракетных комплексах «Авангард»

В субботу министерство обороны РФ поделилось кадрами подготовки «Авангарда», гиперзвукового планирующего летательного аппарата с ядерными боеголовками. Он был дислоцирован в Оренбургской области на Южном Урале, передает государственное информационное агентство ТАСС.
«В сообщении говорится, что он был оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами, установка которых заняла несколько часов», — отмечается в публикации.
В ведомстве также распространили кадры второго полка, который будет укомплектован «Авангардом». «Очередной полк с ШПУ «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области», — цитирует Newsweek сообщение МО РФ в Telegram-канале министерства.
«Авангард» был одной из нескольких передовых систем вооружения, о которых президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года, пишет Newsweek.
Российские официальные лица заявили, что это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающую скорость звука, и его невозможно перехватить, говорится в материале:
«В своей речи 2018 года, представляя «Авангард», Путин назвал эту систему «непобедимой» и сравнил ее с «метеоритом» и «огненным шаром».
По словам президента, «Авангард» способен совершать резкие маневры на пути к цели, а это означает, что он «абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны». Путин снова отметил возможности «Авангарда» после испытательного пуска с Домбаровской ракетной базы в декабре того же года.
«Авангард» неуязвим для перехвата любыми существующими и перспективными средствами противоракетной обороны вероятного противника», — сказал глава РФ, добавив, что это будет гарантией безопасности России на обозримую перспективу.
В то время бывший министр обороны России Сергей Иванов заявил, что в России имеется 12 новых систем «Авангард», которые были разработаны по относительно низкой цене».
Согласно проекту противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, «Авангард» весит около 2000 кг, имеет дальность полета более 6000 км и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку, подчеркивается в статье.
«В качестве ракетно-планирующего оружия «Авангард» доводится до своего апогея баллистической ракетой. После разгона до суборбитального апогея около 100 км планирующий аппарат отделяется от своей ракеты. Затем он летит к своей цели через атмосферу», — отмечается в проекте.
Минобороны России сообщало, что первый ракетный комплекс «Авангард» поступил на вооружение в конце 2019 года. «Авангард» — одна из двух систем, разработанных в России, которые «способны летать по траектории над южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части США с юга.
«Авангард» предназначен для преодоления системы противоракетной обороны США и нанесения ударов по критически важным целям ядерной боеголовкой»,
— говорится в отчете американского Национального центра воздушной и космической разведки за 2020 год.
Newsweek связался с Минобороны России и Пентагоном для получения комментариев, однако ответы ведомств в заметке Халеды Рахман не приводятся.